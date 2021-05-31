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Грузия, Украина и Молдавия попросили Еврокомиссию помочь с вакцинами от коронавируса
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Премьер-министры недавно созданного «Ассоциированного трио» – Грузии, Украины и Молдавии совместно призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддержать эти страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» в вопросе выделения им вакцин от коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Пресс-служба правительства Грузии сообщила, что в обращении отмечается «молниеносная» поддержка ЕС этих стран по вопросу борьбы с коронавирусом, вызовами в социальной и экономических сферах из-за пандемии. Однако, говорится в письме, для победы над пандемией сейчас обязательна массовая и безопасная вакцинация.
Поэтому премьер-министры просят Еврокомиссию в рамках механизма распределения вакцин помочь этим странам «Восточного партнерства» Евросоюза.
Напомним, 17 мая министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдавии Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.
Билборды с оскорблениями в адрес Москвы развесили в Киеве
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко развесил в Киеве плакаты с оскорблениями в адрес Москвы.
На билбордах, приуроченных к Дню Киева, изображены надписи «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали», соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.
Напомним, в апреле представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко на три месяца лишился возможности выступать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за неприемлемого поведения с оскорблениями в адрес России на зимней сессии.
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Пушков указал на «плохие новости» для Украины
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что провал испытаний противоракет SM-6 корабельной системы ПРО США Aegis означает «плохие новости» для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море.
«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Черном море. Ставка Киева на расширение американского военного присутствия в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надежной. Особенно если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений. Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение о неудачном испытании американских противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis.
В минувшую субботу США провалили испытания противоракет SM-6 корабельной системы ПРО Aegis для перехвата баллистических ракет.
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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На Западе посоветовали США пересмотреть отношение к Украине
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США пора признать, что Украина не только не похожа на процветающую демократическую страну в американском стиле, но и тот факт, что она скатывается к авторитаризму, пишет The National Interest.
Как отметил эксперт издания Тед Карпентер, официальные лица США очень любят изображать Украину смелой демократией, страдающей от агрессии со стороны «авторитарной России». Однако эта идеализированная картинка никогда не соответствовала реальности.
По его мнению, особое беспокойство в последнее время вызывают действия президента страны Владимира Зеленского, в которых автор увидел диктаторские замашки, передает РИА «Новости».
В частности, он приводит в качестве примера закрытие на Украине нескольких пророссийских СМИ на основе расплывчатых доводов, а также арест Виктора Медведчука, которого эксперт назвал главным критиком Владимира Зеленского.
Эксперт считает, что не стоит рассматривать Киев в качестве важного и полезного партнера в области безопасности, так как это не способствует реализации реальных целей внешней политики. Кроме того, это лишь провоцирует Россию, что совершенно не отвечает интересам Соединенных Штатов. «Попытки выставить Украину образцом демократии, заслуживающим защиты США по моральным соображениям, притянуты за уши. Они являют собой либо умышленную слепоту, либо наихудший вид цинизма», – пишет Карпентер.
Автор статьи находит доказательства своим утверждениям в истории. Так, он считает, что «мошеннические» действия США можно было увидеть еще при администрации Барака Обамы, которая поддержала Майдан на Украине в 2014 году.
Эксперт говорит о том, что помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт поощряли демонстрантов, которые хотели свергнуть легитимное правительство, тогда как американские лидеры называли вспыхнувшие протесты «продемократическим восстанием украинцев против коррумпированного правления президента Виктора Януковича».
Однако политика пришедшего к власти Петра Порошенко демонстрировала все более авторитарный характер, считает автор. Это, по его мнению, проявлялось в преследовании политических диссидентов, усилении цензуры и ограничении въезда критиковавших украинские власти иностранных журналистов.
Тем не менее ситуация при Владимире Зеленского стала только хуже, отметил Карпентер.
Ранее Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Спецслужбы Дании шпионили для США за Меркель и Штайнмайером
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Агентство национальной безопасности (АНБ) США с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за канцлером Германии Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком, сообщила Suddeutsche Zeitung.
По сведениям издания, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими министерством иностранных дел и Минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК, передает РИА «Новости».
Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Напомним, в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ США Эдвард Сноуден сообщил СМИ, что крупнейшие американские интернет-компании предоставили ЦРУ и АНБ США доступ к своим серверам, дав возможность следить за людьми по всему миру. Также выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Меркель.
Политолог указал на пользу для России шпионского скандала с АНБ США и Меркель
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«Публикация этих данных дает дополнительный козырь российской стороне в переговорах с США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Опубликованные данные осложняют позиции Джо Байдена и дают дополнительный козырь российской стороне для обвинения американского партнера в проведении незаконных разведывательных операций против своих союзников», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о связи между шпионским скандалом и грядущим саммитом глав государств России и США.
