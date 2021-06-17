В Москве разрешили отстранять не привившихся работников без выплаты зарплаты

Вирусолог объяснил требование властей Москвы к работодателям привить 60% сотрудников

Примеру столицы и Подмосковья должны последовать и в провинции – только так будет обеспечен коллективный иммунитет от ковида. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя решение властей Москвы и Московской области в приказном порядке привить от COVID-19 несколько категорий граждан.

«Вакцинация – очень важный подход при ликвидации пандемии. Я надеюсь, что примеру Москвы и Подмосковья последуют другие регионы России, что губернаторы будут принимать подобные решения исходя из размаха пандемии. Например, Санкт-Петербургу надо последовать примеру Москвы. Такое решение будет вполне обоснованным и для Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга. А лучше, если подобные меры примут по всей стране», – уверен профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Для тех, кто не подлежит обязательной вакцинации, надо принимать меры стимулирования, полагает вирусолог: предоставлять льготы в награду за прививку. «Людей нужно уговаривать с помощью разных аргументов», – подчеркнул он.

Вирусолог объяснил, почему власти Москвы и Подмосковья выбрали именно 60% в качестве нижней планки. «При таком уровне обеспечивается коллективный иммунитет. Допустим, у 60% человек будут антитела в результате прививки, к этому показателю добавятся те, кто переболел. В результате вы получите значительный коллективный иммунитет, который повлияет на течение инфекции. При этом бессмысленно назначать цифру в 100%. Такого показателя добиться невозможно. Есть же медицинские отводы: кто-то не может прививаться по состоянию здоровья», – отметил Альштейн. Как напомнил собеседник, когда в Израиле привили 60% населения, «пандемия исчезла».

В среду главный санитарный врач по Москве Елена Андреева распорядилась об обязательной вакцинации от COVID-19 нескольких категорий работающих – не менее 60% от числа сотрудников организаций. Привиться обязаны государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов власти, работники сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, образования и культуры. Постановление Андреевой предполагает вакцинацию более 2 млн работников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», добавив, что решение о принудительной вакцинации было «крайне тяжелым».

Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составит от 30 000 до 1 млн рублей. Ранее власти Москвы обязали работодателей в сфере услуг, торговли и некоторых других областях обеспечить вакцинацию не меньше 60% сотрудников

Заместитель Собянина Анастасия Ракова предупредила работодателей о том, что проверка хода вакцинации среди сотрудников будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не будет служить доказательством. Работодатель предоставит сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru.

Позднее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штрафы ИП и юрлицам за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составят от 30 000 до 1 млн рублей.

Вслед за столицей об аналогичных мерах объявили в Московской области. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Контроль за его соблюдением возлагается на правительство Подмосковья.

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает меры властей Москвы и Московской области слишком мягкими. «Принятое решение – это прямой уход от ответственности государства и возложение этой ответственности на работодателя. Но прививочная кампания – дело государства. За вакцинацию должен отвечать Роспотребнадзор и система Минздрава, а вовсе не работодатель таксистов и торговцев на рынке», – считает политолог.

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