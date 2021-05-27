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На Украине захотели признать Лукашенко угрозой международной безопасности
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Верховная рада Украины собирается попросить мировых лидеров признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности, говорится в проекте постановления украинского парламента.
«Утвердить обращение Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», – цитирует документ ТАСС.
Рада предлагает «осудить действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича».
Украинские депутаты призывают мировое сообщество осудить действия Минска. В проекте документа говорится о «неотложном проведении международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске» а также содержится требование к властям Белоруссии прекратить «незаконное преследование оппозиции, журналистов» и «немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных».
Предлагается также усилить давление на Белоруссию, в том числе путем введения санкций против окружения Лукашенко.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Также стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»
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Украина продолжит бороться с проектом «Северный поток – 2» до тех пор, пока по газопроводу не пойдет топливо, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.
«Ничто не завершено, пока оно [строительство «Северного потока – 2»] не завершено на 100%. И, кстати, я об этом говорил государственному секретарю [США] Энтони Блинкену во время нашей встречи. И второе: ничто не проиграно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей «Северного потока – 2» есть намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни – всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не потек по Nord Stream 2, мы будем бороться за защиту наших интересов», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз Украины» приветствовал решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2».
Между тем позже президент США Джо Байден заявил, что газопровод «Северный поток – 2» уже «почти полностью достроен» и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.
Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает санкции против проекта «Северный поток – 2» неэффективными в целом.
Глава МИД Украины выразил свое разочарование НАТО
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил свое разочарование тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите альянса 14 июня.
По словам Кулебы, украинская сторона совершенно не понимает, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне «агрессивных действий России против Украины» в Черноморском регионе и против членов альянса, в частности против Чехии.
«Как можно не найти формат участия Украины в саммите этого года», – заявил украинский дипломат в ходе совместной пресс-конференции с генсеком ОБСЕ в Киеве.
По его мнению, тяжело представить лучший момент, чем 2021 год, для предоставления Киеву Плана действий по членству в НАТО. Как отметил Кулеба, Украина благодарна партнерам НАТО «за постоянное подтверждение политики открытых дверей на основании решения Бухарестского саммита 2008 года, но с тех пор прошло 13 лет, и ни единого шага к выполнению этого решения не было сделано». Для Украины очень важно, чтобы политика открытых дверей не превратилась в политику кормежки обещаниями», – добавил он.
Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».
В апреле Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Вторая европейская компания отменила рейс в Москву из-за отказа в облете Белоруссии
Вторая европейская авиакомпания отменила запланированный на четверг рейс в Москву после отказа российской стороны выдать разрешение на маршрут, который не проходит через воздушное пространство Белоруссии.
Так, российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии, передает ТАСС.
«Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», – сообщили в Austrian Airlines, комментируя отмену утреннего рейса из Вены в Москву.
До этого стало известно об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии. В Кремле переадресовали авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного телеграм-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Лавров: Не Кравчуку решать формат работы контактной группы по Донбассу
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе, он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать Контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», – цитирует ТАСС министра.
Ранее Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров.
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France заявила, что перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, поскольку российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00. Представитель компании подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», – отметил представитель пресс-службы.
Как указали в авиакомпании, данный рейс перенесен на четверг, отметив, что это единичный случай и проблем с другими полетами не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Эстония не ввела запрет на полеты самолетов из Белоруссии
Эстония осталась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов.
Правительство Эстонии во главе с министром экономики Таави Аасом, которому принадлежит право вынести решение о закрытии воздушного пространства для Белоруссии, до сих пор не запретило рейсы «Белавиа». Официально ведомство объясняет это тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы установить запрет, сообщает Delfi.
Таави Аас подчеркнул, что Эстония, в отличие от соседей, самостоятельно не будет ничего предпринимать. «Белавиа» может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Белоруссии», – сказал Аас.
Одной из возможных причин бездействия может быть тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.
Тем временем глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс заявил, что транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве республики не ограничены, передает ТАСС. «Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен», – сказал он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
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ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине
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Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег, заявил первый замдиректора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Кулишов сообщил, что «в прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что связано, по всей видимости, с недостаточным финансированием проекта», передает РИА «Новости».
Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы.
Мероприятия, в частности, включали установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В мае 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже 2 млрд гривен (около 72 млн долларов). По его словам, за все время власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.
