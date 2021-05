В Кремле прокомментировали решение «Открытой России» о самоликвидации

В Кремле не считают решение «Открытой России» о самоликвидации проявлением зачистки российского политического поля, напротив, оно живет и развивается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Политическое поле никоим образом у нас не ограничено «Открытой Россией», наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное. Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании и так далее и тому подобное», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал обвинения в адрес властей России со стороны руководства «Открытой России» в зачистке политического поля.

Ранее в четверг исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что организация прекращает свою деятельность в России.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».