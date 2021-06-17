Рошаль призвал сделать COVID-вакцинацию обязательной

Вакцинация от коронавируса должна стать обязательной на фоне роста числа заболевших в стране, считает президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Слова Рошаля приводятся в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Он указал, что в данный момент обсуждается вопрос о том, следует ли делать вакцинацию от COVID обязательной.

«Я считаю, что надо, учитывая такой рост заболевших – с одной стороны, а с другой – не уменьшающееся число умерших», – сказал эксперт.

Рошаль добавил, что поддерживает тех, «кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной». По его словам, прививки поставили миллионы людей, осложнения зафиксированы «минимальные», а смертельных случаев нет.

«Много всяких сплетен вокруг и фейков. Но за здоровье народа надо отвечать. А за фейки – наказывать. Сейчас правительства Московской области, Москвы и другие ужесточают меры против COVID. И правильно делают», – заявил Рошаль, добавив, что уже сам поставил прививку.

По его словам, после вакцинации у него «была два-три дня температура, которая ушла сама без всяких жаропонижающих», а также «поболела немного рука». Однако теперь у него есть антитела. «Если будут падать антитела – привьюсь еще раз», – заметил врач.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

Обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели также на Сахалине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД