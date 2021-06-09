Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.

«Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда.

В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.

Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту.

При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.

В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.