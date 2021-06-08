Молдавия захотела наладить выпуск «Спутника V»

Выпуск российской вакцины «Спутник V» планируется наладить в Молдавии, сейчас идут переговоры с российскими партнерами, заявил глава Партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала «Первый в Молдове».

«Есть уже опыт многих стран: и Сербии, и Белоруссии, которые запустили производство «Спутника V» у себя. Это не фантастика – мы хотим запустить производство «Спутника V» в Молдавии и уже начали об этом переговоры с нашими партнерами из России», – приводит слова Додона ТАСС.

Он подчеркнул, что «уверен в успехе, так как фармацевтическая отрасль в Молдавии всегда была и остается на достойном уровне». Додон полагает, что важно наладить выпуск российской вакцины как можно раньше, потому что по аналогии с осенью прошлого года можно ожидать нового всплеска пандемии.

Лидер социалистов также сообщил, что на следующей неделе в Кишинев прибудет еще одна партия вакцины «Спутник V». «Я намерен сделать себе прививку из этой партии», – отметил он.

Напомним, в конце мая Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса. Ранее в том же месяце лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отправился в Москву с целью обсудить поставку российской вакцины в качестве гуманитарной помощи. Вакцинация «Спутником V» началась в Приднестровье 6 мая.

В апреле президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в республику в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В феврале Додон объявил о регистрации в республике «Спутника V». При этом он обвинил Санду в попытках помешать регистрации препарата.

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