Собянин заявил об увеличении числа коек для коронавирусных больных в Москве до 24 тыс.

Число коек в медицинских учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве в скором времени увеличат до 24 тыс., заявил мэр города Сергей Собянин.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается по распространению заболеваемости коронавирусом. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», – сказал Собянин, передает ТАСС.

Глава города отметил, что число желающих привиться от COIVD-19 в столице выросло в несколкьо раз после решения об обязательной вакцинации работников ряда сфер.

«В три раза выросла сегодня запись на вакцинацию от того, что было, но этого все равно недостаточно. Объемы <...> пока еще небольшие, но я думаю, что они будут нарастать каждый день», – заявил он.

Мэр отметил, что в Москве сейчас наблюдается «огромная динамика» по заболеванию, которая не наблюдалась в предыдущие кризисы с коронавирусом. Российская столица, по его словам, сталкивается с новыми штаммами коронавируса, более агрессивными по сравнению с прошлыми, цитирует градоначальника РИА «Новости».

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две-три недели.

До этого Собянин заявлял, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.