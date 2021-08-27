Пентагон заявил о наличии сообщников у совершившего теракт в Кабуле

Эксперт: Путин не допустит проникновения в Россию радикального исламизма из Афганистана

«Владимир Путин прямо заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать вооруженные силы РФ в конфликт «всех против всех». Нам не нужно ни прямое, ни косвенное участие в делах Афганистана. Также об этом неоднократно говорили в МИД и Минобороны», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Ранее в столице Афганистана произошло несколько крупных терактов.

Ситуация в Афганистане не стала более безопасной с приходом талибов, и серия терактов в Кабуле это подтверждает. Страна остается источником террористической угрозы, поскольку новая власть не может контролировать всю территорию республики, считает профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

«У запрещенного в России «Талибана» нет ни специалистов, ни такого количества сил, чтобы установить безопасность в Афганистане. В некоторых провинциях присутствие талибов выглядит чисто номинальным. В ближайший год они будут заниматься установлением внутреннего контроля и не будут следить за внешним периметром. Таким образом, в соседние с Россией государства может попасть множество террористов как напрямую, так и под видом беженцев», – пояснил эксперт.

По его словам, России надо активизировать взаимодействие с Таджикистаном, Узбекистаном и другими приграничными с Афганистаном государствами. В частности, речь может идти о проведении совместных с региональными силами безопасности этих стран оперативно-розыскных мероприятий.



Манойло напомнил, что Владимир Путин обозначил важность недопущения инфильтрации из Афганистана радикального исламизма в Россию под видом беженцев, тем самым выразив мнение абсолютного большинства россиян. «Проблема может состоять и в том, что бегущие от «Талибана» – не обязательно мирные граждане. Они могут быть боевиками различных группировок. Как только они переведут дух в соседних с нами странах, они тут же начнут реплицировать привычные для них экстремистские структуры, предназначенные для диверсионной борьбы», – полагает политолог.

При этом он указал, что еще одним базовым условием гарантий безопасности является неучастие нашей страны в афганском конфликте. «На съезде «Единой России» Владимир Путин прямо заявил, что Москва не собирается вмешиваться во внутренние дела Афганистана и тем более втягивать вооруженные силы в конфликт «всех против всех». Нам не нужно ни прямое, ни косвенное участие в делах Афганистана. Также об этом неоднократно говорили в МИД и Минобороны», – подчеркнул Манойло.

В четверг в результате теракта в международном аэропорте Кабула погибли около 60 человек, в том числе дети. Смертники произвели несколько взрыва в переполненном людьми месте. The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала о смерти четырех американских морпехов. Ответственность за взрывы никто не взял, но Reuters со ссылкой на американские источники сообщает о причастности к произошедшему афганского подразделения ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России), которое является врагом как Запада, так и «Талибана».

Ранее Москве удалось быстро эвакуировать россиян из Афганистана. В частности, утром в четверг в подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны с теми, кто пожелал покинуть республику.