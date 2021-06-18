Для переболевших COVID-19 ввели углубленную диспансеризацию Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан ввели в Ленобласти 18 июня 2021, 14:36 Текст: Алина Назарова

Правительство Ленинградской области опубликовало постановление, согласно которому к сентябрю среди ряда категорий жителей региона должна быть проведена вакцинация против коронавируса. «Руководителям государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, торговли и транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, обеспечить в срок до 1 сентября 2021 года проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 у не менее 80% работников, сотрудников с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19», – говорится в документе, передает ТАСС. Ранее в пятницу власти Башкирии ввели ряд ограничений в связи с пандемией коронавируса: теперь приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях можно только после вакцинации или с отрицательным тестом на коронавирус. В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.

Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Омбудсмен объяснил законность отстранения непривитых работников в Москве 17 июня 2021, 20:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что непривитых от коронавируса сотрудников московских предприятий, подлежащих обязательной вакцинации, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты на основании требований столичного Роспотребнадзора. «Согласно требованиям главного санитарного врача Москвы, в Московской области аналогичное требование, у предпринимателей есть право тех сотрудников, которые до 15 июля не привьются, отстранять от работы без сохранения заработной платы. Мэрия Москвы не имеет отношения к этому вопросу, она не может разрешать или не разрешать этого», – приводит РИА «Новости» слова Миронова. Он указал, что, согласно постановлению главного санитарного врача столицы, если 60% сотрудников предприятий из сфер, которые перечислены в документе (среди них – сфера общественного питания), не будут вакцинированы, к таким компаниям могут быть применены санкции. «Но и само предприятие может невакцинированного сотрудника не допускать до работы, отстранять от работы без сохранения зарплаты, потому что в этом требовании ссылаются на эпидемиологическую ситуацию. Это говорит о том, что и предприниматель имеет право не допускать сотрудника до работы, не платить ему, пока он не будет удовлетворять требованиям Роспотребнадзора», – добавил Миронов. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID 18 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нецелесообразно менять из-за индийского штамма, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. «Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет 10 дней, а регуляторика – три-четыре месяца. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы – дело неблагодарное», – заявил Гинцбург газете «Известия». По его словам, высокие титры антител нужно держать с помощью существующей вакцины. «Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», – отметил он, добавив, что правильной стратегией будет вакцинироваться «Спутником V», а когда титры антител снизятся, ревакцинироваться «Спутником Лайт». В последние две недели в России растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты 17 июня 2021, 16:41

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации, сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов по итогам встречи с властями Москвы. «Обсудили ситуацию с работниками: можем ли мы их отстранить, если они отказываются прививаться. Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты, и нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», – сказал Миронов, передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прививка от COVID в России обязательна только для отдельных категорий граждан, речи о тотальной принудительной вакцинации нет. Однако Леонид Рошаль считает, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Попова заявила о растущем числе инфицированных индийским штаммом коронавируса 17 июня 2021, 19:34

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «По ситуации на сегодняшний день в национальной системе, которая в соответствии с постановлением правительства от 22 марта этого года создается и зарегистрирована Роспатентом 2 июня этого года, на сегодняшний день выложено более 13 тыс. последовательностей коронавируса. И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет», – цитирует ТАСС Попову. Изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тыс. случаев ежедневно – это дает вирусу возможность изменяться, заявила она. «Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным», – подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА «Новости». «Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов», – сказала она. В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания. Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» предложат производителям вакцину от индийского штамма. Именно эта вакцина показала свою эффективность против индийского штамма COVID. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что течению болезни при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. Собянин: Столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса 17 июня 2021, 18:26 Текст: Алексей Дегтярев

Жители российской столицы сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными, чем прежние, заявил мэр города Сергей Собянин. «Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС. Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр. Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер. «В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он. Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости». Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели. До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Мурашко анонсировал поступление в оборот вакцины «Спутник Лайт» 17 июня 2021, 21:01 Текст: Алексей Дегтярев

Министерство здравоохранения занялось подготовкой рекомендаций по ревакцинации россиян от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля, в оборот. Он будет использоваться в том числе для ревакцинации», – пояснил министр, передает РИА «Новости». Ранее в Минздраве заявляли, что для ревакцинации от коронавируса после «Спутника V», возможно, потребуется другой препарат, в этой области ведутся исследования. В России выявили 17,3 тыс. новых случаев коронавируса 18 июня 2021, 11:33

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 17 262 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 9056, Московской области – 1254, Санкт-Петербурге – 970. Всего в стране выявлено 5 281 309 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 850 659 человек, из них 10 954 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 453 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 128 445 человек. Накануне, 17 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 057. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 3205. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Москве решили создать свободные от ковида рестораны 18 июня 2021, 10:29

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Вчера встречался с московскими рестораторами. Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей», – написал Собянин в своем блоге. По его словам, в ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. Соответствующий эксперимент начнется с субботы, 19 июня, в полутора-двух десятках ресторанов. Как следует из указа мэра, эксперимент продлится десять дней – до 29 июня. Мэр уточнил, что в порядке эксперимента несколько ресторанов будут объявлены «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию. Код можно будет скачать с сайта Госуслуг. «За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт», – добавил Собинин. При это он отметил, что для детей в данном случае будет сделано исключение, «потому что до 18 лет прививку делать нельзя». Однако несовершеннолетние должны находиться в заведении со взрослыми. Кроме того, с пятницы, 18 июня, в Москве будут ограничены зрелищные мероприятия – на них будут допускаться максимум 1 тыс. человек. «Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей. Я не хотел этого делать, но придется. … Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», – указал градоначальник. Игровые комнаты также пока будут закрыты, и детские площадки в парках – тоже. «Еще дней десять будут закрыты. А потом посмотрим по ситуации. Если она будет улучшаться, то откроем», – добавил Собянин. Также своим указом мэр продлил до 29 июня введенные ранее ограничения, а именно приостановку работы фудкортов и зоопарков. Он также поднял проблему повторной вакцинации. «Людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку. А у них уже закончились антитела. Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии», – указал мэр. Он уточнил, что ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. «Если был «Спутник», то первым компонентом «Спутника». Других вариантов пока не существует», – сообщил Собянин. Мэр также не исключил, что в Москве будет проводиться вакцинация мигрантов. «Огромный процент мигрантов в нашей отрасли работает. 60% работников надо привить, но в некоторых наших заведениях 60% – это как раз и есть мигранты. … В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. …Сейчас начато изготовление «Спутника Лайт». По сути, это первый компонент классического «Спутника». Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Попова прояснила ситуацию с обязательной вакцинацией 17 июня 2021, 22:19 Текст: Антон Антонов

Комментируя решение некоторых регионов ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников, глава Роспотребнадзора Анна Попова пояснила, что «речь идет о группе риска». «О тех работниках, которые имеют по долгу своей работы постоянный контакт с людьми», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Попова заявила, что основной причиной роста заболеваемости в Москве стал «нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми защищались от коронавируса в течение долгого времени». Кроме того, «это связано с интенсивностью миграции конца весны, начала лета», передает ТАСС. Глава Роспотребнадзора сообщила, что «сегодня все больше и больше людей болеют, и основная часть заболевающих – это люди от 20 до 49 лет». При этом «Москва и Московская область демонстрируют самый сильный прирост ежесуточной регистрации случаев инфицирования». Она призвала «максимально сократить количество контактов». Также Попова подчеркнула, что «вакцинироваться нужно обязательно и как можно скорее». Попова сказала, что «любые симптомы должны заставить человека обратиться к врачу: головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, знаменитая потеря обоняния или какие-то другие симптомы – это все основания для того, чтобы оставаться дома, не выходить из дома, изолироваться и обратиться за медицинской помощью». При этом она отметила, что выявлено значительное число случаев, когда люди переносят коронавирусную инфекцию в бессистемной форме или в легкой степени: «Люди молодого возраста, которые очень активно коммуницируют, они зачастую, я хочу на это особо обратить внимание, они не обращают внимание на это недомогание. Они могут его, в силу своей молодости, преодолеть. Но вот этого (не обращать внимания на недомогание) делать не надо». Попова заверила, что ведомство «очень внимательно следит за ситуацией». Она поручила сотрудникам в регионах «усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости». Напомним, Попова сообщила, что в последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса. Система Роспотребнадзора мобилизована полностью и переходит на круглосуточный режим в связи с распространением коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рестораны Москвы решили создать зоны для вакцинированных от COVID клиентов 17 июня 2021, 19:47 Текст: Елена Мирошниченко

