Врач назвал причину ухудшения сна после COVID

Бессонница может стать одним из последствий коронавируса, но она наблюдается не у всех пациентов, рассказал врач-вирусолог Алексей Черновский.

«Имеются исследования о том, что примерно 20% переболевших ковидом в дальнейшем страдают нарушением сна. Иностранные исследователи даже вывели отдельный термин – «коронасомния». Он родился от сочетания слов «коронавирус» и «инсомния» (бессонница)», – рассказал он «Вечерей Москве». Он уточнил, что совсем не обязательно, что бессонница возникнет после перенесенного коронавируса, основная причина ее возникновения – длительный стресс.

Эксперт рассказал, что «в период пандемии нервные срывы и стрессы испытывало огромное количество людей. Как здоровых, так и зараженных. Все мы прекрасно понимаем, что при коронавирусе человек страдает как физически, так и эмоционально. А неутешительные сводки о том, что от болезни умирают люди, а некоторые долго восстанавливаются, нет-нет да и воздействуют самым негативным образом на психику».

Черновский заключил, что в результате нарушается режим сна и возникают другие психические расстройства. При этом он отметил, что для того, чтобы возникла бессонница, не обязательно болеть коронавирусом.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что инкубационный период коронавируса укоротился до четырех-пяти дней.