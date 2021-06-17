|
|
На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Сахалинской области решили ввести обязательную вакцинацию для части населения, в частности, работников образования, здравоохранения и торговли, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
Фунтусова сообщила на брифинге, что выносит свое постановление «о проведении противоэпидемических мероприятий», иммунизация по эпидпоказаниям в первую очередь коснется «категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», передает РИА «Новости».
Это сотрудники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, коммунального хозяйства и энергетики, торговли, салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий по оказанию бытовых услуг, общественного питания, сотрудников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей дневного пребывания, театров, кинотеатров.
Иммунизация стартует уже в понедельник, 21 июня.
Отмечается, что коэффициент распространения инфекции на острове составляет 1,7-1,9.
«У нас давно такого не было. Мы сейчас находимся на восьмом месте в рейтинге территорий России с высокими показателями заболеваемости. Например, 11 мая мы были на 82-м месте и 22 мая – на 25-м. Показатель свободного коечного фонда снизился с 64% до 23,2%», – указала она.
Чиновница пояснила, что резкий рост заболеваемости вызвали низкие темпы иммунизации и полное игнорирование населением масочного режима и социального дистанцирования.
По данным оперативного штаба, в Сахалинской области от COVID-19 в данный момент лечатся 722 человека. Ежедневный прирост новых случаев составляет около 50, тогда как еще в начале июня их были единицы. Привились 83 тыс. 810 жителей, это примерно 30% от плана, по которому коллективного иммунитета в регионе должны добиться к сентябрю.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров в Женеве пошутил по поводу теста на коронавирус
Министр иностранных дел Сергей Лавров, прибывший в Женеву на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, шуткой ответил на вопрос о результатах теста на коронавирус.
«Лавров в Женеве сдал тест на коронавирус. На вопрос, какой результат, ответил: «Вскрытие покажет». Best Boss (лучший начальник – прим. ВЗГЛЯД)», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram.
В январе Лавров сообщил, что «в легкой форме» переболел коронавирусом и у него сформировались антитела. Министр также говорил, что раздумывает над возможностью сделать прививку.
Назван размер штрафа для столичных организаций за невыполнение требований о вакцинации
|
|
Организациям, которые не выполняют требования правительства Москвы о вакцинации сотрудников, грозит штраф от 50 тыс. до 1 млн рублей, сообщили власти города.
Такие штрафы затронут юридические лица, которые не выполняют требования руководства Москвы о вакцинации сотрудников, сообщает RT в своем Telegram-канале. Штраф за невыполнение требований о вакцинации 60% сотрудников для юрлиц составит до 1 млн рублей.
Кроме того, с 1 июля станет доступен сервис для предоставления информации о вакцинации сотрудников, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий РИА «Новости».
«С 1 по 15 июля 2021 года организациям, индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru сведения по форме, установленной приложением 2 к указу мэра Москвы № 68-УМ. Сервис подачи сведений на mos.ru будет доступен с 1 июля 2021 года», – уточнили в департаменте.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В Москве введена обязательная вакцинация в сфере услуг
|
|
Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», на данный момент «в больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести», и «по заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков».
«За последние сутки умерло больше 70 человек (...) Большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку от ковида. Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно. В конечном счете, это дело каждого – прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Если не считать последующих усилий врачей, чтобы тебя вылечить», – написал мэр, указав при этом, что вакцинация – личное дело «до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче».
«Когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми, вольно или невольно становишься соучастником эпидемиологического процесса. Звеном цепочки по распространению опасного вируса. Более того, если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», – подчеркнул Собянин.
В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг, для выполнения этого постановления Собяниным «принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации».
В указе говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
«До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением. Контрольные органы и Департамент здравоохранения Москвы окажут всемерную поддержку в реализации данного решения», – указал он.
Отмечается, что в Московском регионе проживает около 20 млн человек, столица «находится на перепутье всех дорог», и по ее жителям «приходятся самые страшные удары пандемии».
«Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть – это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей. Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение», – заключил Собянин.
В постановлении Андреевой указывается, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается: интенсивность прироста начала увеличиваться с 6 июня, составляя 11%, затем прирост доходил до 20%. При этом чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, «удельный вес которых составляет 60%».
В связи с этим Андреева указывает, что руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям в Москве необходимо до 15 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа – вторым компонентом вакцины от коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Также необходимо «усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость профилактических прививок».
