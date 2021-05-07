Глава ЛНР выступил против расширения нормандского формата

Включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата, уверен глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков – одного-двух, Соединенных Штатов, еще кого-то – приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом». Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия», – сказал Пасечник.

По его мнению, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. «В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению», – отметил он, передает РИА «Новости».

В то же время Пасечник заявил, что ЛНР готова к переговорам с украинской оппозицией, если это поможет разрешить конфликт в Донбассе. Как рассказал Пасечник, у него не было контактов с оппозиционными украинскими политиками.

«Однажды мы встречались с Виктором Медведчуком (глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь») в Минске. Это когда шел вопрос об обмене военнопленными, которые содержались как на территории Украины, так и на нашей территории. Это был единственный контакт. Больше у меня каких-либо контактов не было ни с какими оппозиционными силами, ни с Виктором Медведчуком, ни с какими другими представителями», – сказал Пасечник.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента России и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.