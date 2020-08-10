Кравчук раскритиковал Порошенко за подписание Минских соглашений

Экс-президент Украины Петр Порошенко подписал в 2015 году «ненужный документ» – Минские соглашения, заявил полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

«Я хочу сделать все, чтобы договориться, не поступаясь <...> интересами Украины. Не уступая – это значит не подписывать ненужных документов, ведь Порошенко подписал в 2015 году документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение», – сказал Кравчук в интервью «Радио Свобода».

По его мнению, Порошенко не нужно было подписывать соглашения, поскольку Украина не может их выполнить.

Также Кравчук раскритиковал Порошенко за обещание установить мир в Донбассе за короткий срок, о чем он заявлял при вступлении в должность.

«Это же нельзя сделать за месяц или за два. Команда Порошенко обещала, что через две недели закончит войну, а она уже шесть лет продолжается. Это зашло уже очень глубоко <...>. Мы должны начать действовать, другого пути нет», – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что украинская сторона не желает решать проблему Донбасса, поскольку заявляет о непонимании Минских соглашений.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.