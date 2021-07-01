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Морпехи Украины и США отработали рейдовые действия вблизи Крыма
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Украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021 (Си Бриз – 2021), которые состоялись на полигоне «Олешковские пески» вблизи Крыма, сообщила пресс-служба минобороны Украины.
«На общевойсковом полигоне «Олешковские пески» в рамках украинско-американских международных учений Sea Breeze 2021 состоялись практические тренировки по тактической подготовке», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как уточнили в пресс-службе, многонациональная тактическая группа отработала рейдовые действия в тылу противника. При этом в составе единого многонационального подразделения действовали военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Военно-морских сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, морской пехоты США, Грузии и Молдавии. Маневры были разделены на три этапа. Во время первого этапа тактическая группа получила задание выйти из района сосредоточения в район ожидания. Там командир тактической группы провел короткий брифинг на макете местности и поставил задачу командирам подразделений. Во время второго этапа тактическая группа вышла в тыл условного противника и уничтожила важные объекты инфраструктуры военного назначения.
В ходе последнего этапа военнослужащие совершили марш в район сосредоточения, но во время движения колонн противник устроил засаду. Все действия отрабатывались условно, без боевой стрельбы.
Ранее военнослужащий пожаловался в соцсетях на питание в украинской столовой во время крупнейших учений Sea Breeze – 2021, отметив, что один и тот же напиток дают третий день подряд.
В Польше предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2»
Украина должна получить компенсацию за якобы образующийся дефицит в области безопасности из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Он отметил, что из-за завершения «Северного потока – 2» Украина окажется в вакууме с точки зрения безопасности, передает ТАСС.
«Я призываю Германию взять на себя ответственность за свой собственный выбор, связанный с запуском «Северного потока – 2», и принять фактическое, а не фиктивное участие в компенсации дефицита безопасности», – сказал он.
По мнению министра, Россия не для того понесла огромные затраты на строительство «Северного потока – 2», чтобы этим инструментом не пользоваться.
«Поэтому необходимо усилить потенциал сдерживания как восточного фланга НАТО, так и Украины, которая как жертва российской агрессии должна получить соответственно высокую компенсацию, как в виде политической поддержки, так и в виде увеличения оборонительного потенциала. Польша готова участвовать в компенсации образовавшегося дефицита», – заявил он.
Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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На Украине заявили о необходимости встречи Путина и Зеленского
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходима, это стало очевидным после слов Путина о саммите, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны в Донбассе», – отметил Подоляк в комментарии агентству «РБК-Украина».
При этом он пояснил, что встреча лидеров двух государств необходима, так как президента России, по его мнению, неверно информируют о ситуации в соседней стране.
«Допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации на Украине», – сказал советник главы офиса.
Ранее в ходе прямой линии Путин сказал, что не отказывается от переговоров с Зеленским, однако задался вопросом, есть ли о чем беседовать при такой встрече. Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Накануне замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
Рынок сельхозземель открылся на Украине
С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщают информационные агентства.
Запрет действовал 20 лет. При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума, передает РИА «Новости».
В течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки», передает ТАСС.
Напомним, 28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.
Путин отказался называть Украину недружественной страной
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Киев решил не менять перенесшего операцию на сердце Кравчука в контактной группе по Донбассу
Украинская сторона пока не намерена менять главу делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука в связи с его состоянием здоровья, сообщил пресс-секретарь украинской делегации и советник главы офиса президента Алексей Арестович.
«Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука», – сказал Арестович украинским СМИ, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что Кравчук перенес плановую операцию на сердце. До этого врачи запретили Кравчуку любые нагрузки из-за состояния здоровья.
Актер Гуськов рассказал о превращении Украиной Крыма в «помойку»
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Крым, входя в состав Украины, приходил в запустение и превращался в «совершенную помойку», заявил в эфире программы «Антонимы» народный артист России Алексей Гуськов.
«Я видел, как при Украине просто этот полуостров, это райское место превращалось в совершенную помойку», – сказал актер, добавив, что сейчас Россия вкладывает колоссальные средства в развитие региона.
