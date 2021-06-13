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Гинцбург рассказал о российских мутациях COVID
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Оригинальные варианты мутаций коронавируса есть в России, в частности в Москве, их свойства и отличия от других штаммов изучаются, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«То, что в нашей стране, и в частности в Москве, как и в других странах, есть оригинальные варианты мутаций вируса, это точно. Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов мы сейчас изучаем», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса. По ее словам, в стране выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 – индийского.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID
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Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror.
По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости».
Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор.
Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.
Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.
Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).
Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).
В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.
В Китае у летучих мышей обнаружили новые коронавирусы
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Китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии, говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале Cell.
Специалисты из Китайской академии наук и Шаньдунского университета собрали образцы слюны и продуктов жизнедеятельности у небольших летучих мышей в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. «В общей сложности мы собрали 24 новых генома коронавируса от разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, подобных SARS-CoV-2», – говорится в отчете, сообщает CNN.
Отмечается, что один образец (под названием RpYN06), обнаруженный у подковообразных летучих мышей, имел отличие только в шипованном белке, шишковидной структуре, которую вирус использует при прикреплении к клеткам.
Как отметили ученые, вирусы, тесно связанные с геномом, который стал причиной пандемии COVID-19, продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей, а в некоторых регионах это может происходить весьма часто.
По словам ученых, данное исследование подчеркивает, что летучие мыши являются хорошо известными природный резервуарами для различных вирусов, вызывающих тяжелые заболевания у людей и связанных с распространением вируса Хендра, вируса Марбург, вируса Эбола и коронавирусов. «Помимо летучих мышей и людей, коронавирусы могут инфицировать множество домашних и диких животных, включая свиней, крупный рогатый скот, мышей, кошек, собак, кур, оленей и ежей», – добавили специалисты.
Напомним, в начале февраля эксперты ВОЗ обнаружили в Ухане некие «важные улики», касающиеся возникновения COVID-19. Тогда же член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил наиболее распространенную версию – инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей.
С другой стороны, регулярно озвучиваются предположения об искусственном происхождении коронавируса либо об утечке «естественного» вируса из научной лаборатории – что столь же регулярно опровергается Пекином.
Песков заявил об отсутствии решения объявить «длинные выходные» по всей России
Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объяснив московские антиковидные меры реализацией полномочий региона.
«По федеральному уровню в настоящее время решений нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли введение мер, аналогичных московским, на уровне всей страны, передает РИА «Новости».
Также он назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе «длинные выходные» с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
«Главы регионов реализуют свои особые полномочия», – приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.
Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%
Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.
«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701
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Власти столицы не планируют вводить спецпропуска из-за ситуации с COVID
Контроль за соблюдением COVID-требований в Москве будет усилен, сообщили в пресс-службе аппарата мэра столицы, уточнив, что введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу пока не обсуждается.
«Обязательно будет усилен контроль за исполнением требований. Ранее мы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и на транспорте, а также за исполнением санитарных требований предприятиями и организациями. Сегодня речь идет о том, что с 13 июня начинают работать дополнительные ограничения, и контроль за ними тоже будет установлен», – приводит РИА «Новости» сообщение.
При этом в пресс-службе уточнили, что власти Москвы пока не обсуждают введение спецпропусков на фоне ухудшения ситуации по коронавирусу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Немерюк рассказал о работе кафе в московских парках в «длинные выходные»
Предприятия общепита и торговли смогут работать в московских парках 13–20 июня при соблюдении антикоронавирусных мер, этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
«Кафе, рестораны, летние веранды и объекты нестационарной торговли в парках могут продолжать работать 13–20 июня при строгом соблюдении антикоронавирусных мер», – цитирует ТАСС Немерюка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
В России выявили 14,7 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 14 тыс. 723 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 723 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7704, Московской области – 953, Санкт-Петербурге – 862.
Всего в стране выявлено 5 208 687 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 801 335 человек, из них 9 166 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 357 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек.
Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 510. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1213.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Аргентины: Россия – надежда в условиях неопределенности пандемии
Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем России и выразил благодарность за возможность использовать российский препарат от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения.
Он подчеркнул, что Россия является одной из самых важных стран, «задающей направления развития современного мира». «Но сегодня для любого аргентинца Россия – это нечто иное. Россия – это надежда перед лицом неопределенности, связанной с пандемией, затрагивающей каждого. Аргентинцы очень благодарны России, безмерно благодарны, потому что, когда многие двери закрылись перед нами, двери России для нас открылись. Российская наука позволила нам провакцинироваться «Спутником V». Это дало нам спокойствие среди страданий, вызванных этой страшной пандемией. Все это Россия значит для меня и для любого аргентинца», – сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Русского центра Университета Буэнос-Айреса, передает ТАСС.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
В начале июня президенты России Владимир Путин и Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине.
