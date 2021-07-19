Разлив нефти после наводнения произошел в Западной Германии Захарова после наводнения в Германии напомнила немецким СМИ об этике 19 июля 2021, 13:00 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о карикатуре, которую в 2019 году опубликовала Deutsche Welle после наводнения в Красноярском крае, и добавила, что Россия искренне сочувствует пострадавшей от разрушительного наводнения Германии. Нарисованная два года назад карикатура посвящена эмоциональному высказыванию губернатора Красноярского края Александра Усса, на ней в том числе изображен вертолет с фамилией губернатора на борту. «Советую DW присмотреться к карикатуре еще раз, она может пригодиться для демонстрации общения немецких политиков с гражданами Германии после потопов в ФРГ. В пассажире вертолета легко узнается, например, Штайнмайер. … Текст, в принципе, можно и оставить, маркировав борт именем любого регионального немецкого политика. Хотя можно и дописать: «Wer andern eine Grube grabt, fallt selbst hinein» (Не рой яму другому, сам в нее попадешь – прим. ВЗГЛЯД). «Мы же искренне сочувствуем немцам и желаем им стойкости в преодолении последствий стихии», – добавила Захарова в Telegram. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек остались без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. В немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения.

Украина запросила аварийную помощь у России из-за нехватки электричества 18 июля 2021, 16:56

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ. Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua». Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии. Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что Киев якобы готов закупать электричество у Белоруссии по цене 2,8 гривны за киловатт. Ранее в воскресенье украинская госслужба по ЧС сообщала, что в трех областях страны более 100 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, в результате непогоды два человека погибли. Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла 18 июля 2021, 19:07

Фото: istorijaoruzija/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Видеозапись с новейшим российским боевым самолетом опубликовали в Сети, презентация самого воздушного судна пройдет на авиасалоне МАКС-2021. На видео запечатлен российский самолет, созданный с применением технологий малозаметности, он раскрашен в камуфляжные цвета. Ролик опубликован в Telegram-канале «Война. История. Оружие». В неофициальном Telegram-канале Ростеха опубликован снимок носовой части самолета. «Ищите на МАКС. Увидимся 20 июля», – гласит подпись к картинке. На изображении заметны внутренние отсеки для авиационного вооружения. На самолет нанесен бортовой номер 75. На самом снимке размещена надпись на английском: «Ребята, вы действительно думаете, что нам все еще по-прежнему нечем вас удивить?». Ранее госкорпорация публиковала изображение части фюзеляжа нового самолета, проводившего полет над морем. В мае 2021 года в СМИ сообщили о разработке в России однодвигательного истребителя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин, и откуда возникла идея возродить их производство. Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией 18 июля 2021, 15:30

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины. «Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства. Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет. После инцидента решено усилить охрану участка границы. В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины. Напавшие на украинских пограничников оказались сотрудниками СБУ 18 июля 2021, 20:08 Текст: Алексей Дегтярев

В числе нападавших на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области были два сотрудника Службы безопасности Украины, сообщили в СБУ. «На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы», – цитирует сообщение ведомства РБК «Украина». Обоих подозреваемых передали органам следствия. В СБУ пояснили, что намерены сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности. Отмечается, что информации о третьем участнике нападения информации пока нет. Ранее МВД Украины заявило, что на границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие. Табельное оружие удалось вернуть. Знакомый рассказал о сбившей детей в Москве девушке 18 июля 2021, 23:53

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Знакомый участницы ДТП на улице Авиаторов, в котором погибли двое детей, рассказал о семье подозреваемой и ее состоянии. «Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», – заявил знакомый участницы ДТП «Московскому комсомольцу». По его словам, после трагедии у девушки случилась истерика. Как сообщает издание, в день ДТП девушка передвигалась на иномарке, записанной на свою тетю. При этом издание отмечает, что участница ДТП из приличной, обеспеченной семьи. Ее мать и тетя долгое время служили в строительном управлении ФСБ, мать затем трудилась в управе одного из районов Москвы. Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника. На месте с участницей ДТП случилась истерика. Она вызвала маму и тетю, те дали свои телефоны матери пострадавших детей и пообещали оказать посильную помощь. Этим контакт с потерпевшими пока ограничился, сообщает издание. В этом году участница ДТП закончила первый курс РАНХиГС по специальности «журналистика». Как удалось выяснить изданию, студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. В соответствии с условиями домашнего ареста у нее забрали телефон и отключили на компьютере интернет, говорится в статье. Напомним, в пятницу водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик вскоре умер в больнице, трехлетний ребенок скончался позже. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, она была в состоянии алкогольного опьянения. В субботу Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест, после чего депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста подозреваемой. Столичная прокуратура потребовала ужесточить обвинение и поместить подозреваемую под стражу. Принимая во внимание широкий общественный резонанс дела, с учетом тяжелых последствий и в целях объективности расследования СК затребовал дело из полиции. В свою очередь автоюрист, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько счел заключение девушки под домашний арест справедливым, при этом предположил, что максимально возможное наказание для подозреваемой – до 15 лет лишения свободы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной ДТП, какое наказание грозит автолюбительнице и как исключить подобные трагедии в будущем? На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2» 18 июля 2021, 17:53

Фото: REUTERS/Oliver Denzer

Текст: Елена Мирошниченко

Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток – 2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений с Россией, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда. «Нужно признать честно, вот честно, история с «Северным потоком» Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», – сказал он в эфире телеканала «НАШ». По его словам, ответственность за неудачу в этом противостоянии лежит на правительстве. По мнению Дунды, при обсуждении газового проекта властями Германии и Франции украинское руководство не учитывало общественное мнение жителей этих стран. Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Владимира Зеленского обсудить «Северный поток – 2» в нормандском формате заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров, но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Украине предрекли тяжелые времена после статьи Путина 19 июля 2021, 07:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин предрек Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина об Украине. Парламентарий выделил «три самых важных правовых аспекта» в статье российского лидера и подчеркнул, что провластные украинские политики предпочли их не замечать, передает РИА «Новости». Во-первых, Кузьмин отметил вопрос присоединения к Украине территорий современного юго-востока и запада страны во времена СССР, которые раньше не принадлежали Киеву. «Это означает, что Украина могла выйти из СССР, только вернув правопреемнику СССР, то есть России, эти земли: с чем пришла, с тем и должна была уйти. Фактически же Украина вышла из СССР, сохранив за собой территории Донбасса, Крыма, Херсона, Николаева, Одессы и западных областей с их многомиллионным населением и общесоюзной собственностью. Именно по этой причине Путин считает, что Россию, цитирую, «ограбили», – считает Кузьмин. Во-вторых, депутат выделил тезис Путина о превращении Украины в проект «анти-Россия» после госпереворота в 2014 году. При этом парламентарий подчеркнул такие действия нынешних украинских властей, как «ущемление прав населения, придерживающегося общих для славян культурных, языковых и религиозных ценностей», и репрессии против оппозиционеров. «И, наконец, третье. Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежащие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, «они разрушат свою страну», – отметил Кузьмин. По мнению парламентария, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности. «Именно на эти три основных правовых аспекта должны были бы обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена...» – заключил Кузьмин. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на юго-востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Захарова назвала подлогом ошибку с датой в докладе ОЗХО по Навальному 18 июля 2021, 18:14

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не верит в то, что техсекретариат ОЗХО ошибся с датой в докладе по инциденту с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы действительно как люди, как представители тех профессий, которыми занимаемся, имеем право на ошибку. Но после каждой ошибки, во-первых, ее нужно исправлять, а во-вторых, нужно объясняться. И это является подтверждением того, что это не злонамеренное действие, а ошибка», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости». Дипломат отметила, что постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании, где представляли проект доклада, задавал «конкретные вопросы», он просил объясниться, откуда взялась дата. «Технический секретариат молчал. Исполнительный директор техсекретариата молчал», – напомнила представитель МИД. Она также отметила, что техсекретариат не отвечал на запросы Москвы по ситуации с Навальным. «Это система, это череда подлогов для формирования новой, нужной конъюнктурной повестки западным странам», – подчеркнула Захарова. Ранее Шульгин сообщал, что никаких комментариев техсекретариата ОЗХО относительно нестыковок в докладе по инциденту с Навальным не последовало. МИД России отмечал, что заявления ОЗХО по ситуации с «отравлением» Навального не выдерживают критики. Ведомство указало на нестыковки в приводимых организацией фактах и приложило подтверждающие документы. Выяснилось, что Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета. Российская сторона потребовала разъяснений от ОЗХО по этому поводу. Официальный представитель МИД ФРГ Райнер Бройль заявил, что нестыковки связаны с ошибкой в дате, которую позже исправили. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ: «Вот так все и рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Ровно поэтому и не отвечают на запросы Генпрокуратуры России – потому что все шито белыми нитками. Самое фантастическое, что за ОЗХО постоянно говорит Германия». Журналистку «Ленты.ру» задержали в Москве 18 июля 2021, 19:38 Текст: Алексей Дегтярев

