Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила пресс-служба офиса нынешнего главы государства Владимира Зеленского по итогам их встречи.

В сообщении указывается, что Зеленский благодарен Кучме «за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)». Подчеркивается, что работа экс-президента в минском процессе «была чрезвычайно важной и одновременно сложной». Зеленский «с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ», передает РИА «Новости».

В ходе встречи Кучма отметил, что и в дальнейшем, в случае необходимости, будет готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно установления мира в регионе.

«Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокировки минского процесса для достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем», – сказал украинский лидер.

Напомним, Кучма 3 июня 2019 года во второй раз возглавил киевскую делегацию в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

В мае Зеленский сообщил, что Кучма просил снять его с должности. 23 апреля суд обязал СБУ завести дело против Кучмы и руководителя офиса президента Андрея Ермака по статье «Госизмена».

Уголовное дело было возбуждено в связи с созданием в рамках контактной группы по Донбассу в Минске консультативного совета с ополченцами и Россией.