В Госдуме назвали скоординированной кампанией реакцию Запада на самоликвидацию «Открытой России»

Возмущения западных СМИ и СМИ-иноагентов по поводу самоликвидации «Открытой России» ожидаемы, когда речь идет об организациях, пытающихся в угоду внешних политических сил влиять на внутреннюю политику России, заявила член временной комиссии СФ по защите суверенитета и предотвращению вмешательства в дела России Маргарита Павлова.

«В ответ [на прекращение деятельности «Открытой России»] мы увидели моментальную скоординированную волну возмущенных публикаций в западных СМИ и СМИ-иноагентах. Такое происходит всегда, когда затрагиваются интересы каких-то элементов сети организаций и людей, обслуживающих интересы внешних политических сил и пытающихся влиять на внутреннюю политику России», – приводятся ее слова в Telegram-канале комиссии.

«Звучащие при этом красивые слова о демократии и правах человека не способны скрыть главное – речь идет о внешних силах, отнюдь не дружественных по отношению к нашей Родине и нашему народу. Они недвусмысленно преследуют собственные интересы, используя для этого в качестве прикрытия целую сеть иностранных и российских НКО и СМИ», – продолжила Павлова.

По ее словам, моментальная реакция извне на прекращение деятельности «Открытой России», волна возмущенных реакций в иностранных СМИ ясно показывают: она была частью этой сети, не только получала финансирование со стороны экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, но и пользовалась всесторонней поддержкой со стороны внешних антироссийских сил.



«Характерно, что все представители этой сети продвигают одну и ту же повестку. В нее входит не только поддержка захвата политической власти в России марионетками враждебных внешнеполитических игроков, но и очернение нашей истории, достижений и успехов нашего народа, подрыв доверия по отношению к российской государственности как таковой, к российской армии, правоохранительным и силовым структурам, традиционным религиозным конфессиям, а также пропаганда, направленная против семьи и традиционных семейных ценностей, защищаемых Российской Конституцией», – отметила Павлова.



«Иными словами, речь идет не только о попытках перехвата государственной власти, но и о комплексном, системном подрыве национальной безопасности России «на перспективу» – нападках на самоуважение и идентичность нашего народа, его главные нравственные опоры», – пояснила сенатор.



Зарубежные государства и занимавшиеся антироссийской деятельностью, объявленные нежелательными организации, связанные с ними и проводящие их интересы НКО-сателлиты должны быть лишены возможности заправлять общественно-политическими процессами в России, считает член Комиссии.

«Российский народ будет самостоятельно определять свое будущее, без участия зарубежных марионеток. Мы будем стремиться пресечь деятельность всех структур, финансируемых зарубежными государствами и враждебными по отношению к России силами, которые пытаются влиять на наши внутриполитические процессы. Любые каналы подобной деструктивной деятельности должны последовательно перекрываться. Защита национальной безопасности и суверенного будущего России требует от нас разумных, разборчивых и вдумчивых, но при этом решительных и последовательных действий», – заключила Павлова.

В четверг исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что организация прекращает свою деятельность в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают решение «Открытой России» о самоликвидации проявлением зачистки российского политического поля, напротив, оно живет и развивается.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».