Попова заявила о растущем числе инфицированных индийским штаммом коронавируса

В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По ситуации на сегодняшний день в национальной системе, которая в соответствии с постановлением правительства от 22 марта этого года создается и зарегистрирована Роспатентом 2 июня этого года, на сегодняшний день выложено более 13 тыс. последовательностей коронавируса. И увеличение доли индийского штамма в них в последние две недели заметно растет», – цитирует ТАСС Попову.

Изменения вируса неизбежны, количество передач от человека к человеку в мире огромно, почти 400 тыс. случаев ежедневно – это дает вирусу возможность изменяться, заявила она.

«Но на сегодняшний день неизменным остается путь передачи вируса, вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. И, следовательно, весь тот набор инструментов, которые мы выработали за прошедшие полтора года, он остается крайне актуальным», – подчеркнула глава Роспотребнадзора, передает РИА «Новости».

«Российская Федерация, которая не допустила третьей волны весной, когда практически все страны Северного полушария страдали от этого процесса эпидемического, на сегодняшний день столкнулась с ситуацией, которая связана с теми причинами, о которых я сказала, и вместе с тем это предмет внимательного изучения с циркуляцией новых штаммов», – сказала она.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 14 057 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,2 млн случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что разработчики «Спутника V» предложат производителям вакцину от индийского штамма. Именно эта вакцина показала свою эффективность против индийского штамма COVID.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что течению болезни при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже.