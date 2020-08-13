Кравчук допустил перенос площадки для переговоров по Донбассу

Полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

«Беларусь участия в трехсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место», – заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

По его словам, новой площадкой для переговоров может стать «совсем нейтральное государство», например Швеция.

«Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция – можем их попросить. Это возможно», – отметил он.

Ранее Кравчук раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко за подписание Минских соглашений в 2015 году. Также он предложил заменить понятие «особый статус» Донбасса на «особый режим административного управления».

Накануне в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

Также газета ВЗГЛЯД писала, что Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс.

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