Диетолог сказала, кому нельзя есть окрошку

Окрошка из-за большого количества ингредиентов противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, также блюдо не рекомендуется употреблять детям, сообщила замдиректора по лечебной работе столичной клиники диетолог Дарья Русакова.

«Окрошка – достаточно сложносочиненный продукт, который включает в себя много ингредиентов и дает большую нагрузку на пищеварительную систему. Поэтому это блюдо может плохо переноситься людьми с заболеваниями желудочно-кишечного тракта», – отметила Русакова в беседе с «Ридусом».

Отмечается, что окрошка может вызвать повышение артериального давления, если в ней присутствуют соленые маринованные овощи и большое количество колбасных изделий. Также диетолог предостерегла людей с лишним весом от употребления окрошки.

При этом тем, кто страдает инсулинорезистентностью или сахарным диабетом, квас в окрошке следует заменить на кефир или минеральную воду. «Сам по себе квас может быть разный. Зависит от способа его приготовления, наличия консервантов и добавленного сахара. Поэтому людям с сахарным диабетом или лишним весом лучше заменить квас на кефир или минералку. Окрошка на квасе – это блюдо и слабоалкогольное, и сильногазированное, потому его употребление может повлечь за собой скачки уровня глюкозы и инсулина в крови»,

– добавила Русакова.

Кроме того, врач предупредила, что питание окрошкой, особенно приготовленной вне дома, может плохо повлиять на здоровье детей.

«Детям не рекомендуется окрошку употреблять, потому что блюдо может вызывать вздутие живота из-за содержания дрожжей в квасе. И если ингредиенты некачественно мылись, готовились и хранились, то высок риск заражения кишечными инфекциями. В жару с осторожностью стоит употреблять скоропортящиеся продукты, ими можно отравиться, поэтому лучше окрошку готовить дома», – пояснила диетолог.

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