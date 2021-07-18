Берлин выделил на срочную помощь пострадавшим от наводнения 300 млн евро

Правительство ФРГ предоставит пострадавшим от наводнения чрезвычайную финансовую помощь в размере более чем 300 млн евро, сообщил министр финансов Германии Олаф Шольц.

Отмечается, что план оказания экстренной помощи Шольц представит кабинету министров 21 июля. Кроме того, министр финансов Германии намерен предложить правительству страны программу развития пострадавших в результате экологической катастрофы регионов в федеральных землях Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальцна общую сумму в несколько миллиардов евро, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

Как отметил министр финансов, чрезвычайная помощь от правительства ФРГ будет выплачена через земли Северный Рейн – Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, причем первые дотации людям поступят уже в июле. По его словам, помощь на восстановление регионов требует большего времени, «но уже до конца года все должно быть готово». Он сообщил также о намерении правительства Германии предоставить пострадавшим от наводнения налоговые льготы.

Как отметил Шольц, федеральному правительству пока нет необходимости брать новые кредиты на помощь пострадавшим от наводнения. По его словам, необходимую поддержку оно может оказать уже сейчас – используя имеющиеся в его распоряжении средства.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за последствий опустошительного наводнения на западе Германии достигло как минимум 156.

Напомним, на западе Германии объявили режим военной катастрофы: из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки: Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Германии.