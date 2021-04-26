Зеленский призвал США, Британию и Канаду вмешаться в Нормандский формат

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в Нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

«Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода на пост президента. Минский процесс должен быть более гибким. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого», – заявил Зеленский в интервью Financial Times.

По его словам, есть два варианта развития событий. «Мы можем изменить Минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день», – заявил украинский президент.

Он добавил, что «переговоры о выводе войск с короткого участка 400-километровой линии соприкосновения между силами Украины и Донбасса заняли два года, а для выполнения Минских соглашений потребуется целая жизнь».

В том же интервью Зеленский назвал российскую армию мощной силой. «Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Поэтому она постоянно у наших границ», – заявил он, передает РИА «Новости».

Он также назвал «психологическим давлением» передвижение российских сил у границ Украины, и заявил, что Киев готов к «неприятным сюрпризам» и попытается избежать их. Кроме того, президент Украины отметил, что вооруженные силы его страны «очень сильны» и государство готово сдержать любую угрозу агрессии. Одновременно Зеленский заявил, что приветствует отвод российских сил от границ Украины, и назвал деэскалацию «маленькой победой».

Украина не первый раз пытается расширить Нормандский формат. В прошлом году уже сообщалось, что Украина заинтересована во включении в Минский и Нормандский форматы переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе США и Великобритании.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на прошлой неделе, что Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, и говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится.