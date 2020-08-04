Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ

Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.

«Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир – это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что экс-президент Украины опроверг нежелание Киева вернуть Донбасс под свой контроль и предположил, что Россия не откажется помочь в восстановлении региона.