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Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2»
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США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2».
Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости».
«Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен.
Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.
«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он.
Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США
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Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости».
«Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он.
По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может.
«Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа.
Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG.
«Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом».
Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров.
«Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать (...) чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – заявил Блинкен.
Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия якобы захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны.
Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.
Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО
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«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО.
«Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог.
«Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО».
«Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию».
Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину
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Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить».
Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС.
«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он.
Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия.
При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить».
Лавров заявил ФРГ и Франции о неприемлемости пересмотра Минских соглашений
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегами из Франции и Германии заявил, что попытки Киева провести ревизию минских соглашений неприемлемы, сообщил МИД России.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, в ходе которого министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран «нормандского формата».
«Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать «Комплекс мер», равно как и решения «нормандского» саммита в декабре 2019 года в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», – говорится в сообщении министерства.
Также Лавров подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на Украине, курса киевских властей на насильственную украинизацию национальных меньшинств, подавление политических оппонентов и СМИ, потакание неонацистам.
Кроме того, как отметили в дипведомстве, главы МИД обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе и вокруг Нагорного Карабаха.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Напомним, в феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана.
По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он.
Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина.
Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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Байден поговорил с Зеленским о коррупции
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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил поддержку Киева в связи с «продолжающейся российской агрессией в Крыму», борьбу с коррупцией и реформы, заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
«Байден подтвердил устойчивую поддержку со стороны США суверенитету Украины и территориальной целостности», – приводит РИА «Новости» текст заявления Псаки, распространенного пресс-службой Белого дома.
Кроме того, президенты двух стран, по словам представителя Белого дома, «обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции и проведению реформ» и «евроатлантические устремления Украины, которые приведут к установлению правосудия и безопасности и процветанию народа страны».
Псаки подтвердила, что Байден «позднее этим летом» ждет Зеленского в Вашингтоне.
Ранее в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Напомним, Байден отклонил настойчивую просьбу Зеленского не встречаться с президентом России Владимиром Путиным до того, как будут проведены американо-украинские переговоры на высшем уровне.
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Посла Украины возмутила позиция Германии по военной помощи Киеву
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, сообщают СМИ.
Издание Welt am Sonntag сообщило, что Мельника «раздражают» идущие в Германии дебаты об оказании военной помощи Киеву, в том числе и относительно вопроса о том, что чисто оборонительной военной помощи не бывает, передает РИА «Новости».
«Конечно, на крыше военно-медицинского автомобиля должно быть вооружение, чтобы он мог защищаться в случае нападения, но с такими машинами нельзя штурмовать линию соприкосновения и отвоевывать оккупированные территории», – заявил посол.
Он также пожаловался, что даже при личных встречах на высоком уровне тема военной помощи с немецкой стороны просто опускается.
«За шесть с половиной лет это действительно никогда не обсуждалось по-настоящему, не говоря уже о каком-то предметном разговоре», – отметил дипломат.
При этом Мельник признал, что Германия оказала Киеву обширную помощь в других областях, в частности, «в построении гражданского общества».
Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
Напомним, Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Например, у посла нашлись претензии ко встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена: он рад, что «тема Украины занимает важное место в повестке дня» саммита, но ему «кажется странным, когда говорят о нас, но не с нами».
Также он заявлял, что Россия «должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым», а также «выплатить репарации».
США опровергли версию Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
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Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО, сообщили порталу Axios в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», передает ТАСС.
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
При этом, как отмечает портал, Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
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Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока – 2»
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США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.
«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.
Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.
«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.
В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.
По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.
«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.
В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.
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Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала интервью вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной болгарским СМИ, указав на отсутствие логики в обвинениях Киева в адрес Москвы.
Дипломат отметила, что в связи с высказываниями Стефанишиной «возникает несколько вопросов, касающихся элементарной логики». «Во-первых, каково все-таки основное целеполагание Москвы, по мнению Стефанишиной: Россия семь лет воюет с Украиной или Россия предпринимает акты агрессии в свете предстоящих выборов в Государственную думу? Во-вторых, каким образом Украина «вот уже семь лет борется с российской агрессией в Донецке и Луганске», если Россия разместила вооруженные силы, как она отметила, «вдоль своей границы»? В-третьих, в интервью Стефанишина заявила, что НАТО моментально отреагировала на «агрессию», что «вынудило Россию вывести свои войска». Вообще непонятно, откуда Россия выводила свои войска, если они были на российской территории, там же и остались», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Также у официального представителя российского внешнеполитического ведомства вызвало недоумение, «где же пресловутые «российские танки» на украинской территории, о которых Киев прожужжал все уши мировому сообществу», если Стефанишина отмечает, что российская техника «так и осталась в непосредственной близости от границы» на российской территории.