Напомним, Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших «Спутник V» на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом началась в стране в декабре 2020 года.
Власти Москвы рассказали о работе детсадов и больниц в «длинные выходные»
График работы детских садов и поликлиник в Москве в «длинные выходные» не изменится, в прежнем режиме пройдет сдача ЕГЭ, однако учреждения дополнительного образования работать не будут, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«С 15 по 19 июня <…> все городские поликлиники, больницы, медицинские учреждения, а также детские сады продолжат свою работу в привычном режиме. Кампания по сдаче ЕГЭ также продолжится. Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность», – приводит ТАСС слова Раковой.
Ранее Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в Москве. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Саудовская Аравия решила пустить на хадж не более 60 тыс. проживающих в стране мусульман
Власти Саудовской Аравии из опасений распространения коронавируса разрешили совершить хадж в 2021 году только проживающим в королевстве мусульманам в количестве не более 60 тыс. человек, передало Саудовское агентство новостей заявление министерства по делам хаджа и умры королевства.
В заявлении указывается, что «хадж будет ограничен паломниками из числа подданных и резидентов королевства в количестве не более 60 тыс. человек из-за продолжающейся пандемии коронавируса», передает РИА «Новости».
В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тыс. человек.
Паломничество по святым местам Мекки и Медины, которое совершается в определенное время раз в год, называется хаджем, оно является одной из обязанностей мусульман – хадж нужно совершить хотя бы раз в жизни. В этом году хадж будет проходить с 17 по 22 июля.
В Москве все контролеры на транспорте будут следить за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте будет усилен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, на рейды будут выходить 100% штата контролеров, сообщил департамент транспорта столицы.
«Ситуация с вирусом в городе становится все более тревожной. Эта неделя выходных нужна в первую очередь для того, чтобы избежать перегрузки больниц. Поэтому, пожалуйста, не ездите по городу без крайней необходимости. Обязательно носите маску и перчатки. Берегите себя и окружающих. Это правда сейчас очень важно. Мы усилим контроль за соблюдением масочно – перчаточного режима – для этого выйдет 100% штата контролеров», – сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.
Как уточнили в ведомстве, каршеринг, такси, прокат велосипедов и электросамокатов будут работать. При этом в департаменте транспорта призвали совершать поездки только в случае крайней необходимости, а также надевать маску и перчатки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID в столице. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
Глава ВОЗ призвал установить происхождение коронавируса
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на саммите G7 в Великобритании призвал установить происхождение коронавируса SARS-CoV-2 из уважения к жертвам заболевания COVID-19, сообщил таблоид Daily Mail.
Гебрейесус отметил, что коронавирусом заразились не менее 174 млн человек в мире, 3,75 млн заразившихся умерли. «Я думаю, что уважение, которого заслуживают эти люди, состоит в том, чтобы знать происхождение этого вируса, с тем чтобы мы могли предотвратить повторение (произошедшего)», – приводит слова Гебрейесуса РИА «Новости».
По сообщению таблоида, отвечая на вопрос о возможности утечки коронавируса из лаборатории, глава ВОЗ отметил, что «все гипотезы должны быть открыты». Гебрейесус добавил, что на начальных этапах расследования, призванного установить происхождение коронавируса, Китай не проявил достаточного уровня «прозрачности и сотрудничества».
Ранее американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении нового коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
В прошлое воскресенье 45-й президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Венесуэла в День России получила новую партию «Спутника V»
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Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
«Нет ничего более символичного, чтобы отметить День России сегодня, 12 июня, получением в международном аэропорту очередной партии ... вакцины «Спутник V», – приводит слова российского посла РИА «Новости».
Как отметил дипломат, таким образом Россия укрепляет сотрудничество с Венесуэлой.
Напомним, 3 мая Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины «Спутник V». В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.
Первую партию российской вакцины Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V», а 15 мая одобрила «Спутник Лайт». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Россию за помощь в вакцинации жителей республики.
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Среди сделавших первую прививку от коронавируса москвичей разыграют автомобили
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.
«С 14 июня по 11 июля 2021 г. граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», – сообщил мэр в своем блоге.
По его словам, раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».
«Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной – это собственное здоровье и душевное спокойствие. Добавлю, что сам я привился еще в мае прошлого года. По истечении года титры стали падать, и два дня назад еще раз поставил первый компонент «Спутника V». Чувствую себя хорошо. Чего и вам желаю», – добавил Собянин.
Накануне в Москве продлили выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения коронавируса. Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в ТЦ и других организациях. Кроме того, в ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В крупных городских парках будут закрыты аттракционы, детские и спортплощадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.