«Но я не думаю, что это событие серьезным образом повлияет на ход самой встречи», – добавил Кортунов. По его мнению, «для России в этой ситуации важно понять, что отношения между США и Евросоюзом не безоблачны, более того, они становятся все более сложными и противоречивыми».
«Кроме того, в публикации такого расследования могут быть заинтересованы различные политические силы внутри самой Германии, – полагает эксперт. – Во-первых, чем ближе выборы в Бундестаг, тем активнее ведется политическая борьба между кандидатами. И, конечно, среди них есть силы, заинтересованные в нанесении максимального ущерба правящему блоку ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Такое попустительство со стороны коалиции может быть воспринято избирателями негативно».
Во-вторых, считает Кортунов, это может быть выгодно и сторонникам политической автономии Евросоюза. «Они недовольны тем, что после прихода новой администрации в США европейские политические элиты отказались от попыток дистанцироваться от Вашингтона. И для этой группы политиков данные о том, что США с помощью Дании прослушивали лидеров ФРГ – своеобразный подарок, поскольку на этой почве становится возможным вновь поднять вопрос о неуважении США к суверенитету своих европейских партнеров», – отметил эксперт.
Иной точки зрения придерживается главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он считает, что появление новых фактов не связано с политическими интересами различных элит.
«Как правило, выход на поверхность такого рода информации во многих западных странах связан со сроками рассекречивания данных. Я бы не усматривал в этом чей-то злой умысел. Более того, я не думаю, что публикация этого расследования как-то связана с саммитом Путина и Байдена. Ничего нового это расследование не добавило. Так что сенсацией эта новость не станет. Все, кому надо, зафиксируют новые факты, но никакого возмущения или скандала не будет», – подытожил эксперт.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала. Позже официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт сообщил, что «правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами».
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Немецкий эксперт Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом. «В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – добавил Рар.
При этом в Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. «Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
Между тем Эдвард Сноуден считает, что Байден был глубоко вовлечен в скандал со слежкой Вашингтона за европейскими политиками. «Байден хорошо подготовлен к тому, чтобы ответить за это, когда он посетит Европу в ближайшее время, так как он, конечно, был глубоко вовлечен в этот скандал в первый раз. Должно быть четкое требование о полном раскрытии информации не только со стороны Дании, но и ее старшего партнера», – написал Сноуден в Twitter.
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На юге Китая произошла новая вспышка коронавируса
Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, из них 20 внутренних, которые пришлись на южную провинцию Гуандун.
Из 20 заболевших 18 выявлены в административном центре провинции городе Гуанчжоу, два – в городе Фошане. Кроме того, в провинции обнаружены три человека с бессимптомным протеканием заболевания внутреннего происхождения. Бессимптомные больные в соответствии с принятой в Китае практикой фиксируются отдельно, передает «Интерфакс».
В связи с обострением эпидемиологической обстановки китайские авиакомпании резко сокращают число полетов в Гуанчжоу.
По состоянию на 11.30 по местному времени (06.30 по Москве) в международном аэропорту «Гуанчжоу Байюнь» отменены 519 рейсов – 37% от общего числа запланированных на понедельник.
Решением властей, все покидающие город из аэропортов, с железнодорожных вокзалов и автобусных станций должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее трех дней до выезда. Это требование не касается транзитных пассажиров.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Немецкий эксперт допустил связь шпионского скандала вокруг АНБ США и встречи Путина с Байденом
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«Для немцев это неприятная новость, но она никого не удивляет», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.
«В Германии об этом расследовании полно публикаций, но они не содержат критики. Такие новости мало кого удивляют. Все привыкли к тому, что американцы используют всех кого не лень – и организации, и страны – ради своих интересов», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт признался, что удивлен отсутствием серьезной критики со стороны немецкого правительства в адрес Дании. «Это неприятная новость для немцев. Им не доверяют. Но ничего нового в этом нет, немцы все равно ничего не могут изменить», – констатировал политолог.
Рар также допустил, что публикация данных о слежке в европейских СМИ может оказаться фоном к встрече президентов России и США. «Некоторые европейцы боятся возможных договоренностей Байдена с Путиным по неизвестным для них вопросам. Также я не исключаю, что таким образом кто-то решил нанести удар по Германии», – полагает Рар.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации.
АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель
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«Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал сообщения о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
«Информация о прослушке лидеров ФРГ со стороны США не впервые становится достоянием общественности. В прошлый раз Германия отреагировала достаточно вяло, и я не думаю, что сейчас что-то изменится», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
При этом, по словам политика, новая публикация расследования о шпионаже «вновь подтверждает тезис о том, что в политике нет друзей, а бывают только общие интересы». «К сожалению, интересы США всегда намного выше интересов их партнеров. В отличие от Вашингтона, Москву и Берлин связывают взаимовыгодные отношения, и это правильно. Когда ты считаешься с интересами другого государства, ты в итоге приходишь к нормальному миропорядку. Поэтому я считаю, что США давно пора наказать за их гегемонию», – считает Гердт.
По мнению собеседника, прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. «Более того, прослушка велась по государственной инициативе США. Поэтому здесь нужны серьезные ответные меры», – добавил парламентарий. «Но, к сожалению, мы недостаточно независимы и суверенны, чтобы наказать Вашингтон. В частности, наши экономика, политика, служба безопасности и СМИ очень сильно зависят от американской опеки, что не позволит нам адекватно отреагировать на этот инцидент. Боюсь, что официальный Берлин промямлит что-то невнятное и все», – предположил Гердт.
Парламентарий отметил, что публикация новых данных расследования о шпионаже также может быть связана с предстоящей встречей президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве. «В политике ничего не бывает случайным. Более того, я не думаю, что эта информация стала известна только вчера. На мой взгляд, подобные медиавбросы всегда имеют под собой какую-то подоплеку», – пояснил Гердт.
Собеседник предположил, что Москва не станет использовать эту тему на переговорах с Вашингтоном. «Для Байдена этот вопрос будет неприятен, поэтому обе стороны постараются его обойти», – прогнозирует Гердт. «В ответ Байдену придется немного сгладить углы своей привычной риторики в качестве учителя всего мира в отношении правил демократического устройства. К тому же США давно утратили право на эту роль», – заключил парламентарий.
Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.
В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.
Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.
Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками. «Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой», – сказал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
Климкин пожаловался на нежелание украинцев вступать в НАТО
Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Климкин в ходе круглого стола в Киеве пожаловался на выступающих против вступления Украины в НАТО сограждан.
По словам Климкина, членства Украины в Североатлантическом альянсе хотят меньше половины граждан, а 13% вообще открыто признают себя сторонниками России. Именно по этой причине, уверен Климкин, США и Евросоюз скептически относятся к перспективам вступления Украины в НАТО, передает РИА «Новости».
В апреле Россия обвинила страны НАТО в провокациях в Черноморском регионе. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье. В Москве предупредили, что риски инцидентов очень высоки и лучше держаться подальше от Крыма и от Черноморского побережья России. В Кремле подчеркивали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Американский ученый предсказал появление COVID-26 и COVID-32
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Необходимо обстоятельно изучить происхождение COVID-19, в противном случае человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.
«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS)... Нынешняя – третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», – передает РИА «Новости» слова ученого.
Хотез подчеркнул, что необходимо исследовать «возникновение вспышки» нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они должны будут собирать данные и необходимые образцы, добавил ученый.
При этом эксперт отметил, что было бы трудно получить сведения о происхождении коронавируса без сотрудничества с Китаем по этому вопросу.
«Думаю, мы действительно должны оказать сильное давление на Китай, включая возможные санкции, чтобы команда выдающихся эпидемиологов и вирусологов в Китае получила беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям», – подчеркнул Хотез.
Ранее США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
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На Украине пообещали привилегии для вакцинированных от коронавируса
Правительство Украины рассмотрит изменения в постановление о карантине, предусматривающие привилегии для вакцинированных от коронавируса, заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
Ляшко отметил, что украинцы, которые завершили вакцинальный цикл, могут получить соответствующее международное свидетельство, передает «Украина 24».
«Мы на следующей неделе будем рассматривать изменения в постановление о карантине, и там также будем вносить изменения, которые будут давать определенные привилегии для вакцинированных», – сказал он.
Также министр призвал граждан приходить в пункты вакцинации в назначенное время, чтобы не создавать очередей.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
В Грузии заявили о «политической капитуляции» партии Саакашвили
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил о «политической капитуляции» оппозиционного «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, которое накануне объявило о решении войти в парламент, прервав длившийся семь месяцев бойкот. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это окончательное оформление их поражения. Они саботировали легитимно избранный парламент, но отступили, объявив политическую капитуляцию. Правда – на стороне властей, а это значит, что любая попытка радикальной оппозиции противостоять демократической системе обречена на провал», – сказал Кобахидзе.
По его словам, у радикальной оппозиции «нет никакого ресурса внести позитив в функционирование демократической системы в Грузии».
