Кравчук возглавил делегацию Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым уполномочил первого президента страны Леонида Кравчука представлять делегацию Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, лишая тем самым аналогичных полномочий ранее возглавлявшего делегацию Леонида Кучму.

«Освободить Кучму от выполнения обязанностей представителя Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Уполномочить президента Украины в 1991-1994 годах Кравчука представлять Украину в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», – передает РИА «Новости» текст распоряжения украинского президента.

Как считает руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, бывший президент Украины во главе делегации Киева в контактной группе по Донбассу «снимет остроту» по ряду вопросов.

«Кравчук – как раз мастер политической дипломатии, мастер бегать между капельками. Я думаю, по крайней мере, остроту в целом ряде моментов он наверняка снимет. Конечно, если у него хватит на это сил», – отметил Золотарев.

Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский назвал бывшего украинского лидера Леонида Кравчука и вице-премьера Алексея Резникова в числе кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель России в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны».

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