Вакцинированы должны быть следующие группы граждан: работники торговли, салонов красоты, массажных салонов, саун и бань, фитнес-центров и бассейнов, граждане, задействованные в оказании бытовых услуг – прачечные, химчистки и т. п., сотрудники общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги почтовой связи.
Это касается и таксистов, работников общественного транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ЖКХ и энергетики, а также трудящихся на культурных, выставочных, просветительских мероприятиях, работников детских развлекательных центров, досуговых центров и т. д.
Однако это не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к прививке.
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что «вакцинация касается только тех, кто работает в контактных сферах», передает РИА «Новости».
В указе мэра говорится, что «для подтверждения выполнения требований постановления главного госсанврача (...) организации, инивидуальные предприниматели в период с 1 по 15 июля представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме». Эти сведения «подлежат проверке с использованием государственных информсистем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления Главного госсанврача по городу Москве».
Уточняется, что Главконтролю столицы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти Москвы поручено обеспечить контроль за соблюдением организациями, предпринимателями требований постановления главы столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня. Также в среду сообщалось, что в России за сутки выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса, из них в Москве – 5782, Московской области – 1187, Санкт-Петербурге – 927.
Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что в данный момент больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
12 июня Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 числа после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
Мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как коронавирус приспособился к лекарствам. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Оперштаб: Бумажный сертификат не будет служить доказательством получения вакцины
Бумажный сертификат о вакцинации не нужно будет представлять по месту работы, так как он не будет служить доказательством получения вакцины, сообщил департамент здравоохранения столицы.
«Чтобы подтвердить проведение вакцинации, работодателям нужно будет с 1 до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Проверка будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не требуется и не будет служить доказательством получения вакцины», – говорится в сообщении на сайте департамента.
Стоит отметить, что в Сети появились предложения о покупке сертификатов, свидетельствующих о вакцинации.
В МВД предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
Проценко допустил возможность отсутствия антител у 10% вакцинированных
|
|
После прохождения вакцинации от коронавируса у 8-10% граждан могут не выработаться антитела, сообщил главный врач ГКБ 40 (больница в Коммунарке) Денис Проценко.
Об этом Проценко заявил в прямом эфире в Instagram. Кроме того, главный врач ГКБ 40 посоветовал перенесшим коронавирус задуматься о прививке через несколько месяцев после болезни. «Я бы об этом задумался, наверное, через семь-восемь месяцев, потому что те наблюдения, которые имеют место быть сейчас, они у нас, эти данные, накапливаются, демонстрируют факт того, что уровень иммуноглобулинов G, уровень гуморального иммунитета, который мы сейчас можем на потоке померить, через восемь-девять месяцев снижается», – сказал Проценко в ответ на вопрос, стоит ли прививаться тем, кто перенес коронавирусом, и когда.
Главный врач ГКБ 40 уточнил, что за период с 31 декабря 2020 года в его клинику было госпитализировано 23,3 тыс. пациентов, из них 0,6%, или 136 заболевших, ранее получили один или оба компанента вакцины. «Прививка – не прививка, риски инфицирования заболеванием остаются. Вопрос в тяжести [протекания] болезни», – добавил главврач.
Накануне Проценко сообщил о большом числе поступивших в медучреждение с COVID-19.
В прошлую субботу мэр Москвы Сергей Собянин отправил москвичей на каникулы до 20 июня после того, как в столице был выявлен рекордный с конца прошлого года уровень заболеваемости COVID-19. Ограничения вводятся и в некоторых других регионах, например в Ивановской области, Петербурге и Подмосковье. Собянин сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. В конце мая министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД России предупредило об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации
В МВД России сообщили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19, несколько уголовных дел уже расследуются, заявили в пресс-центре министерства.
В ведомстве уточнили, что объявления о поддельных сертификатах можно найти на обычных сайтах, в Telegram-каналах или на теневых форумах, передает ТАСС.
«Примеры преступлений, в том числе связанных с продажей поддельных сертификатов о вакцинации, есть, они раскрываются ведомством», – добавили в МВД.
В министерстве отметили, что статистических данных пока нет.
Ранее общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов, по итогам готовится обращение в Генпрокуратуру.
Вирусолог объяснил требование властей Москвы к работодателям привить 60% сотрудников
|
|
Примеру столицы и Подмосковья должны последовать и в провинции – только так будет обеспечен коллективный иммунитет от ковида. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя решение властей Москвы и Московской области в приказном порядке привить от COVID-19 несколько категорий граждан.
«Вакцинация – очень важный подход при ликвидации пандемии. Я надеюсь, что примеру Москвы и Подмосковья последуют другие регионы России, что губернаторы будут принимать подобные решения исходя из размаха пандемии. Например, Санкт-Петербургу надо последовать примеру Москвы. Такое решение будет вполне обоснованным и для Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга. А лучше, если подобные меры примут по всей стране», – уверен профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.
Для тех, кто не подлежит обязательной вакцинации, надо принимать меры стимулирования, полагает вирусолог: предоставлять льготы в награду за прививку. «Людей нужно уговаривать с помощью разных аргументов», – подчеркнул он.
Вирусолог объяснил, почему власти Москвы и Подмосковья выбрали именно 60% в качестве нижней планки. «При таком уровне обеспечивается коллективный иммунитет. Допустим, у 60% человек будут антитела в результате прививки, к этому показателю добавятся те, кто переболел. В результате вы получите значительный коллективный иммунитет, который повлияет на течение инфекции. При этом бессмысленно назначать цифру в 100%. Такого показателя добиться невозможно. Есть же медицинские отводы: кто-то не может прививаться по состоянию здоровья», – отметил Альштейн. Как напомнил собеседник, когда в Израиле привили 60% населения, «пандемия исчезла».
В среду главный санитарный врач по Москве Елена Андреева распорядилась об обязательной вакцинации от COVID-19 нескольких категорий работающих – не менее 60% от числа сотрудников организаций. Привиться обязаны государственные и муниципальные служащие, сотрудники органов власти, работники сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ и энергетики, образования и культуры. Постановление Андреевой предполагает вакцинацию более 2 млн работников. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что «ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически», добавив, что решение о принудительной вакцинации было «крайне тяжелым».
Размер штрафов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составит от 30 000 до 1 млн рублей. Ранее власти Москвы обязали работодателей в сфере услуг, торговли и некоторых других областях обеспечить вакцинацию не меньше 60% сотрудников
Заместитель Собянина Анастасия Ракова предупредила работодателей о том, что проверка хода вакцинации среди сотрудников будет проводиться через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране. Бумажный сертификат о вакцинации не будет служить доказательством. Работодатель предоставит сведения по каждому работнику через личный кабинет на портале mos.ru.
Позднее начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил ТАСС, что штрафы ИП и юрлицам за невыполнение требования о вакцинации сотрудников в Москве составят от 30 000 до 1 млн рублей.
Вслед за столицей об аналогичных мерах объявили в Московской области. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова. Контроль за его соблюдением возлагается на правительство Подмосковья.
Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов считает меры властей Москвы и Московской области слишком мягкими. «Принятое решение – это прямой уход от ответственности государства и возложение этой ответственности на работодателя. Но прививочная кампания – дело государства. За вакцинацию должен отвечать Роспотребнадзор и система Минздрава, а вовсе не работодатель таксистов и торговцев на рынке», – считает политолог.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Москвы заявили о максимальном приросте заболевших COVID среди молодежи
|
|
Максимальный прирост заболевших в Москве за последнее время отмечен у молодежи, в этой возрастной группе он почти в полтора раза выше, чем в иных, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Есть и другой важный фактор, который фиксируют врачи. Среди тяжелых пациентов, попадающих в больницы, все больше молодых людей без каких-либо патологий и сопутствующих заболеваний. Если раньше тяжелое течение болезни можно было «списать» на серьезные хронические заболевания, то сейчас госпитализируются люди, которые вообще не входят в группы риска», – цитирует РИА «Новости» Ракову.
По ее словам, при таком взрывном росте всех показателей сегодняшняя ситуация по коронавирусу разительно отличается от той, что была в прошлом году.
Как отметила Ракова, без завершения массовой иммунизации не получится остановить резкий скачок заболеваемости коронавирусом.
Она подчеркнула, что решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. «Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером», – добавила заммэра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
Напомним, мэр сообщал, что число выявленных случаев коронавируса в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%.
Трамп значительно увеличил требования к Китаю за пандемию коронавируса
|
|
Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай должен выплатить 10 трлн долларов одним только США в качестве компенсации ущерба от пандемии коронавируса, добавив, что для остальных стран мира эта цифра еще больше.
«Эта цифра значительно выше, но это все, что они могут заплатить. И речь идет лишь о выплатах нам (США), для остальных стран мира эта цифра еще больше», – приводит ТАСС ответ Трампа на просьбу телеканала Fox News прокомментировать призыв ко всем странам «объединиться и выставить Китаю счет как минимум в 10 трлн долларов» за пандемию.
«Целые страны были уничтожены из-за того, что они сделали, – подчеркнул Трамп. При этом 45-й президент США посетовал на то, что его администрация подвергалась критике за предположения о том, что пандемия якобы могла начаться в результате утечки инфекции из Уханьского института вирусологии. По его словам, эта критика оказалась «абсолютно беспочвенной». «Я надеюсь, что это произошло случайно или из-за чьей-то некомпетентности, – продолжил Трамп, говоря о причинах вспышки коронавируса. – Но как бы то ни было, Китай должен оказать [всему миру] помощь».
Ранее Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за пандемию коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США попыткой свалить вину на других, однако отверг предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в Минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Между тем американские ученые допустили возможность распространения COVID-19 из научного центра в Китае. При этом Пекин сравнил утверждения о появлении коронавируса в лаборатории Китая с заявлениями о наличии оружия массового уничтожения в Ираке.
В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.
Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Онищенко назвал альтернативу прививке от коронавируса
Россиянам необходимо донести, что единственное эффективное средство, которым можно защититься от коронавируса, – это вакцина, «альтернативой» является лишь «природный метод» – заражение COVID-19, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Онищенко указал, что изначально с вакцинами действительно были заминки, связанные с их масштабированием, однако теперь эти проблемы решены, и сеть прививочных пунктов отлажена. К тому же вакцинация от COVID-19 уже внесена в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям, передает «Вечерняя Москва».
«В законе, который действует больше десяти лет, четко прописано: вакцинация возможна на основе добровольного информированного согласия населения. Информированное согласие будет только тогда, когда разным группам – и тем, кто собирается куда-то забиться и подождать, когда все это закончится, и тем, кто хочет привиться, но у них есть какие-то сомнения, – разъяснят, что единственное, чем мы сможем защититься, – это вакцина», – отметил он.
Эпидемиолог также назвал и «альтернативу» вакцине – природу, но этот путь, вероятно, придется пройти через лечение в госпитале наподобие Коммунарки (ГКБ № 40), через аппарат искусственной вентиляции легких, так как даже молодые люди могут, приобретая иммунную защиту естественным путем, потерять огромную часть здоровья. Однако этой «альтернативой» бывший главный санитарный врач России не советует никому пользоваться.
При этом депутат Госдумы не согласился с точкой зрения, что россияне якобы скептически относятся к вакцинации и своему здоровью, так как в 2020 году порядка 70 млн граждан осенью сделали прививку от гриппа.
Ранее в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
До этого был составлен прогноз по росту темпов заболеваемости коронавирусом в России: максимальное число новых случаев может быть зарегистрировано в конце июня.
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко сообщал, что больных с коронавирусом в больницу прибывает больше, чем в пиковые дни в первые две волны. Также он предупредил о сокращении инкубационного периода коронавируса; кроме того, коронавирус стало сложнее лечить, так как «вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции решили досрочно отменить ограничения из-за COVID
Во Франции в воскресенье будет отменен комендантский час, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.
«Комендантский час будет отменен с этого воскресенья, то есть на 10 дней раньше планируемой даты», – цитирует его РИА «Новости». Ожидалось, что комендантский час будет отменен с 30 июня.
Также Кастекс объявил, что во Франции с 17 июня отменяют норму об обязательном ношении масок на улице
«Ношение масок на улицах больше не будет обязательным, за исключением особых условий – при сборе групп, в местах, где много людей, в очередях, или на рынках, или на трибунах стадионов», – сказал он. Премьер добавил, что с 17 июня будут изменены указы префектур, регулирующие ношение масок на открытом воздухе. Но также он уточнил, что маски останутся обязательными в помещениях.
Ранее сообщалось, что Франция начнет отменять карантин по коронавирусу 3 мая, процесс планируется завершить к 30 июня. С 9 июня страна собиралась принимать туристов. 30 июня ожидалась полная отмена комендантского часа и большинства ограничений.
Эффективность германской вакцины CureVac оказалась ниже 50%
Эффективность вакцины от коронавируса разработки фармацевтической фирмы CureVac из города Тюбинген в Германии по результатам основной фазы клинических испытаний составила лишь 47%, сообщили в пресс-службе компании.
«CureVac сегодня объявила о результатах второго промежуточного анализа международного исследования основной фазы 2b/3 вакцины-кандидата против COVID-19 первого поколения CVnCoV, в котором приняли участие примерно 40 тыс. человек», – приводит текст сообщения пресс-службы компании ТАСС.
При этом в компании отметили, что в рамках исследования было изучено 134 случая инфицирования коронавирусом, произошедших по крайней мере через две недели после введения второй дозы препарата. Из них 124 случая были включены в настоящий анализ. «Вакцина-кандидат CVnCoV продемонстрировала промежуточную эффективность 47% против заболевания, вызываемого COVID-19, любой степени тяжести и не соответствовала заранее определенным критериям статистического успеха», – подчеркивается в заявлении.
Вместе с тем уточняется, что эффективность препарата зависит от возраста пациентов и штамма коронавируса. Полученные данные, как заметили в компании, были направлены в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Тем не менее независимый совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) подтвердил благоприятный профиль безопасности вакцины CVnCoV. Исследование препарата продолжится до завершения окончательного анализа относительно возможности применения вакцины.
«Хотя мы надеялись на более убедительный промежуточный результат, мы понимаем, что демонстрация высокой эффективности в этом беспрецедентно широком разнообразии вариантов является сложной задачей. По мере того, как мы приближаемся к окончательному анализу с минимумом 80 дополнительных случаев, общая эффективность вакцины может измениться», – отметил председатель правления компании Франц-Вернер Хаас. При этом он добавил, что «богатая вариантами коронавируса среда подчеркивает важность разработки вакцин следующего поколения, поскольку продолжают появляться новые мутации вируса».
Напомним, в начале июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ракова назвала доступные москвичам вакцины от COVID
Вакцинироваться от коронавируса в Москве можно любой зарегистрированной вакциной: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт», заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что обязательной вакцинации против коронавируса подлежат инфекции работники предприятий торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта, госслужащие и работники организаций, подведомственных органам власти. Передает слова Раковой РИА «Новости».
«В организациях описанных выше отраслей до 15 июля доля сотрудников, вакцинированных хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной, должна составлять не менее 60%. Речь идет о любой зарегистрированной вакцине, их уже четыре: «Спутник V», «Ковивак», «Эпивак», «Спутник Лайт». Вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 15 августа», – рассказала заммэра.
При этом она отметила, что обязательная вакцинация 60% сотрудников в Москве не ограничивает права граждан, каждый по-прежнему сам принимает решение о вакцинации.
«Важно отметить, что такая мера не ограничивает права граждан. Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан - его клиентов - и тем более подвергать риску их здоровье и жизни», – сказала Ракова.
Также заммэра рассказала, что доля трудоспособных москвичей составляет 77% от всех заболевших в Москве.
«Тревожит и изменение возрастной структуры заболевших. Если раньше мы фиксировали, что коронавирусу в большей степени подвержены люди старшего возраста, у которых более слабый иммунитет, то сейчас болезнь явно «помолодела». Все чаще болеют люди трудоспособного возраста, в основном 22-55 лет. Если брать всех трудоспособных – их доля составляет 77% от всех заболевших», – заключила Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.
В указе мэра говорится, что руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере услуг, необходимо до 15 июля 2021 года организовать проведение первичных прививок против коронавируса не менее 60% от общей численности сотрудников.
В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» в ЕС до конца лета
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может получить регистрацию в Евросоюзе (ЕС) в течение двух месяцев, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности, следует из комментария пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В Фонде заявили, что «все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency) был получен позитивный отзыв», передает РИА «Новости».
Там также подчеркнули, что информация агентства Reuters о том, что одобрение вакцины в ЕС якобы будет отложено из-за пропуска дедлайна по подаче информации, не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения «Спутником V» регистрации EMA «стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации».
«Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации. РФПИ и Центр имени Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет», – также отметили в фонде.
«Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда «Спутника V» рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев», – добавили там.
Напомним, ЕМА в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний. Министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США по борьбе с COVID
Президент Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что Россия готова к сотрудничеству с США по борьбе с коронавирусом.
«Как вы знаете, еще при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка – большая и мощная страна, и дело не том, что у них там денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно, и мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы сегодня об этом не говорили», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве, сообщает РИА «Новости».
По его словам, они с Байденом вскользь упомянули тему возможности взаимного признания вакцин от коронавируса.
Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.
В Женеве в 17.05 по местному времени (18.05 мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.
В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.