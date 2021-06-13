Гинцбург рассказал о российских мутациях COVID

Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.

Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.