Кравчук из-за ситуации с Белоруссией вновь поднял вопрос о переносе переговоров по Донбассу

Переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По его мнению, режим президента Белоруссии Александра Лукашенко не позволяет считать эту страну возможной площадкой для продолжения переговоров, в связи с этим необходимо перенести переговоры в другое государство, передает украинское издание «Общественное».

«Поэтому перейти нужно к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе, прекращения конфликта на Донбассе. По моему мнению, это должна быть нейтральная страна: скажем, Швейцария может быть, Финляндия», – предложил Кравчук.

Он добавил, что если у России есть предложения по выбору места для переговоров, их надо обсудить, потому что это должно быть общее решение, а не только одной Украины.

Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.