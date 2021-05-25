Киев увидел выгоду в прекращении авиасообщения с Минском

Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией принято с целью обезопасить своих граждан, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Прежде всего, в этой ситуации, мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила», – цитирует «Интерфакс-Украина» Кулебу.

По его словам, это решение достаточно выгодно для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и соответственно, она будет получать транзитные средства.

Глава украинского МИД отметил, что власти Белоруссии пересекли «очередную красную линию» по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. «Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным», – заявил Кулеба.

Также глава МИД отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для закрытия полетов между Украиной и Белоруссией.

«Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать», – объяснил Кулеба.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.

Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.