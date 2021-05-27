Песков переадресовал авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France

Вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию администрации президента, за разъяснениями по вопросу отмены рейса авиакомпании Air France следует обратиться к российским авиационным структурам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.

Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.