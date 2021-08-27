Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев

Эксперт: Путин, Шойгу и Лавров справятся с угрозами из Афганистана

«Наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. У президента, министра обороны и главы МИД достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в аэропорту Кабула произошла серия терактов.

«После терактов в аэропорту Кабула мы видим, что, помимо запрещенного в России движения «Талибан», там есть и другие террористические группировки. Появилась информация, что взрывы были организованы ИГ*», – отметил политолог Марат Баширов. «Государственность в Афганистане распалась, а силовые органы деморализованы, поэтому каждый человек там должен думать в первую очередь о собственной безопасности», – добавил собеседник.

По словам Баширова, несмотря на сохранение террористической угрозы в Афганистане, Россия на данном этапе контролирует ситуацию. «Во-первых, министр обороны Сергей Шойгу быстро и профессионально провел эвакуацию наших граждан из Афганистана. Все, кто хотел уехать, были эвакуированы», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что посольство России в Афганистане находится под надежной охраной. «Поэтому пока с этой точки зрения безопасность российских граждан обеспечена», – пояснил он.

При этом политолог указал на важнейшую роль президента России в обеспечении безопасности страны. «Нет повода недооценивать слова Владимира Путина о серьезности террористической угрозы, исходящей из Афганистана. Лучше перестраховаться десять раз, чем подвергнуться опасности», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт напомнил слова президента о том, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Афганистане и не будет втягивать армию в «войну всех против всех». «У России есть обязательства перед союзниками в рамках ОДКБ, в том числе по оказанию им помощи для недопущения проникновения членов террористических организаций на их территорию. Поэтому будет усилено взаимодействие. А наши пограничники в стократном режиме будут проверять всех, кто едет к нам из сопредельных центральноазиатских республик», – отметил Баширов.

Эксперт уверен, что наша страна не будет вновь втянута в боевые действия в Афганистане. «Россия не вмешивается во внутренние дела других стран. Для того, чтобы куда-то ввести свои войска, нужно, во-первых, получить согласие официальных властей Афганистана, а во-вторых, одобрение этого решения Советом Федерации. На сегодняшний день об этом речи нет, о чем и сказал президент», – добавил политолог.

Баширов не сомневается, что «у президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД Сергея Лаврова достаточно знаний, опыта и компетенций для того, чтобы справиться с идущей из Афганистана угрозой». «Они наиболее компетентны из руководителей всех других стран в части борьбы с распространением террористической угрозы. Это доказывают успехи антитеррористической операции на Северном Кавказе, где удалось справиться с попыткой создания террористических анклавов, а также успешная операция в Сирии по борьбе с ИГ», – заключил он.

Утром в пятницу стало известно, что число жертв взрывов, прогремевших в четверг у аэропорта Кабула, превысило сто человек. The Wall Street Journal сообщило о гибели 90 афганцев и 13 американских военнослужащих – морских пехотинцев и военврача. В целом в результате взрывов в Кабуле пострадали свыше 1,3 тыс. человек, сообщил источник в афганском министерстве здравоохранения. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику.