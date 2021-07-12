В Афганистане ликвидировали главу разведки «Талибана»

Силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси, сообщили в министерстве внутренних дел Афганистана.

По данным ведомства, операция проводилась минувшей ночью в районе Мохаммад Агахи провинции Логар. Отмечается, что также были задержаны двое подручных Шагаси, передает ТАСС.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.