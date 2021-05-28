На Украине испугались сближения России и Белоруссии

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины.

«Нам нужно заботиться о своей национальной безопасности, потому что, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией – это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны. <…> Возможно, это завершится поглощением Россией Белоруссии», – приводит утверждение украинского министра ТАСС.

«Этот тот риск, – добавил Кулеба в эфире телеканала «Один плюс один», – который должны всегда учитывать, принимая те или иные решения».

Кулеба считает, что позиция белорусского президента Александра Лукашенко «не оставляет возможность строить с ним какие-либо отношения». «Лукашенко своими действиями приближает свою страну к России. <…> Лукашенко своим действиями лишает возможности цивилизованного диалога и себя, и нас», – добавил глава украинского МИД.

Накануне стало известно о намерении украинских парламентариев обратиться к ООН, ЕК, ЕП, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам стран мира с призывом «о признании режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко представляющим угрозу для международной безопасности». В Раде предложили усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

В тот же день глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швейцарию или Финляндию.

Напомним, с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией, запретив национальным авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики. При этом в Киеве увидели выгоду от такого решения для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.

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