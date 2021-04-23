МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения

Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«О какой «сдержанной реакции» и, тем более, «шагах в сторону урегулирования» киевских властей можно говорить в условиях, когда к линии соприкосновения активно стягиваются вооружения и техника ВСУ, а пригороды Донецка ежедневно обстреливают украинскими снарядами и минами, от которых гибнут мирные жители, в том числе дети?» – говорится в комментарии Захаровой, на сайте ведомства.



«Цинично выглядит потакание украинскому мифотворчеству о неких несметных российских войсках, развернутых на границе - при том, что в ЕС, похоже, сами путаются в предоставленных им Киевом цифрах - в условиях, когда в Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают», – продолжила дипломат.

Захарова отметила, что невозможно иначе воспринимать «периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде «Мы на вашей стороне».



«Возможно, руководству евродипломатии, вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя согласно Минскому «Комплексу мер» и договоренностям на саммитах «нормандского формата» обязательств по урегулированию конфликта», – добавила дипломат.

Она подчеркнула, что в другом случае не останется никаких сомнений в том, что именно Евросоюз, «позиция которого уже фактически неотличима от украинской, занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей».

«Следовательно, несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения «пещерной» идеологии неонацизма и правого экстремизма», – заключила Захарова

Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории.

До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).