«Стефанишина заявила, что НАТО пришла Украине на помощь. При этом в апреле Зеленский в интервью итальянским СМИ сказал, что «вооруженные силы Украины сдерживают российскую агрессию в Европе». Так кто кого от России защищает: Украина Североатлантический альянс или НАТО Украину? Запутались ребята», – резюмировала Захарова.
Напомним, замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Опубликована финальная часть записей «прослушки Медведчука»
Четвертая и последняя часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями опубликована на канале Bihus.info в YouTube.
Канал Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований.
«Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество из России – в финальной серии пленок Медведчука мы собрали еще три сферы его влияния», – говорится в описании к видео.
Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями российской стороны посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с Россией в Брюсселе. В записях присутствуют разговоры, в которых якобы Медведчук убедил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе, передает РИА «Новости».
Также в записях записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук договаривается с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как заявляют журналисты, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как информация просочилась в СМИ, Порошенко решил убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.
Помимо этого, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями Самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но не особо способствовал процессу. По их информации, в 2014 году до подключения Медведчука к переговорам из Донбасса удалось вернуть 1,5 тыс. пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука –также 1,5 тыс.
Bihus.info собираются в ближайшее время опубликовать полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.
Ранее были опубликованы три части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Киев объяснил искажение слов Байдена стремлением передать «атмосферу двухстороннего тет-а-тета»
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Украинская сторона пояснила, что исказила слова американского президента Джо Байдена в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы передать особую атмосферу во время диалога лидеров стран.
«Пожалуйста, абсолютно не нужно искать что-то темное там, где светло. Разговор между двумя президентами был максимально доверительным, предметным и с вполне конкретными определениями тех или иных рисков», – цитирует советника руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка УНИАН.
Он пояснил, что тема вхождения Украины в состав Североатлантического альянса чрезвычайно спекулятивна, она часто используется в пропаганде теми, кто не заинтересован в таком исходе событий.
«Именно поэтому важно было обозначить общность позиций и общность оценок сразу по факту разговора. Передать, скажем так, атмосферу двухстороннего тет-а-тета. А уже чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок. На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко», – указал Подоляк.
У него вызвала изумление попытка «пройтись» по «крайне успешному» разговору и «низвести его ценность».
Напомним, Белый дом и украинское правительство сначала опубликовали противоречивые заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО», но Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку этого плана.
После этого Зеленский заявил, что «слова не важны, важны конкретные поступки».
Ранее президент Украины заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Зеленский пояснил несоответствие докладов Украины и США о разговоре с Байденом
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исправление слов американского коллеги Джо Байдена о плане действий по членству Украины в НАТО в пресс-релизе своего офиса. По словам Зеленского, слова не важны, важны поступки.
«Слова не важны, важны конкретные поступки. Получит Украина наконец ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – передает слова президента Украины РИА «Новости» со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский заявил, что гораздо важнее максимально эффективная реформа вооруженных сил Украины, поскольку «только это является сегодня абсолютной гарантией мира в нашей стране и гарантией защиты каждого украинца».
В Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили порталу Axios, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.
Как пояснил портал, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов США и Украины. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».
Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня.
Захарова заявила об укреплении Украины на неонацистских позициях
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Принятие на Украине закона о непризнании русских коренным народом укрепляет страну на националистических и неонацистских позициях, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Тот самый законопроект, в котором говорится, что «коренным народом» может быть признано сформировавшееся на территории Украины этническое общество, у которого за пределами Украины нет своего государства. То есть русские, венгры, евреи, русины и другие к коренным народам отнесены, согласно украинскому законопроекту, быть не могут», – напомнила суть закона Захарова в своем Telegram-канале.
«Принятие подобных маргинальных законов укрепляет Украину на националистических и неонацистских позициях. Сигнал Киева населению понятен: есть у вашей национальности, народности, народа свое государство – не претендуйте на равные права с «украинской» нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего «национального» государства. И ведь под действие закона подпадают миллионы человек!» – подчеркнула дипломат.
Напомним, Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление с осуждением инициативы президента Украины Владимира Зеленского по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что внесенный Зеленским в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины» является «циничным неприкрытым нацизмом».
В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины, который Зеленский внес в парламент с пометкой «неотложный», по сути еще больше унизит русских.