В центре Москвы задержали журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком, в процессе задержания журналистке нанесли травмы. Инцидент произошел вечером 17 июля, Завьялова увидела, как на Чистых прудах правоохранители начали задерживать женщину с ребенком. После начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России «попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков», а затем задержали Завьялову, сообщает «Лента.ру». В ходе задержания журналистку толкнули, ударили головой об стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки, утверждает издание. После того, как ее доставили в отдел, более шести часов ей не разъясняли суть претензий и не выдавали протокол об административном правонарушении. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали до решения суда до понедельника. Издание выразило возмущение произошедшим и потребовало тщательного расследования инцидента. Видеоролик с новейшим российским истребителем вызвал у иностранцев восторг 19 июля 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Зарубежные пользователи восторженно прокомментировали видеоролик, посвященный новейшему российскому истребителю, который представят на авиасалоне МАКС-2021. Видеокадры с воздушным судном опубликовала на своем YouTube-канале госкорпорация «Ростех». На них впервые показаны контуры самолета анфас, а также раскрыт разработчик боевой машины – компания «Сухой». Также в ролике можно увидеть элементы панели приборов и механизмы управления истребителем. Многие комментаторы признались, что заинтригованы новинкой и с нетерпением ждут официальной презентации самолета, передает РИА «Новости». «Поздравляю вас, русские братья. Отличная работа дизайнеров, инженеров и всех, кто в ней участвует. Вы доказываете, что Россия достойна звания первоклассной державы. Привет из Греции», – написал Atalaclys. «Это было очень круто, мне понравилось, не могу дождаться завтра. Удачи, «Ростех», – прокомментировал Viper 6. «Получится отлично, привет из Вьетнама», – Minh Nhat Tran. Также пользователи пришли к выводу, что истребитель будет пользоваться большим успехом у иностранных покупателей. «Будущий истребитель ВВС Сербии, отлично сработано, Россия!» – подчеркнул You Mad. «Отлично, надеемся, власти Аргентины порадуют нас», – отметил Emanuel Ledesma. «Это прекрасно, я надеюсь, что в ближайшие годы отношения между США и Россией улучшатся, а не ухудшатся. Может быть, однажды мы увидим F-22, летящий бок о бок с Су-57 или этим новым самолетом, хотя я слышал, что он в основном идет на экспорт», – выразил мнение PanzerKitsune. В прошлую пятницу Ростех опубликовал фотографию перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Позже новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла. Напомним, Объединенная авиастроительная корпорация презентует на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев предположил, что речь идет о легком многоцелевом истребителе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. СК начал проверку после видео с таскающим за волосы женщину полицейским в Москве 18 июля 2021, 21:08 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи начали проверку после видеозаписи, на которой полицейский схватил женщину за волосы после того, как та толкнула его коллегу, сообщили в ГСУ СК по Москве. «По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка. В ближайшее время будут опрошены все участники инцидента», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Там отметили, что в ролике запечатлено, как женщина толкнула одного полицейского, после чего другой взял ее за волосы и посадил в служебный автомобиль. Следователи проверят действия полицейских и женщины. «В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти)», – пояснили в СК. Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видеозапись с таскающим за волосы женщину полицейским. По этим данным, инцидент произошел в одном из столичных районов. Фрегат «Адмирал Горшков» поразил цель ракетой «Циркон» 19 июля 2021, 09:04

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км, сообщили в Минобороны. Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу в акватории Белого моря. Наземная цель была расположена на побережье Баренцева моря. «По данным объективного контроля, ракета «Циркон» прямым попаданием успешно поразила цель на дальности свыше 350 км. В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон». Скорость полета составила около семи Махов», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-морского флота России. Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией 19 июля 2021, 01:34

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с утверждением, что все заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко после выборов 9 августа 2020 года международные соглашения, в том числе с Кремлем, якобы не являются легитимными и должны быть пересмотрены. «Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас – после 9 августа [2020 года] – подписываются бывшим президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», – приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в центре американской столицы перед представителями белорусской диаспоры. Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. «Мы все время говорим: главное – не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте [Лукашенко]. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <…> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать», – считает Тихановская. В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель ужаснулась разрушениям на западе Германии 18 июля 2021, 16:33

Фото: Christof Stache/POOL/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Вызванные наводнением в Германии разрушения ужасны, картина последствий в наиболее пострадавших районах сюрреалистична, заявила канцлер страны Ангела Меркель. «Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений», – заявила Меркель в ходе посещения города Аденау, передает ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение. Она добавила, что федеральные и местные власти намерены действовать вместе, чтобы привести все в порядок после разрушений. «Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры», – указала канцлер. Меркель отметила, что стихийное бедствие в стране показало необходимость внимания к проблемам изменения климата. Власти намерены вести долгосрочную политику, «которая будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы». Ранее в немецком правительстве пообещали пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро. Число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156. Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии. Власти Белоруссии допустили возможность введения чрезвычайного положения 18 июля 2021, 22:59

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в республике создана система реагирования на деятельность деструктивных элементов, которая позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию, вплоть до введения военного или чрезвычайного положения. «Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», – приводит слова чиновника ТАСС. По словам Рахманова, результаты такой работы недавно показал телеканал ОНТ в документальных фильмах, в которых были отражены операции КГБ и МВД, в которых «принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления». Рахманов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». «Чрезвычайное и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – заявил чиновник. Заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что сейчас в республике «нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП». «Опять же в конституции и в законе «О чрезвычайном положении» прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков, – сказал Рахманов. – Причем в новой редакции закона «О чрезвычайном положении» уточнено понятие «беспорядки», и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили». Ранее Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Вашингтоне планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии. Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.