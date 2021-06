Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии В ЕС допустили подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии 21 июня 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз не исключает подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», – передает его слова РИА «Новости». Боррель заявил, что уверен, что новые санкции окажут влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что пострадает экономика всей страны. Напомним, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада.

Минск решил не принимать самолеты с Украины 19 июня 2021, 12:47

Фото: Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины. Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты». Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула». Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами. Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными. Меркель призвала ЕС брать пример с Байдена в диалоге с Россией 18 июня 2021, 21:01

Фото: Axel Schmidt/dpa/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель. «И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она. Ранее сообщалось, что лидеры Группы семи (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако призывают Москву прекратить поведение, которое они считают дестабилизирующим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила G7, что предсказуемость России подтверждена годами, дело за «семеркой». Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии 20 июня 2021, 14:50 Текст: Елена Мирошниченко

Взаимный торговый оборот России и Европы за первые четыре месяца 2021 года составил 70,3 млрд евро, так, Россия стала одним из главных поставщиков товаров для стран ЕС, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). Отмечается, что ЕС традиционно остается основным торговым партнером России. На его долю в первом квартале пришлось 35,5% внешнего товарооборота. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФТС. Как сообщает ФТС, преимущественно ЕС покупает продукцию топливно-энергетического комплекса, поставки природного газа на фоне аномально холодной и затяжной зимы значительно выросли. «Газпром» отмечает, что за три месяца этот показатель увеличился на 30,7% в годовом исчислении. В свою очередь Россия получает технологии, комплектующие, исходники для аграрного сектора. Ранее сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной вырос в январе-апреле и составил 3,292 миллиарда долларов, увеличившись на 1,4% в годовом выражении. ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Отец Сапеги назвал ее отношения с Протасевичем токсичными 19 июня 2021, 03:59 Текст: Антон Антонов

Отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега рассказал о ее отношениях с Романом Протасевичем, автором признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. По мнению Андрея Сапеги, отношения его дочери с Протасевичем «были токсичными». Мужчина «негативно отнесся» к выбору дочери и полагал, что «отношения с такой неоднозначной фигурой, как Роман Протасевич, ничего хорошего не означают». «И как показали дальнейшие события, я оказался прав», – заявил он RT. Софья Сапега рассказал отцу об отношениях с Протасевичем «во второй половине января», причем «отношения развивались непросто», а «в какой-то момент они расстались». «Я как раз в те дни звонил Софье, и у нее был убитый голос. Спросил, что случилось. Она говорит: «Мы расстались, я опять одна». Я попытался утешить ее, но внутри обрадовался, так как понимал всю токсичность этих отношений», – сказал он. Отец полагает, что «это было ей абсолютно ни к чему», у девушки «готовился диплом, магистерская работа», следовало «решать, куда ей идти работать, делать первые шаги, которые определят ее будущее». Когда дочь «попросила денег на поездку в Грецию», то сказала, что «летит с молодой семейной парой». Андрей Сапега «не знал, что она снова сошлась с Протасевичем» и «даже не подумал, что она может с ним лететь». «Не екнуло моё отцовское сердце», – сказал он. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. Был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Напомним, Андрей Сапега направил белорусскому президенту Александру Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель заявила о важности диалога с Россией 19 июня 2021, 20:32 Текст: Алексей Дегтярев

Евросоюзу необходимо сохранять диалог с Россией, как бы ни было тяжело, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном «Для нас Россия – большой вызов. Но она – также крупный континентальный сосед Европейского союза. Мы установили, что подвергаемся гибридным атакам, но, с другой стороны, в целях обеспечения безопасности и стабильности Европейского союза мы очень заинтересованы в сохранении диалога с Россией, как бы ни было тяжело», – цитирует Меркель RT. Также в ходе пресс-конференции с французским лидером немецкий канцлер призвала ЕС поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США. Лукашенко назвал себя глюкозой 19 июня 2021, 18:58 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в детскую больницу в Минске во время общения с детьми заявил, что он – это «глюкоза для взрослых». «Вы президент?», – спросил главу государства один из маленьких пациентов больницы. «Нет, я глюкоза, только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. И буду твоей глюкозой. Ты не против?», – ответил ему Лукашенко. После мальчик рассказал ему, что мечтает стать врачом, он уже избрал специальность – эндокринология. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Пул первого». Также во время визита в больницу белорусский президент заявил, что на данный момент в стране нет нужды в обязательной вакцинации от коронавируса. Маас назвал цель новых санкций ЕС против Белоруссии 21 июня 2021, 18:11

Фото: Tobias Schwarz/МР/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Очередные европейские санкции против Белоруссии направлены на государственные и монопольные предприятия страны, они нужны, чтобы лишить руководство республики финансирования, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Цель секторальных санкций – это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим [президента Александра] Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться», – цитирует Мааса РИА «Новости». По его словам, санкции ЕС – это реакция на нарушение прав человека в Белоруссии. Требования Евросоюза остаются прежними: освобождение политзаключенных, начало инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена 21 июня 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в документе, обнародованном в официальном журнале ЕС. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – уточняется в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Небо для перевозчиков Белоруссии закрыли еще семь стран 21 июня 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению Брюсселя закрыть небо для белорусских перевозчиков, говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС. «4 июня 2021 года Совет (ЕС) принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС и доступа в аэропорты ЕС для всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Страны-кандидаты (на вступление) Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению Совета ЕС», – говорится в заявлении. Эти страны обязались ввести аналогичные ограничения в отношении Белоруссии, и Евросоюз приветствует это, отмечается в документе, передает ТАСС. Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД принял четвертый пакет индивидуальных санкций против 86 белорусских физических и юридических лиц, а также достиг договоренности о введении экономических санкций против семи секторов экономики этой страны, включая экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор. Экономические санкции должны быть окончательно утверждены на саммите ЕС 24-25 июня и вступят в силу после него. ЕС утвердит новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 09:56 Текст: Алина Назарова

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС. «Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний», – сообщил он, передает ТАСС. В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии на встречу пояснил, что ЕС примет санкции за «нарушения прав человека и давление на оппозицию», а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя 21 июня 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Европейский союз на год, до 23 июня 2022 года, продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя», говорится в заявлении ЕС. «Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя», – указывается в документе, передает РИА «Новости». Решение вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. Последний раз они продлевались год назад до 23 июня 2021 года. В частности, физлицам и организациям в ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Ограничения также касаются торговли, туристического сектора, инвестиций в ряд экономических секторов региона. Помимо «крымских» санкций ЕС против россиян были введены персональные санкции «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», действуют также экономические секторальные антироссийские санкции (увязаны с полным выполнением минских соглашений, действуют до 31 июля 2021 года). Боррель назвал новые санкции «сигналом поддержки» белорусов 21 июня 2021, 14:34 Текст: Елизавета Булкина

Очередной пакет санкций ЕС против Белоруссии является сигналом «сигналом поддержки» белорусского народа, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. Четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии в понедельник будет опубликован в официальном журнале Евросоюза, после чего он вступит в силу. «Сегодня ЕС посылает еще один сильный сигнал поддержки белорусскому народу, вводя новые ограничительные меры», – передает заявление Мишеля РИА «Новости». По его словам, Евросоюз также призывает Минск «освободить политических заключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог». Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Белоруссии в отношении 86 лиц и компаний. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии 21 июня 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз и дальше будет поддерживать так называемую будущую демократическую Белоруссию в рамках плана помощи оппозиции в 3 млрд евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. «Мы встретились со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии), внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в 3 млрд евро», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. При этом ЕС предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. Британия и Канада объявили о санкциях против Белоруссии 21 июня 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Британия заявила о введении санкций в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию «Белаэронавигация» и Белорусской нефтяной компании (БНК), заявили в британском правительстве. Санкции вводятся в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, они предусматривают заморозку активов и запрет на поездки, передает РИА «Новости». Также о санкциях против Белоруссии объявила Канада. Североамериканская страна ввела санкции против 17 физлиц и пяти белорусских компаний из-за якобы систематических нарушений прав человека после инцидента с самолетом в Ryanair. В канадский список также включили Белаэронавигацию», автопроизводителей МАЗ и БЕЛАЗ, «Новую нефтяную компанию» и Bremino Group. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США.