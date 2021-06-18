Попова допустила введение обязательной вакцинации в регионах

Обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Новый инструмент - обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится. Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что эпидобстановка в крупных агломерациях России в настоящее время крайне осложнена, все меры для стабилизации ситуации с коронавирусом предпринимаются. «По эпидситуации на сегодняшний день, безусловно, вы видите, что в крупных агломерациях – Москва, Московская область - эпидобстановка осложнена, осложнена крайне», – сказала Попова.

При этом, по ее словам, появление новых штаммов коронавируса не оказывает принципиального влияния на эпидемический процесс. «Даже новые штаммы вируса, которые мы сегодня выявляем, по сути не меняют принципиально эпидемиологии процесса. Передача вируса происходит точно так же, воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной инфекцией», – сказала она, передает ТАСС.

Кроме того, Попова призвала привиться от коронавируса тех, кто участвует в организации выборов. При этом Роспотребнадзор не рекомендует проведение голосования на выборах в сентябре на придомовых территориях. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что «так полюбившееся многими голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали «голосование на пеньках», выполнило свою функцию, когда это было целесообразно, сейчас же в этом «нет никакой необходимости».

Она отметила, что все остальные алгоритмы – по входу на избирательный участок, по обеззараживанию поверхностей, по обработке рук, по обследованию персонала – сохраняются.

Ранее в пятницу власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус.

Также правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса.

В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.