Политолог рассказал о потере веры поляков в США после неудачи в Афганистане

Фотографии вылетающего из Кабула самолета американских ВВС демонстрируют сторонникам Вашингтона среди элит Европы, что на лояльность США уже нельзя рассчитывать, заявил польский политолог Матеуш Пискорский.

По мнению эксперта, сейчас большое количество его сограждан начнут понимать, что мир становится многополярным и в нынешних условиях нет возможности вернуть гегемонию США. «Мир, в котором можно рассчитывать на Вашингтон как на надежного партнера и союзника, идет к своему концу. Большинство поляков это осознает в контексте событий в Афганистане и внутренних процессов в самой Польше», – подчеркнул Пискорский, передает ФАН.

Политолог пояснил, какие внутренние факторы в его стране влияют на изменения восприятия США со стороны польского общественного мнения. «В Польше обсуждаются вопросы, связанные с грубейшим давлением США на законодательный процесс в стране. Речь идет о конфликте между нашим правительством и американской корпорацией Discovery из-за того, что один из ее телеканалов может лишиться лицензии на вещание», – сообщил политолог.

Пискорский добавил, что положение США усугубляют новости из Афганистана. Он отметил, что имидж североамериканской страны переживает глубокий кризис. «Фотографии вылетающего из Кабула самолета, которые демонстрируют неспособность властей США эвакуировать своих местных сотрудников, показательны с точки зрения элит тех стран, которые считают Вашингтон основным союзником. Конечно, сложно представить, чтобы в Польше или в других ориентирующихся на США странах Восточной и Центральной Европы произошли настолько трагические события, как в Кабуле. Тем не менее, это отчетливый сигнал, что в случае настоящего кризиса не стоит рассчитывать на американских защитников, даже на элементарную лояльность со стороны Вашингтона», – отметил эксперт.

Он также выразил мнение, что под влиянием перечисленных факторов Польша из одной из самых проамериканских стран Европы может превратиться в государство, в котором как минимум общество будет относиться скептически к обещаниям Вашингтона.

В минувшее воскресенье талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру. В российском МИДе поставили провал НАТО в Афганистане в один ряд с Югославией и Ливией.

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