Напомним, о начале строительства «реальной госграницы» с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший тогда пост премьера Украины. Проект назвали «Стена», а позже переименовали в «Европейский вал». Фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы.
В Раде «стену Яценюка» окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 млрд гривен». В итоге бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на «Стену». Были задержаны семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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Создатель Telegram-канала Nexta попросил Польшу усилить его охрану
Создатель признанных в Белоруссии экстремистскими Telegram-каналов Nexta и Nexta-Live Степан Путило попросил польские власти выделить ему дополнительную охрану.
«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», – сказал он на пресс-конференции в Варшаве, передает ТАСС.
Путило также призвал Евросоюз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко с целью добиться освобождения бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, задержанного в Минске после посадки самолета Ryanair. Среди возможных мер давления он назвал «экономическую, политическую и транспортную блокировку» Белоруссии.
На пресс-конференции присутствовали отец и мать Протасевича, они попросили страны ЕС и США помочь освободить их сына и его подругу россиянку Софию Сапегу.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Двоюродная сестра задержанной в Минске Сапеги обратилась к российским властям
Российская певица Ева Стар обратилась к властям, чтобы те оказали помощь ее двоюродной сестре Софье Сапеге, задержанной в Минске.
«Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! Моя маленькая девочка, которая оказалась не в то время не в том месте. Она всегда была вне политики! Это просто как страшный сон... Я не знаю, что было, что будет, но всем сердцем я хочу помочь своей сестре! Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает», – написала Ева на своей странице в Instagram, сопроводив текст фотографией сестры.
Ранее Ева Стар заявила РИА «Новости», что Сапега никогда не участвовала в историях, связанных с политикой, она обычная студентка.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва де-юре может поднять вопрос о переводе задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги из Белоруссии в Россию. В то же время официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Минске находится в постоянном контакте с родителями задержанной белорусскими правоохранителями россиянки Софии Сапеги.
Белорусский суд рассмотрит жалобу на задержание Сапеги в первой половине дня в пятницу.
Тихановская призвала ЕС не препятствовать отъезду белорусов из страны
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Светлана Тихановская поддержала санкции Европейского союза в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, но подчеркнула, что данные меры не должны лишать белорусов возможности уехать из страны.
«У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима», – заявила она, передает Deutsche Welle.
Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их «разумными». Она призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в посадке самолета и задержании Романа Протасевича и его девушки – «судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
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Маас призвал к диалогу с Россией по теме Белоруссии
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Европейский союз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», – сказал он, передает ТАСС.
Маас также заявил, что меры против Белоруссии – это только начало крупной и длительной спирали санкций. «Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», – сказал министр, добавив, что «ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций».
«Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется», – добавил он, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
В ЛНР завели дело против Протасевича за участие в боях в Донбассе
Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) завела уголовное дело в отношении основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева, заявила официальный представитель ведомства Инна Семенова.
Семенова заявила, что «следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа (...) по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством ЛНР признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида, по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 244, частями 1, 2 статьи 439, статьей 440 УК ЛНР», передает РИА «Новости».
Ранее об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными.
При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой
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В Литве вступил в силу введенный в среду запрет на право входа в воздушное пространство республики для белорусских авиакомпаний и всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском.
Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран – членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступило в силу в четверг в 03.00, передает ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» на полеты в Швецию, а Братислава ввела запрет на вход самолетов «Белавиа» в воздушное пространство над Словакией. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
-
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ФСБ заявила об увеличении числа полетов украинских дронов у границы России
Погранслужба ФСБ России в последнее время фиксирует увеличение числа полетов украинских дронов у российской границы, сообщил первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
«Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины) постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности», – сказал Кулишов, передает РИА «Новости».
По его словам, Украина также активно изучает опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые Киев закупил в Турции.
В то же время Кулишов сообщил, что Украина практически перестала рыть ров на границе с Россией. «В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что связано, по всей видимости, с недостаточным финансированием проекта», – сказал Кулишов.
Он отметил, что российские пограничники наблюдали за реализацией проекта «Европейский вал» с 2014 года, в рамках которого «наращивалось инженерно-техническое прикрытие» российско-украинского участка границы. Мероприятия включали установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В мае этого года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дайнеко заявил, что обустройство границы с Россией продолжается, на это потратили уже 2 млрд гривен (около 72 млн долларов). По его словам, за все время власти обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.