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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 11:15  |  vz.ru
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Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

Леонид Кравчук даже не пытается выглядеть слишком привлекательным для Донбасса Евгений Котенко/РИА Новости
Новый представитель Киева на переговорах о судьбе Донбасса, бывший президент Украины Леонид Кравчук отметился любопытными заявлениями. Он выдвинул целый ряд свежих, казалось бы, идей о том, как установить мир на востоке страны и выполнить-таки Минские соглашения. Что это за идеи и можно ли верить заявлениям Кравчука? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...

Иностранный язык должны учить только те, кому он реально нужен

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Конечно, в стране есть довольно широкая прослойка семей, которые уверены, что знание английского пригодится им хотя бы во время поездки в Анталью. Но для остальных 70%, у которых нет загранпаспортов, даже такой мотив является не вполне очевидным. Подробности...
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    Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

    Леонид Кравчук даже не пытается выглядеть слишком привлекательным для Донбасса    13 августа 2020, 11:02
    Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
    Текст: Николай Стороженко

    Новый представитель Киева на переговорах о судьбе Донбасса, бывший президент Украины Леонид Кравчук отметился любопытными заявлениями. Он выдвинул целый ряд свежих, казалось бы, идей о том, как установить мир на востоке страны и выполнить-таки Минские соглашения. Что это за идеи и можно ли верить заявлениям Кравчука?

    «Мы так долго тянули с внесением особого статуса Донбасса в конституцию Украины, что теперь делать это уже не имеет смысла». Это не буквальная цитата, но суть одного из последних выступлений нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука. Что лишь подтверждает известную шутку о первом украинском президенте: Кравчук никогда не носит зонт; если случается дождь, Кравчук проходит между капель.

    «Мы предлагаем вместо общего понятия «особый статус» внести другие понятия [особый режим административного управления – прим. ВЗГЛЯД]. Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят на Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты», – заявил Кравчук в программе «На самом деле Донбасс» на телеканале «ДОМ» (киевский пропагандистский канал, рассчитанный на жителей ЛДНР и Крыма). Что же касается закрепления этого статуса в конституции, то, по словам Кравчука, «...это сейчас нереально».  

    Поясним, в чем тут дело и почему это важно с точки зрения судьбы и Донбасса, и Минских соглашений.

    Тянут время

    Один из ключевых вопросов Минских соглашений, который Украина не выполняет годами – закрепление особого статуса самопровозглашенных республик в конституции Украины. В очередной раз Киев решительно отказался выполнять этот пункт в мае. Причины понятны. Такой шаг легитимизировал бы власти республик в правовом поле Украины. Из «террористов» и «сепаратистов» они стали бы самостоятельной стороной переговорного процесса. Это прецедент, создание субъектности, альтернативной центральной власти. Именно этого и требует буквальное прочтение Минских соглашений. Именно это подписывал в свое время Петр Порошенко. И, конечно же, сегодня Киев отбрыкивается от этого как может, даже ценой перманентного конфликта. 

    Но, что удачно для Киева, с начала войны прошло уже немало времени. Украина уже во многом другая страна, не та, из которой бежали Крым и половина Донбасса. Одна из причин этой инаковости – так называемая реформа децентрализации, затеянная еще Петром Порошенко. Цель ее была двойной: 

    – упреждение сепаратизма в других регионах через передачу ряда функций местным элитам;

    – общее укрепление власти.

    В частности, на Украине сокращается количество районов в составе областей, создаются так называемые ОТО (объединенные территориальные общины), получающие некоторую финансовую автономию (в частности, в бюджет общины идет 60% НДФЛ и от 5% до 100% еще шести налогов и сборов). На эти деньги общинам предлагается финансировать то, на что прежде деньги давал Киев.

    Полностью на госбюджете остались только медицина, образование, соцзащита, культура и спорт. Общинам же, по последним новостям, придется частично взять на себя даже содержание участковых (которые теперь, на американский манер, станут шерифами). В общем, формально изменений действительно много. 

    Поэтому Кравчук сегодня говорит примерно следующее: «Вот вы просите особый статус, да еще и в конституцию. Мы не можем этого выполнить, потому что у нас теперь иная модель отношений центра с регионами, чем были тогда, когда подписывались Минские соглашения (2015 год) и принимался закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (2016 год). Сначала нужен новый закон, об особом режиме административного управления этих территорий». 

    Говорить, но не подписывать

    При этом из темы особого статуса Кравчук пытается выжать максимум – и это явно установка офиса президента Украины. «Я хочу сделать все для того, чтобы договориться, не поступаясь, я это подчеркиваю, интересами Украины... Не уступая – это значит не подписывать ненужных документов. Ведь Порошенко подписал в 2015 году документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение. Не нужно было подписывать. Говорить и общаться – это не документ, а подписывать – это уже документ» (из свежего интервью Кравчука «Радио Свобода»).

    То есть Зеленский и Кравчук стараются не только избежать выполнения Минских соглашений (что сильно бы усложнило Зеленскому избирательную кампанию его партии на выборах в местные советы), но и вешают эту «собаку» на Порошенко. Он, мол, во всем виноват. Подписал, а нам расхлебывай. 

    Пилюлю отказа от фиксации особого статуса Донбасса Кравчук предлагает деньгами: «...вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном, мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу».

    Вернее, это предлагает не он: саму идею выдвинули еще в 2014 году, а сегодня эту идею активно раскручивает оппозиционная Зеленскому ОПЗЖ, есть даже законопроект. То есть статус Донбасса для команды Зеленского сегодня – вопрос не столько внутренней политики, сколько партийного противостояния. Р-р-раз! – и Порошенко отвесили за Минские соглашения. Р-р-раз! – подрезали идею СЭЗ у бывших «регионалов».

    Причем не факт, что они эту идею реализуют (цитируя самого же Кравчука, говорить и общаться – это не документ).

    Инвесторы не стоят в очередь инвестировать в куда более спокойные регионы Украины. А тут предлагается вкладываться в проекты там, где еще вчера работала артиллерия. Но перед выборами команде Зеленского ценен любой конструктив. Тем более, что в обертку СЭЗ можно завернуть банальную попытку купить руководство самопровозглашенных республик. 

    Еще одна новая-старая идея – привлечь к переговорам гражданское общество: «...в Донецке и Луганске живут украинцы ... Там есть гражданское общество, его представители. Организации, научные учреждения. Можно, в конце концов, создать какую-то группу. Взять в нее представителей тех, кто выехал из региона и живет в других регионах». 

    Пока в ТКГ есть только последние, и плохо понятно, как Кравчуку удастся привлечь туда всех остальных. Тем более, что весной нечто подобное уже пытался организовать Сергей Сивохо, соратник Зеленского. Тогда националисты потоптались по нему прямо на презентации, а Зеленский покорно все это стерпел.

    * * *

    В общем, какой-то набор идей у Кравчука есть. Есть даже готовность лично ехать в мятежные Донецк и Луганск и напрямую говорить там с местной властью. Кстати, если он решится на это и не сделает больше вообще ничего, то и этим умоет многих: шесть лет украинские политики бегают от идеи прямых переговоров как черт от ладана. 

    Однако за всеми этими идеями хорошо просматривается сам Зеленский, его противники, грядущие выборы, желание говорить, но ничего не подписывать. И слишком плохо виден сам Донбасс. 


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