|
|
Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае.
«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Санду призвала граждан выйти на улицы
Жители Молдавии должны быть готовы к выходу на улицы для отстаивания права на досрочные парламентские выборы, заявила президент страны Майя Санду.
«Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений. Согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда (КС), это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых – это выборы», – сказала Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.
Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.
В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.
Санду обвинила парламент в узурпации власти и призвала на помощь силовиков
|
|
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию, об этом она сообщила в ходе брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности.
«Сегодняшние неконституционные действия парламента – это подрыв конституционного строя в Молдавии. Я обратилась к правоохранительным органам и Национальной армии не участвовать в противоправных действиях, генпрокуратура должна изучить сегодняшние события с точки зрения попытки узурпации власти, а Служба информации и безопасности должна проверить, существует ли угроза подрыва конституционного строя», – передает ее слова РИА «Новости».
Санду при этом не исключает, что депутаты могут быть привлечены к ответственности за нарушение конституции. Она подчеркнула, что парламент не имеет права отзывать с должностей судей КС и назначать других судей, это атака на независимость КС.
Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа.
Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.
В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.
Напомним, парламент страны не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республики, выдвинутой Санду, единогласно отклонив состав правительства, представленный ею. Тем не менее Санду повторно выдвигала Гаврилицу кандидатом в премьер-министры.
США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
|
|
Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире
|
|
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России.
«Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России.
Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.
«Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве.
Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран
Соединенные Штаты в связи с распространением коронавируса считают опасной эпидемиологическую обстановку в Германии и не рекомендуют американцам совершать поездки в страну.
Германию добавили в список стран, на которые распространяется статус «не рекомендуемые для поездок». США внесли в этот список еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль, передает Deutsche Welle.
Накануне Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80% государств. До сих пор перечень включал только 34 страны.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Напомним, со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса
|
|
На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.
«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.
Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.
«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.
Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.
«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.
Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.
«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.
В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Женщина в США после вакцины J&J умерла из-за тромбов
В США из-за тромбов умерла 50-летняя пациентка, которая сделала прививку от коронавируса вакциной Johnson&Johnson, сообщил департамент здравоохранения штата Орегон.
Как сообщает ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Прививку женщина сделала в начале апреля. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов. Указывается, что пока нет доказательств, подтверждающих связь тромбоза с вакцинацией, передает ТАСС.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19
Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google.
Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС.
RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично».
Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии».
Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram.
«Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова.
Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении.
Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии
В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости».
Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00.
С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены.
«Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис.
По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая.
Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V»
В Мексику из Москвы доставили четвертую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщило посольство России в Мехико.
«В международном аэропорту Мехико рейс встретили посол России в Мексике Виктор Коронелли, генеральный директор по вопросам Европы МИД Мексики Бернардо Агилар и глава Birmex Педро Сентеро», – говорится в Twitter диппредставительства.
Как сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter, новая партия составляет 200 тыс. доз «Спутника V». Он также поблагодарил за вакцину Россию и президента Владимира Путина.
Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. Вакцинация препаратом началась в республике в конце февраля.
Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V»
Россия готова к поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» в Киргизию, Москва подтвердила намерения на встрече сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – заместителя правительства Алексея Оверчука и первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова.
«Российской стороной подтверждена готовность к началу поставок вакцины «Спутник V» для населения Киргизии. Республика официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», в связи с чем страна готова к включению российской вакцины в программу вакцинации, а также к началу поставок вакцины на территорию Киргизской Республики», – сказано на сайте правительства России.
На встрече сопредседателей комиссии рассматривались приоритетные задачи расширения российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Киргизии Садыра Жапарова 24–25 февраля 2021 года, отмечается в сообщении. Также Оверчук и Новиков обсудили вопросы правового статуса пребывания в России мигрантов из Киргизии и вопрос урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России с нарушением установленного порядка пребывания. Российской стороной даны разъяснения по процедуре оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы страны. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в области цифровизации, а также достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на инвестиционное сотрудничество, экономическую интеграцию и гуманитарное взаимодействие.
В начале апреля Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек.
В середине апреля власти Киргизии выделили деньги на приобретение «Спутника V».
Санду назвала сроки визита в Россию
Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.
До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции
Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны.
«Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.
20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву.
Додон обвинил Санду в узурпации власти в Молдавии
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за дестабилизацию в стране ответственна действующий глава государства Майя Санду.
«Президент последние пять месяцев дестабилизировала ситуацию в Молдавии. Майя Санду узурпировала власть в стране, чтобы получить больше мандатов на досрочных парламентских выборах», – заявил Додон в соцсетях, передает РИА «Новости».
Он призвал президента вести диалог, чтобы нормализовать ситуацию в стране и прийти к согласию.
Напомним, в пятницу парламент Молдавии отказался признать решение Конституционного суда, который констатировал необходимость роспуска законодательного органа. После этого Санду заявила, что парламент страны узурпировал власть, и призвала силовиков вмешаться в ситуацию.
Она также заявила, что жители страны должны быть готовы к выходу на улицы для отстаивания права на досрочные парламентские выборы.
Ранее Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство и за три месяца не смог его назначить.
В апреле Санду решила распустить парламент и назначить досрочные выборы в законодательный орган страны.