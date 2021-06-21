В Керчи начала работу группа добровольцев из студенческого корпуса спасателей

В Керчь прибыла сводная группа Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), студенты помогут местным жителям в ликвидации последствий подтопления, они уже организовали базовый лагерь добровольцев, оперштаб для координации и хранения оборудования.

В Керчь приехали добровольцы ВСКС Москвы, Ростовской области, и Крыма, они уже откачали воду в 18 домовладениях – свыше 300 кубов воды – и убрали около 200 кубов ила, сообщается на сайте организации.

Также студенты-спасатели совместно с сотрудниками МЧС России помогают местным жителям, оказавшимся в трудной ситуации. Студенты-спасатели с помощью высоконапорных мотопомп занимаются откачкой воды из затопленных подвалов жилых домов и социальных учреждений для дальнейшего осушения. Добровольцы также очищают придомовые участки, колодцы и собирают информацию по оказанию адресной помощи.

«Общими усилиями волонтеров и сотрудников МЧС проводятся работы по разбору завалов, уборке улиц, выкачиванию воды с жилых помещений, сбору и раздачи гуманитарной помощи. Верим, что уже в скором времени все будет хорошо, и крымчане снова смогут гулять по красивейшим улочкам родных городов», – рассказала заместитель директора Крымского ресурсного центра в ЧС, доброволец ВСКС Яна Бакутова.

В ближайшее время будет наращивание сил добровольческого корпуса для оказания помощи жителям затопленных территорий, в том числе оперативная группировка ВСКС уже направилась в Ялту.

Большое внимание уделяется безопасности: команда полностью экипирована, оснащена аварийно-спасательным оборудованием, средствами защиты – в том числе с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации. Все добровольцы прошли специальную подготовку по программам Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА и знают, как оказывать помощь при ликвидации последствий после сильного подтопления.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.