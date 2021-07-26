СБУ пресекла контрабанду запчастей от ЗРК

Украинские спецслужбы пресекли попытку незаконного вывоза за рубеж комплектующих к зенитно-ракетным комплексам, сообщили в пресс-службе СБУ.

«Противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из отечественных оборонных заводов. К сделке он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей. Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторскую документацию к этим видам вооружения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там пояснили, что участника группы удалось разоблачить во время перевозки шести военных приборов в Киев.

Обыски провели по местам жительства и временного пребывания злоумышленников, изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также комплектующие к ЗРК.

Уголовное дело возбудили по статьям «Государственная измена», «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Ранее ФСБ пресекла контрабанду российского вооружения на Украину, которую устроил военный пенсионер из Владимира. Мужчина продавал гранатометные прицелы и другие части оружия.