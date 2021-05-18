Лидер Приднестровья отправился в Москву обсудить поставку вакцины от COVID

«Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм

Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.

По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.

Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.

Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.

Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.

В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.

А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.

Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.

Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля.