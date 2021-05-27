На Украине захотели признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности, говорится в проекте постановления украинского парламента.

«Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», – цитирует документ ТАСС.

Рада предлагает «осудить действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича».

Украинские депутаты призывают мировое сообщество осудить действия Минска. В проекте документа говорится о «неотложном проведении международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске» а также содержится требование к властям Белоруссии прекратить «незаконное преследование оппозиции, журналистов» и «немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных».

Предлагается также усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.

Также стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.