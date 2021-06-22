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Снижение случаев COVID в Москве назвали временным
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Специалисты считают, что снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в Москве является временным, заявил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Эпидемическая ситуация на сегодняшний день в столице остается сложной. В последние недели она особенно осложнилась. На протяжении последней недели количество выявляемых случаев в Москве менялось от 6 тыс. до 9 тыс. Как обычно, к выходным дням произошло снижение, но этот показатель является временным по той причине, что вчера мы привезли на больничные койки почти 2 тыс. человек», – сказал Хрипун, передает ТАСС.
Он добавил, что власти Москвы развернули уже 20 тыс. больничных коек для борьбы с коронавирусом. «Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. И сегодня это 20 тыс. развернутых коек. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек», – сказал Хрипун.
Тем временем число привившихся от коронавируса в Москве превысило 2 млн человек. «В целом ситуация достаточно сложная. ... Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек», – сказал Хрипун.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.
Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы
У инфицированных индийским штаммом коронавируса «дельта» наблюдаются некоторые опасные симптомы, отличные от тех, что характерны для других штаммов, пишут СМИ.
У инфицированных дельта-вариантом коронавируса нередко наблюдается диарея, сообщил инфекционист Абдул Гафур, передает РИА «Новости» со ссылкой на Express.
Этот симптом в первую волну эпидемии фиксировался гораздо реже. Также у заболевших этой разновидностью возникают тромбы, которые провоцируют гангрену.
Больные также жалуются на нарушения слуха, тяжелые расстройства желудка. Британские специалисты указывают, что эта мутация повысила риск госпитализации инфицированных.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными.
Москвичей предупредили об «атмосферном монстре» над столицей
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Ближе к выходным в Москве сформируется «атмосферный монстр», который может вызвать ливни, грозу, град, шквалистый ветер и ураган, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Из-за перегрева поверхности атмосферы за неделю к выходным в Москве может сформироваться разновидность грозовых облаков, которая может повлечь за собой стихийные бедствия, заявил Тишковец РИА «Новости».
«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит – это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», – указал специалист.
Метеоролог добавил, что точно предсказать, где и когда обрушится стихия, сейчас невозможно, это можно указать с высокой степенью вероятности лишь за сутки до события.
«Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», – заключил Тишковец.
Ранее в «Фобосе» предупреждали, что в понедельник москвичей ждет сильная жара до 33 градусов.
Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов
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Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание.
По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express.
Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель.
«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования.
Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет».
Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса
Повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Не нужно ходить каждый день проверять какой у вас уровень антител, бессмысленно. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является наиболее оптимальной», – рассказал он в эфире канала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
Ранее в Минздраве заявили, что вакцины «Спутника V» и «Спутника Лайт» могут эффективно применяться для повторной вакцинации, в том числе для тех, кто был изначально привит ими.
Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем.
Гинцбург отметил «хитрость» индийского штамма COVID-19
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем опасен индийский штамм коронавируса и его мутации.
По его словам, мутация, «о которой сообщают СМИ», опасна, поскольку «сам индийский штамм опасен». Как пояснил Гинцбург, у этого штамма «другой характер взаимодействия с нашими клетками», он их не «разрушает». Указанный штамм коронавируса «переходит из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки». В результате, уже попав внутрь, вирус «становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость». Однако запас антител, который дает вакцинация «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день штаммов, передает РИА «Новости».
Напомним, в Индии зарегистрированы 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «Дельта плюс» с международной кодировкой B.1.617.2.1. Все существующие на сегодняшний день вакцины защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
ВОЗ: Существующие вакцины защищают от «дельта»-варианта коронавируса
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Все, существующие на сегодняшний день вакцины, защищают от тяжелых форм коронавируса, вызванных «дельта»-вариантом, при условии прохождения полного курса вакцинации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
«Что касается эффективности вакцин, мы знаем, что в отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант «дельта», вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Так что это очень хороший признак. Но нам нужно ввести две дозы (вакцины), чтобы обеспечить полный уровень защиты. Мы действительно видим снижение эффективности одной дозы, и поэтому действительно нужно, чтобы те, кто получил первую дозу, получили вторую дозу», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Ван Керкхове, сейчас нет подтверждений, что «дельта»-вариант вызывает увеличение смертности. Однако у ВОЗ пока недостаточно данных об этом, чтобы делать окончательные выводы.
«Мы знаем, что в одном исследовании, проведенном в Шотландии, недавно появилось предположение о повышенном риске госпитализации, но это предварительная работа, которая проводится в одной стране и требует дальнейшего изучения, чтобы лучше понять последствия и серьезность. У нас нет признаков увеличения смертности от варианта «дельта», но, опять же, мы все еще изучаем этот вариант, поскольку он циркулирует по всему миру», – сказала представитель организации.
Между тем «дельта»-штамм коронавируса выявили у себя уже 92 страны. В ВОЗ отметили, что этот вариант «продемонстрировал повышенную передаваемость», и это вызывает беспокойство.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в мире и в России резко возрастает доля индийского штамма, симптомы которого схожи с простудными. Также были названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы.
Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит
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Заявление уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, назвавшей нечестной игрой вакцинацию от COVID под угрозой поражения в правах непривитых – это повод для обсуждения вопроса, но ситуация требует энергичных мер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Москалькова назвала нечестной игрой попытки заставлять людей прививаться от коронавируса под угрозой поражения в правах, передает РИА «Новости».
«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков.
По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС.
«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.
В Москве временно приостановлена запись на прививку вакциной «КовиВак»
Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» временно закончилась в Москве, запись на прививку приостановлена, сообщила столичная мэрия.
«В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины», – сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что количество вакцины ограничено, поэтому могут быть перерывы в записи.
В Москве прививку «КовиВаком» (разработан Центром имени Чумакова) можно сделать в пяти медорганизациях: городская поликлиника № 5, городская поликлиника № 218 (филиал № 1), городская поликлиника № 209 (филиал № 1), консультативно-диагностическая поликлиника № 121 (филиал № 8), городская поликлиника № 175 (филиал № 2).
Между тем представитель Центра имени Чумакова сообщил, что до конца июня будет выполнен план по производству 1 млн доз вакцины «КовиВак».
«Поставки вакцины «КовиВак» от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины», – сказал он.
Ранее президент Владимир Путин наградил грамотами сотрудников Центра имени Чумакова за создание вакцины против коронавируса «КовиВак».
Напомним, в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
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В ГНЦ «Вектор» допустили неограниченную ревакцинацию «ЭпиВакКороной»
Состав вакцины «ЭпиВакКорона» от коронавирусной инфекции дает возможность использовать препарат для ревакцинации неограниченное количество раз, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ГНЦ «Вектор».
«Состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность ее использования для ревакцинации – без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другая вакцина, но исследования в этой области еще идут.
При этом главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов заявил, что предположение о невозможности ревакцинации препаратом «Спутник V» не имеет научного обоснования.
Насильника вычислили в Москве по потерянному паспорту
Напавший на девушку в Москве насильник уронил паспорт и убежал, жертве удалось от него отбиться, а подозреваемого нашли по этому документу, сообщил источник в правоохранительных органах.
Заявление в полицию от девушки поступило утром в воскресенье, мужчина напал на нее в районе Ховрино на Зеленоградской улице, пояснил собеседник РИА «Новости».
Он повалил девушку, начал душить, порвал одежду и попытался овладеть ею, но девушке удалось отбиться, «завершить свое преступное деяние не смог».
«Во время борьбы насильник выронил свой паспорт, благодаря чему его нашли в тот же день: в районе 23 часов он был задержан неподалеку от места жительства», – сказал источник.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на изнасилование.
9 июня возле нацпарка «Лосиный остров» две студентки были по очереди изнасилованы мужчиной, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Позже насильник попытался изнасиловать другую девушку, но вскоре был задержан.
Здание военной академии имени Фрунзе загорелось в центре Москвы
В здании Академии Вооруженных Сил имени Фрунзе в центре Москвы начался пожар, сообщил источник в экстренных службах.
«Пожар происходит в здании академии Вооруженных сил на проезде Девичьего поля, 4. Площадь пожара уточняется», – сообщил собеседник ТАСС.
Из строения вырывались клубы черного дыма, через некоторое время они сменились на белый дым, ведется тушение.
В субботу во второй половине дня на складе пиротехники на Лужнецкой набережной Москвы произошел пожар, из-за возгорания пострадали четыре человека, среди них трое пожарных.
На Кубани ввели обязательную вакцинацию от COVID для части населения
В Краснодарском крае проведут обязательную вакцинацию для работающих с людьми лиц, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», – заявил Кондратьев, передает ТАСС.
За последние сутки в регионе, по данным краснодарского оперштаба на понедельник, выявили 113 случаев инфицирования коронавирсом, с начала пандемии коронавирус подтвердился у 50 тыс. 565 человек, 44 тыс. 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 тыс. 268 умерли, 54 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас.
В понедельник власти Нижегородской области постановили организовать вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников организаций из сферы торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования.
Ранее постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций в сфере услуг приняли в Москве.
За сутки в России выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 16 715 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6555, Московской области – 1871, Санкт-Петербурге – 1065.
Всего в стране выявлено 5 350 919 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 889 450 человек, из них 11 117 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 546 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 130 347 человек.
Накануне, 21 июня, в России было выявлено 17 378 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев сократилось на 663.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Названо число включенных в эксперимент по «бесковидной» зоне заведений в Москве
Более 170 заведений в Москве уже могут начать работу как «бесковидные», их посетителям не потребуется носить маски и перчатки, заявил замглавы аппарата мэра и правительства города, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как «бесковидные»: они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках», – пояснил Немерюк ТАСС.
По его словам, решившие работать таким способом заведения проверят на соответствие всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра.
Эксперимент по «бесковидным» зонам планируется проводить до 29 июня, посещать рестораны смогут только те жители, которые прошли вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг.
«При анонсирования проекта мы ожидали, что таких «бесковидных» заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается», – подвел итог Немерюк.
В понедельник Ассоциация кальянной индустрии предложила открыть в Москве «свободные от коронавируса» (COVID-free) кальянные заведения по примеру с экспериментом в общепите.
Медиков без прививки от COVID-19 начали отстранять от работы в Италии
В Италии медиков, которые не сделали прививку от COVID-19, отстраняют от исполнения обязанностей без сохранения содержания, сообщают СМИ.
Декрет об обязательной вакцинации медиков власти страны приняли 1 апреля. В соответствии с декретом, тем, кто не сделал прививку, могут предложить работу без контакта с коллегами и пациентами, если такая есть, но могут и просто быть отстранены без сохранения содержания до конца года.
Sky TG24 сообщает, что сейчас медиков начинают отстранять от работы, если они сразу же не делают прививку. Сейчас в стране не вакцинированы почти 46 тыс. медработников (2,3% от их общего числа). Большинство уже записалось на прививку, передает РИА «Новости».
Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром. Возобновление и увеличение числа перелетов произойдет с 28 июня.
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