В то же время Гуськов, который попал на украинский сайт «Миротворец» из-за своей поддержки возвращения Крыма в состав России, заявил, что не отказался от своих слов, хоть и продолжает любить Киев, где провел свое детство, передает РИА «Новости».
Семь лет назад Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума. Официальная Москва неоднократно заявляла, что жители региона в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Однако Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине
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Переговоры с США, касающиеся газопровода «Северный поток – 2», ведутся с целью уберечь страны Центральной и Восточной Европы от «шантажа», заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Вашингтоне.
По ее словам, переговоры ведутся, чтобы Украина и «другие страны Центральной и Восточной Европы не оказались в невыгодном положении» из-за газопровода, «не могли подвергаться шантажу», передает ТАСС.
Оценивая российско-американский саммит в Женеве, Крамп-Карренбауэр заявила, что он «направил положительный сигнал о том, что такой диалог может иметь место». Кроме того, стало ясно, что существуют области для диалога – «контроль над вооружениями, разоружение, продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений».
Ее спросили о возможности «вернуться к более широкому обсуждению контроля над вооружениями» с Россией «не только в двустороннем порядке для США, но также для самих стран НАТО». Крамп-Карренбауэр ответила, что «была бы очень рада этому». «Мы видим, что речь не только о ядерном разоружении, но на данный момент и о том, с чем мы сталкиваемся со стороны России – это значительное наращивание обычных видов вооружений», – сказала она.
«Мы ясно дали понять в НАТО, что <…> есть формат для этого. Мы ясно дали понять, что хотели бы вернуть это снова. К сожалению, этого пока не произошло, но мы считаем очень важным возобновление этого», – заявила министр.
Как утверждает Крамп-Карренбауэр, «несколько недель назад» Россия проводила «крупные учения», но не выполнила «определенные процедуры, касающиеся информирования друг друга и отправки наблюдателей». Крамп-Карренбауэр полагает, что нужно ожидать в будущем «пару провокаций» меньшего масштаба.
Напомним, по информации американских СМИ, США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения строительства газопровода. Утверждается, что якобы обсуждалось создание механизма по «приостановке поставок газа» по новой трубе, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Берлин «выступает против этой идеи», так как не желает использовать проект в качестве «политического оружия», а американцы не знают, можно ли технически создать такой механизм. Тем не менее США не исключают новых санкций против Москвы, если она «попытается сократить поставки газа на Украину».
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В Киеве оценили слова Путина о единстве украинцев и русских
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не согласен со словами президента России Владимира Путина о том, что украинцы и русские – единый народ.
«Украинцы и русские – два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014-м Россия напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию», – написал Кулеба в Twitter.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. По его словам, идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Зеленский придумал обоснование, почему украинцы и россияне – не один народ
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии».
«Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина».
По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался бы желто-голубой флаг».
Он добавил, что «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами». «Цель у нас действительно должна быть одна – закончить войну в Донбассе, вернуть Украине ее территории. И еще кое-что – невозможно одновременно говорить об «одном народе» и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню в Донбассе. Это же очевидно», – резюмировал Зеленский.
В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что не согласен со словами президента России о том, что украинцы и русские – единый народ.
Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
«Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент.
Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент.
По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
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Украинцев напугало новейшее российское оружие
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил новые образцы российского оружия.
По его словам, такие системы, как как гиперзвуковая ракета «Циркон» и межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», не стоит недооценивать. «Если они сделают «Циркон», это будет очень мощное оружие, это гиперзвуковое оружие», – цитирует РИА «Новости» Жданова.
По словам полковника, противодействовать такому вооружению могут лишь ведущие страны мира с лазерным и энергетическим оружием, такие как США, Израиль и, возможно, Великобритания с Японией. «Прочие страны не имеют защиты от этого оружия», – подчеркнул он.
При этом Жданов заявил, что Украина имеет потенциал для создания баллистических ракет, и в случае заказа со стороны военных в стране их могут разработать «в течение года».
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство. При этом комплексы «Сармат», «Циркон» и С-500 »Прометей», по словам российского лидера, в настоящий момент уже «на подходе».
Эксперт объяснил намерение Турции тренировать украинских военных
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«Киев может быть заинтересован в привлечении турецких инструкторов для освоения ударных беспилотников и передачи опыта их боевой эксплуатации», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя намерение турецких инструкторов тренировать украинских военных.
«Речь может идти о передаче технологий использования ударных беспилотников «Байрактар». Турция сейчас активно продвигает линейку своих беспилотников, в том числе и на Украину», – отметил военный эксперт Игорь Коротченко.
По его словам, турецкие инструкторы могут быть привлечены Вооруженными силами Украины «для освоения этих беспилотников и приобретения украинскими военными необходимого практического опыта, в частности в понимании технических особенностей боевой эксплуатации». «Такая вероятность существует», – добавил он.
Собеседник напомнил, что ударные беспилотники «Байрактар» достаточно неплохо себя показали в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, «обеспечив в значительной мере успех азербайджанской армии». «В этой связи Киев может питать иллюзии относительно того, что массированное использование беспилотников поможет им в решении проблемы Донбасса. Поэтому трансфер соответствующих инструкторов, технологий и турецкого опыта как основного центра компетенций – реальность, с которой необходимо считаться», – пояснил Коротченко.
Эксперт уточнил, что Украина нацелена на реванш в конфликте с Донбассом. «Усилия, которые она сосредотачивает, нацелены на зачистку региона. А закупленные у Турции беспилотники могут быть использованы для проведения боевых операций украинской армии против ДНР и ЛНР. В этой связи стоит вопрос об укреплении системы противовоздушной обороны Донбасса», – заключил Коротченко.
В среду в Киеве прошла встреча украинских и турецких военных, в ходе которой военный атташе при посольстве Турции на Украине полковник Дженгиз Чевик выразил заинтересованность в привлечении турецких инструкторов к подготовке украинских военных.
В свою очередь главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что у Турции и Украины «есть большой опыт», которыми страны «могут делиться», потому что их «армии сейчас участвуют в боях». Указывается, что турецкая делегация намерена посетить учебные центры ВСУ, сообщает командование сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Москва намерена провести с Анкарой консультации, на которых поднимет вопрос о сотрудничестве между военно-морскими силами Украины и Турции и тему затягивания Киева в НАТО.
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Накануне Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
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Губерниев призвал наказать напавших на болельщика с флагом России на матче с Украиной
Напавших на болельщика с российским флагом во время матча Украины и Швеции необходимо привлечь к ответственности, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Я тоже на биатлоне всегда охотно фотографируюсь с украинскими болельщиками. Люди разворачивают флаги – и ничего страшного. Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Шотландия – территория Великобритании, поэтому извините», – заявил Губирниев «Спорт Эксперссу».
По словам комментатора, русский язык помог украинской сборной на чемпионате Европы.
Ранее в Сети опубликовали снимки, на которых болельщик, ранее фотографировавшийся с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а футболка порвана.
Между тем глава проекта ЕВРО-2020 в Глазго Джоанн Депонио сообщила, что организационный комитет чемпионата изучает случай нападения на российского болельщика в ходе матча.
«Мы изучаем этот вопрос, а наиболее подходящая структура для ответа на ваш запрос, скорее всего, полиция Шотландии, ответит вам в должное время», – пояснила она РИА «Новости».
Украинские министры пришли на заседание в майках сборной по футболу
Члены украинского правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем явились на заседание в футболках формы сборной по футболу.
«Украина в одной четвертой Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба. Я поздравляю. Благодарен ребятам, тренерам за эту победу. Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болеет за нашу команду», – сказал Шмыгаль на заседании, передает РИА «Новости».
Напомним, во вторник сборная Украины в Глазго обыграла Швецию со счетом 2:1 в дополнительное время, и вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020, она встретится со сборной Англии. Матч пройдет 3 июля в Риме.
Шмыгаль одел футболку с номером семь, под ним играет Андрей Ярмоленко.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.