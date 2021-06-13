Эпидемиолог назвал отличие симптомов при индийском штамме COVID

При индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, а вот кашель и лихорадка встречаются значительно реже, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Прежде всего нужно понимать, что все симптомы COVID-19 неспецифические, включая потерю обоняния, встречающуюся в 70-80% случаев. Сейчас отмечается некоторое изменение спектра доминирующих ранних клинических проявлений в связи с появлением новых штаммов SARS-CoV2», – рассказала она РИА «Новости».

Также Пшеничная добавила, что что при индийском варианте коронавируса больше свойственны проявления со стороны желудочно-кишечного тракта – боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота, а также боль в суставах, потеря слуха.

Как отмечают индийские врачи, в сравнении с начальным периодом пандемии у пациентов чаще стала встречаться диарея и наблюдаются микротромбозы нижних конечностей. В свою очередь зарубежные ученые отмечают, что лихорадка и кашель встречаются при индийском варианте реже, а потеря обоняния даже не входит в первую десятку, рассказала эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются.