США захотели продления транзита газа через Украину в ЕС на много лет

США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.

Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.

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