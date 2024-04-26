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Путин заявил о важности межнационального согласия в России
Культурное многообразие является конкурентным преимуществом России, поэтому межнациональное согласие очень важно, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей.
«Конечно, прошу всех законодателей уделять особое внимание вопросам межнационального согласия, гражданского мира. Многообразие этносов, мы с вами всегда об этом говорим, традиций, культур нашей страны – это, безусловно, наше общее достояние и конкурентное преимущество», – передает его слова ТАСС.
Путин также потребовал на заседании ставить задачи народосбережения и благополучия семей во главу угла.