При этом он подверг критике «националов» за отказ подписать апрельский документ председателя Евросовета Шарля Мишеля о преодолении политического кризиса в Грузии. «Они не уважают ни государственные институты, ни международных партнеров», – сказал лидер правящей партии.
В парламенте Грузии 150 мандатов. На выборах в октябре восемь оппозиционных партий получили 60 из них и, назвав голосование «сфальсифицированным», бойкотировали парламент, но под давлением международного сообщества в итоге стали по очереди разбирать мандаты. 30 мая политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.
Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента
Политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.
«Мы приняли решение о прекращении бойкота и вхождении наших избранных депутатов в парламент. Это верное решение, которое обязательно приведет к смене власти», – цитирует «Интерфакс» председателя ЕНД Никанора Мелию.
Он добавил, что ЕНД не подпишет документ о выходе из политического кризиса в Грузии, который поддержали правящая партия и другие оппозиционные силы.
Напомним, оппозиция получила 60 из 150 мест в парламенте в результате выборов, состоявшихся в октябре. Оппоненты власти заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы и объявили бойкот парламенту. В апреле все оппозиционные партии, кроме ЕНД, вошли в парламент, подписав документ, подготовленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Власти ЮАР ужесточили коронавирусные ограничения
Южно-Африканская Республика стоит на пороге третьей волны пандемии коронавируса, и правительство вынуждено с 31 мая ввести новые ограничительные меры, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в обращении к народу.
«Три провинции ЮАР – Гаутенг, Северный Кейп и Северо-Западная – уже находятся в третьей волне коронавируса, и речь идет только о том, в какой именно момент в нее войдет страна в целом. Мы не знаем, насколько долгой и значительной будет поднимающаяся волна коронавируса, но мы должны сделать все, чтобы противостоять ей», – приводит слова политика ТАСС.
Рамапоса объявил, что с 31 мая частично возвращаются эпидемиологические ограничения, которые были отменены 1 февраля после завершения второй волны коронавируса. Так, время комендантского часа увеличено, теперь он действует с 23.00 до 04.00. Рестораны и бары должны закрываться в 22.00. Вводятся новые ограничения на количество лиц, находящихся в одном помещении одновременно: для закрытых – максимум 100 человек, на открытом воздухе – до 250.
«Наше поведение должно способствовать сокращению распространения инфекции, – подчеркнул Рамапоса. – Необходимо постоянно носить маски в общественных местах, следует избегать скопления народа». Политик сообщил, что одновременно в ЮАР расширяется общенациональная вакцинация. «К текущему дню 960 тыс. человек получили прививки от коронавируса. Пока мы используем две вакцины – Johnson & Johnson и Pfizer, – но ведется работа с рядом других производителей, в том числе по российской вакцине «Спутник V». ЮАР необходимо укорить вакцинацию населения», – заявил Рамапоса.
Президент ЮАР также высказался за отмену международных патентов на производство вакцин и лекарств от COVID-19 с тем, чтобы их могли выпускать у себя и страны Африки. К 30 мая в ЮАР выявили свыше 1,6 млн инфицированных коронавирусом, более 56 тыс. человек умерли. По этим показателям страна занимает первую позицию в Африке.
Напомним, производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подал заявку на регистрацию препарата в ЮАР еще в феврале. Ранее в том же месяце стало известно, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета оказалась малоэффективна против штамма коронавируса из ЮАР. Позже гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech малоэффективна против южноафриканского штамма нового коронавируса.
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Генсек НАТО объяснил причину отказа Украине и Грузии на участие в саммите альянса
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет приглашать Грузию и Украину на саммит альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, поскольку в нем будут участвовать только страны – члены НАТО.
«В саммите будут участвовать только страны – члены НАТО, потому что встреча будет короткой. Возможно, в следующий раз будет выделено больше времени, чтобы пригласить партнеров», – сказал он, отвечая на вопросы о том, будут ли приглашены на саммит лидеры Украины и Грузии, передает ТАСС.
Он также затруднился ответить на вопрос, когда пройдут встречи высокого уровня с партнерами альянса. Говоря о перспективе членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе, генсек НАТО напомнил, что «реформы оборонного сектора – лучший способ евроатлантической интеграции» для Украины и Грузии, передает РИА «Новости».
Также он указал, что НАТО в последние годы увеличила свое присутствие в Черном море, как благодаря трем государствам-членам, так и таким партнерам, как Грузия и Украина. «Мы обмениваемся информацией, наращиваем потенциал, обеспечиваем присутствие НАТО на суше, в воздухе и на море в черноморском регионе», – добавил генсек альянса.