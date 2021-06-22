Снижение случаев COVID в Москве назвали временным

Специалисты считают, что снижение числа новых случаев заражения коронавирусом в Москве является временным, заявил министр правительства города, глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Эпидемическая ситуация на сегодняшний день в столице остается сложной. В последние недели она особенно осложнилась. На протяжении последней недели количество выявляемых случаев в Москве менялось от 6 тыс. до 9 тыс. Как обычно, к выходным дням произошло снижение, но этот показатель является временным по той причине, что вчера мы привезли на больничные койки почти 2 тыс. человек», – сказал Хрипун, передает ТАСС.

Он добавил, что власти Москвы развернули уже 20 тыс. больничных коек для борьбы с коронавирусом. «Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. И сегодня это 20 тыс. развернутых коек. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек», – сказал Хрипун.

Тем временем число привившихся от коронавируса в Москве превысило 2 млн человек. «В целом ситуация достаточно сложная. ... Исходя из всего этого можно сделать вывод: единственным эффективным способом борьбы с эпидемией всегда являлась и является вакцинация. Это великое благо, что мы с вами имеем эффективные вакцины. На сегодняшний день привито более 2 млн человек», – сказал Хрипун.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.