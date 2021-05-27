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Песков переадресовал авиационным властям вопрос об отмене рейса Air France
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Вопросы авиационного трафика не входят в компетенцию администрации президента, за разъяснениями по вопросу отмены рейса авиакомпании Air France следует обратиться к российским авиационным структурам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы видели эти сообщения Air France, но администрация президента не занимается контролем авиационного трафика, поэтому мы рекомендуем вам все-таки адресовать этот вопрос нашим авиационным властям и обратиться туда за разъяснениями», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос об отмене рейса Air France из Парижа в Москву. В самой авиакомпании сообщили, что рейс был отменен после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Погранкомитет Белоруссии заявил о невозможности иностранцев выехать из республики
Из-за отмены рейсов и запрета на полеты над территорией Белоруссии многие иностранные граждане не могут выехать домой из республики, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«В настоящее время в Государственный пограничный комитет и территориальные органы пограничной службы поступает значительное количество обращений иностранных граждан, касающихся их возвращения к месту постоянного жительства. Большинство вопросов связаны с отменой авиарейсов рядом авиаперевозчиков, а также введением иностранными государствами запрета на полеты через воздушное пространство Республики Беларусь», – говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
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Швейцария ответила на заявление Минска о ситуации с рейсом Ryanair
Швейцария не была в курсе «минирования» борта Ryanair и не предупреждала Белоруссию о возможном теракте, заявил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) Швейцарии Пьер-Алан Эльтшингер.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Белоруссии об этом не было», – заявил он, передает РИА «Новости».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сообщение с угрозой взрыва самолета авиакомпании Ryanair поступило из Швейцарии, а сам он действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам. Он также заявил, что Запад отказался от расследования инцидента.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало избегать полетов над Белоруссией
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Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) рекомендовало избегать воздушное пространство Белоруссии до окончания международного расследования по лайнеру Ryanair.
«Рекомендуется, в ожидании окончания международного расследования инцидента от 23 мая 2021 года, избегать района полетной информации (FIR) Минска, за исключением тех случаев, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах», – цитирует документ РИА «Новости».
EASA уточняет, что «действия Белоруссии по рейсу Rayanair дают повод сомневаться в уважительном отношении к правилам международной гражданской авиации, а также ставят под сомнение способность обеспечить безопасные авианавигационные услуги».
Операторам из третьих стран, уполномоченным EASA, также рекомендуется при выполнении рейсов в ЕС, из ЕС и в пределах ЕС избегать полетов в этом воздушном пространстве.
Национальным властям рекомендовано передать эту информацию своим авиакомпаниям для включения в собственный процесс оценки рисков каждой авиакомпании.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Air France перенесла рейс из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France заявила, что перенесла запланированный на 26 мая рейс из Парижа в Москву, поскольку российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Белоруссии.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15.00. Представитель компании подтвердил эту информацию, передает РИА «Новости».
«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж – Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», – отметил представитель пресс-службы.
Как указали в авиакомпании, данный рейс перенесен на четверг, отметив, что это единичный случай и проблем с другими полетами не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Кравчук отказался проводить переговоры по Донбассу в Минске
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Из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров по урегулированию в Донбассе, необходимо найти новое место для встреч Контактной группы, заявил постпред Украины в контактной группе Леонид Кравчук.
«У нас не будет уже рейсов в Белоруссию, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Белоруссии (Александр) Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения – Минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку», – сказал он.
По словам Кравчука, Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров с вопросом о поиске нового места, в первую очередь – к ОБСЕ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина 24».
Украина и раньше выступала за перенос переговоров по Донбассу из Минска. В частности, Кравчук призывал к этому еще в сентябре прошлого года. Он заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу в Швецию. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также выражал готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Польша не пустила самолет «Белавиа» в свое воздушное пространство
Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании «Белавиа», выполнявшего рейс Минск – Барселона, сообщил представитель Польского агентства гражданской авиации.
«Самолет «Белавиа» действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Белоруссией», – цитирует РИА «Новости» представителя.
При этом пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич сообщил, что самолет «Белавиа» не вошел в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией.
По его словам, польские службы передали экипажу самолета информацию о том, что французские службы заблокировали влет в свое воздушное пространство всех белорусских самолетов.
«Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он сейчас решает, что делать дальше», – пояснил он
Напомним, 23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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КГБ Белоруссии заявил об участии Протасевича в боях в Донбассе
Задержанный в аэропорту Минска Роман Протасевич в качестве боевика-наемника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине и сейчас дает признательные показания, рассказывая о спонсорах подрывной деятельности в Белоруссии, заявил глава КГБ республики Иван Тертель.
«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны», – цитирует Тертеля БелТА.
По его словам, полученный опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии. «Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанных нашим законодательством экстремистским», – констатировал Тертель.
Комментируя реакцию Запада на задержание Протасевича, он заявил, что «очевидны их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием». «Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах ее совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», – заявил он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Минобороны Белоруссии заявило о высокой активности стран НАТО у границ республики
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о высокой интенсивности разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран НАТО у границ республики.
«Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Они характеризуются милитаризацией сопредельных государств на фоне масштабной информационной агрессии. Основные причины – устремление Североатлантического альянса и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю», – сказал Хренин, передает БелТА.
По его словам, прямым следствием этих процессов являются «высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран-членов НАТО, наращивание иностранного военного присутствия на территории сопредельных с нами государств, рост военных расходов.
«Интенсивность полетов авиации в воздушном пространстве сопредельных стран и над акваторией Балтийского моря составляет до 30 вылетов самолетов неделю. Что обеспечивает ведение разведки на всю глубину нашей страны», – добавил министр.
Между тем, министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что только за последний за месяц в стране изъято более 300 тыс. долларов, предназначенных для поддержки протестов.
«Нами на постоянной основе проводится работа по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и координаторов протестных акций, администраторов деструктивных интернет-ресурсов, иных лиц, подстрекающих граждан к протестам. Установлены источники и каналы финансирования данной деятельности, скрытый механизм поступления денежных средств от учредителей различных фондов и центров», – заявил Кубраков.
Он отметил, что «возбужден ряд уголовных дел, изъято более 300 тыс. долларов только за последний месяц, предназначенных для организации поддержки протестного движения».
Ранее в мае первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России.
Тихановская призвала ЕС не препятствовать отъезду белорусов из страны
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Светлана Тихановская поддержала санкции Европейского союза в ответ на инцидент с самолетом Ryanair в Минске, но подчеркнула, что данные меры не должны лишать белорусов возможности уехать из страны.
«У белорусов больше нет возможности убежать из страны, если они хотят скрыться от режима», – заявила она, передает Deutsche Welle.
Одновременно Тихановская поддержала меры ЕС в отношении властей в Минске и назвала их «разумными». Она призвала ввести санкции в отношении всех, кто участвовал в посадке самолета и задержании Романа Протасевича и его девушки – «судей, прокуроров, милицию, спецподразделения и каждого, кто участвовал в захвате и всех, кто несет ответственность за то, что произошло с самолетом».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Большинство стран Европы уже запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
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Маас призвал к диалогу с Россией по теме Белоруссии
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Европейский союз должен поддерживать контакт с Россией по теме Белоруссии, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по прибытии на встречу с европейскими коллегами в Лиссабоне.
«Было бы важно, разумеется, и с Россией говорить по этой теме», – сказал он, передает ТАСС.
Маас также заявил, что меры против Белоруссии – это только начало крупной и длительной спирали санкций. «Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали», – сказал министр, добавив, что «ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций».
«Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется», – добавил он, передает РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
Самолетам белорусских авиакомпаний запретили летать над Литвой
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В Литве вступил в силу введенный в среду запрет на право входа в воздушное пространство республики для белорусских авиакомпаний и всех авиаперевозчиков, лицензия которым выдана Минском.
Как отметил министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис, на саммите Евросоюза в Брюсселе главы стран – членов сообщества и руководство ЕС пришли к выводу, что европейское воздушное пространство должно быть для белорусских авиакомпаний закрыто. Вильнюс, по словам главы ведомства, без отлагательств реализовал это на деле. Решение вступило в силу в четверг в 03.00, передает ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Накануне Варшава запретила самолетам белорусских авиакомпаний входить в воздушное пространство Польши. В тот же день Хельсинки запретили «Белавиа» полеты в Финляндию, Стокгольм отменил разрешение для «Белавиа» на полеты в Швецию, а Братислава ввела запрет на вход самолетов «Белавиа» в воздушное пространство над Словакией. Ранее авиасообщение с Белоруссией ограничили Латвия, Франция и Украина.
В Минске с удивлением восприняли решение Киева о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. Комментируя решения стран Запада, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, самолеты авиакомпании могут летать по другим направлениям.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Французы о встрече Путина и Байдена: Волк и старый барашек
Читатели французской газеты Le Figaro, обсуждая новость о предстоящем саммите президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, сравнили ее со встречей волка и старенького барашка.
Многие комментаторы сошлись во мнении, что России, по сути, не о чем говорить с Соединенными Штатами, передает РИА «Новости».
«Пока они продолжают вводить санкции, устраивать провокации и окружать Россию со всех сторон; пока Байден оскорбляет Путина, называя его «убийцей», обсуждать с США нечего», – написал пользователь под ником Gentilhomme – Vieille Canaille 84, добавив, что «доверяет гремучей змее больше, чем американцам».
«Бессмысленно на что-то надеяться. А пока вы услышите антироссийские возгласы Байдена за день до встречи», – считает другой читатель. Он призвал «довериться Путину», отметив его справедливость и мудрость.
Комментаторы не обошли стороной и само место предстоящей встречи двух президентов.
«Путин хотел Женеву, Путин получил ее», – сыронизировал Jack Soul.
«А может, это Байден захотел встретиться в Женеве, вспомнив знаковую встречу Горбачева и Рейгана в этом городе?» – задался вопросом machin-choses.
«Путин и Байден – волк и старенький барашек», – подытожил InTheWest.
Ранее американский и канадский эксперты спрогнозировали, что по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена маловероятны какие-либо достижения, и встреча пройдет «без мяса».
25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Греция не нашла якобы следивших за Протасевичем в аэропорту Афин людей
Национальная служба разведки Греции провела проверку видеозаписи в аэропорту Афин и не обнаружила людей, которые якобы следили за основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
По информации греческого телеканала Open TV, спецслужбы Греции тщательно проверили записи с камер видеонаблюдения и списки пассажиров рейса. Отмечается, что Протасевич написал сообщение своему другу, что в зале аэропорта он заметил подозрительного человека, который якобы следил за ним и фотографировал. Однако представители спецслужбы заявили, что не выявили по кадрам подобного человека, передает РИА «Новости».
Также уточняется, что не были замечены какие-либо подозрительные движения со стороны людей, находившихся поблизости от Протасевича.
Кроме того, спецслужба нашла информацию о трех людях, которые после вынужденной посадки самолета компании Ryanair в Минске не продолжили полет в Вильнюс. В частности, один из них является греческим профессором и работает в Афинах. Также в Минске остались гражданка Белоруссии, у которой есть бизнес в Греции, и мужчина, ведущий предпринимательскую деятельность в Греции.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
Эстония не ввела запрет на полеты самолетов из Белоруссии
Эстония осталась единственной страной в регионе, которая не закрыла свое воздушное пространство для белорусских рейсовых самолетов.
Правительство Эстонии во главе с министром экономики Таави Аасом, которому принадлежит право вынести решение о закрытии воздушного пространства для Белоруссии, до сих пор не запретило рейсы «Белавиа». Официально ведомство объясняет это тем, что Евросоюз не вынес единого решения, на основе которого Эстония могла бы установить запрет, сообщает Delfi.
Таави Аас подчеркнул, что Эстония, в отличие от соседей, самостоятельно не будет ничего предпринимать. «Белавиа» может летать до тех пор, пока не поступит ожидаемая программа санкций в отношении Белоруссии», – сказал Аас.
Одной из возможных причин бездействия может быть тот факт, что чиновники министерства не могут найти юридическую формулировку, которая позволила бы министру подписать запрет на полеты. Отсюда и желание дождаться единого акта от ЕС.
Тем временем глава Агентства гражданской авиации (АГА) Латвии Марис Городцовс заявил, что транзитные полеты для рейсов авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве республики не ограничены, передает ТАСС. «Запрет правительства Латвии ограничивает полеты белорусских авиакомпаний в аэропорты Латвии, но перелетный транзит не запрещен», – сказал он.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. На этом фоне самолетам белорусских авиакомпаний запретили входить в воздушное пространство Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Латвии, Литвы, Франции и Украины.
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Страны Запада собрались координировать санкции против Белоруссии
Действующие члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония), а также Бельгия и Германия намерены координировать санкции против Белоруссии в связи с инцидентом с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следует из совместного заявления.
«Мы увеличим наши усилия, в том числе посредством координации наших санкционных политик, для того, чтобы белорусские власти понесли ответственность за свои действия», – приводит текст совместного заявления этих стран ТАСС.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
-
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