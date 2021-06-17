Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID.

Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке.

«Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день „съедается“ по 200-300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы как Коммунарка»,– передает ТАСС слова мэра.

Он добавил, что если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным.