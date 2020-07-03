Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

Экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг нежелание Киева вернуть Донбасс под свой контроль и предположил, что Россия не откажется помочь в восстановлении региона.

«Я встречаюсь со всеми руководителями Украины – с Зеленским, с главами кабмина и Верховной рады. Я не слышал от них каких-то пессимистических заявлений. Когда мы рассматриваем вопросы будущего, мы считаем, что надо восстановить инфраструктуру в Донбассе, в тех регионах, где идет война. Почти 2 млн человек переселились на территорию Украины. Они лишились всего», – заявил Кравчук в эфире НСН.

Он добавил, что знает, сколько будет стоить восстановление.

«Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», – сказал Кравчук.

Напомним, в июне глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в интервью украинскому журналисту, блогеру и политику Анатолию Шарию, что президент Украины Владимир Зеленский пытается превратить мирный процесс в Донбассе в абсурд.

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