Рестораны Москвы обсуждают возможность создания свободных от COVID-19 зон в заведениях для вакцинированных посетителей, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров. «Пока ведутся переговоры о том, какие рестораны и фудкорты будут готовы принять участие в Москве в эксперименте по созданию свободных от COVID-19 зон для вакцинированных посетителей», – цитирует его РИА «Новости». Бухаров отметил, что подобный опыт есть у ресторанной отрасли Израиля. «Например, в Израиле после окончания локдауна было разрешено в рестораны пускать людей с «зеленым паспортом», QR-кодом, подтверждающими вакцинацию документами», – рассказал он. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Разработчики «Спутник V» предложат производителям вакцину от индийского штамма 17 июня 2021, 15:29 Текст: Елизавета Булкина

Другим производителям вакцин будет предложена дополнительная доза российской вакцины «Спутник V» для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса (вариант «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Разработчики «Спутник V» скоро предложат дополнительную дозу вакцины другим производителям для лучшей защиты от индийского штамма коронавируса», – говорится в сообщении в Twitter вакцины. Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала большую эффективность против индийского штамма, чем любая другая вакцина. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже. В Роспотребнадзоре сочли нормой исчезновение антител после прививки 17 июня 2021, 15:05 Текст: Наталья Ануфриева

Снижение уровня антител спустя девять месяцев после вакцинации «ЭпиВакКороной» новосибирского центра «Вектор» – это нормально, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Горелов заявил, что «после вакцинации более 50% привитых сохраняют иммунитет в течение девяти месяцев и более», передает Ura.ru. При этом «у некоторых лиц, получивших полный курс, уровень антител может начать снижаться через 9-12 месяцев, но это нормально и вполне ожидаемо для сезонных инфекций». «Та же вакцинация от гриппа тоже не дает пожизненный иммунитет», – подчеркнул Горелов, отметив важность того, что больше половины привитых сохраняют иммунитет достаточно продолжительное время. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в рамках доклинических испытаний «ЭпиВакКороны» у низших приматов антитела к коронавирусу сохранялись больше года. «В рамках первой-второй фазы клинических испытаний на добровольцах после трех и шести месяцев антитела выявлялись 100% у всех. После девяти месяцев – более чем у половины», – подчеркнули в ведомстве. Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что после «ЭпиВакКороны» иммунитет к коронавирусу через девять месяцев сохраняется у половины добровольцев. До этого Минздрав назвал условия ревакцинации после «Спутника V». Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава департамента торговли Москвы назвал «бредом» информацию о возможном локдауне 17 июня 2021, 17:20 Текст: Елена Мирошниченко

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что не знает ничего о том, что власти города якобы рассматривают введение повторного локдауна. «Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее издание Forbes со ссылкой на источники сообщило, что из-за роста числа заболевших коронавирусом власти Москвы якобы рассматривают возможность введения нового локдауна, но решение пока не принято. Напомним, власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Вирусолог разъяснил вопрос необходимости вакцинироваться переболевшим COVID 18 июня 2021, 10:59 Текст: Наталья Ануфриева

Делать прививку от коронавирусной инфекции «на всякий случай» не стоит: даже если в организме переболевшего человека осталось мало антител к вирусу, то сохраняется клеточная память, которая в случае нового столкновения с COVID-19 активируется и защищает организм, считает научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев. В данный момент в медицинском сообществе некоторые врачи придерживаются точки зрения, что после перенесенного заболевания иммунитет короткий, однако Зверев настаивает, что иммунитет после вакцины не может быть более продолжительным, чем после болезни, передает «Ридус». «С чем сравнивать? У нас же есть обычные коронавирусы, там иммунитет после перенесенного заболевания длился около года, а после SARS – десять лет. Вот этот вирус (который провоцирует заболевание COVID-19) ближе к нему. Будем смотреть. Тем более антитела в крови – это один из показателей иммунного ответа, важный, но все-таки есть еще клеточный иммунитет. Я не знаю, как среди вакцинированных, но среди переболевших я сам наблюдал таких пациентов, у которых после перенесенного заболевания уровень антител со временем падал, падал, падал, а потом вдруг опять высокий. Это значит, что они вновь столкнулись с этим вирусом, и сработала клеточная память, лимфоциты стали опять выделять антитела против этого вируса, – пояснил он. Таким образом, Зверев считает, нет якобы нет делать прививку от коронавирусной инфекции людям, которые переболели ей: «Я считаю, что не нужно». Он отметил, что перед вакцинацией желательно сдать тест на антитела, ведь велика вероятность бессимптомного течения болезни. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться через несколько месяцев после болезни. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД