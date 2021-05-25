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Латвия ограничила авиасообщение с Белоруссией
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Из-за инцидента с бортом Ryanair вводятся ограничения на авиасообщение с Белоруссией, сообщило министерство транспорта Латвии.
Ограничивается «выдача разрешений на полеты зарегистрированным в Белоруссии авиаперевозчикам наряду с использованием воздушного пространства и аэропортов Латвии». Латвийским самолетам также ограничили «право использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии». Если самолеты третьих стран использовали воздушное пространство Белоруссии, их не будут обслуживать в аэропортах Латвии.
В связи с этим ведомство «приостановит действие разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Также перестанут «выдавать разрешения на нерегулярные перелеты белорусским перевозчикам». Решено приостановить «разрешение национальной авиакомпании AirBaltic для рейсов в Минск», передает ТАСС.
Агентство гражданской авиации Латвии считает воздушное пространство Белоруссии небезопасным для гражданской авиации. Введенные меры останутся в силе, пока воздушное пространство не сочтут безопасным.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.
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Глава Еврокомиссии выступила с нападками на Россию и Белоруссию
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Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она отметила, что Россия – это «самый большой сосед» ЕС, они «тесно связаны, остаются соседями и важными торговыми партнерами». Фон дер Ляйен признала, что Москва является важным «игроком в решении глобальных вызовов». В связи с этим главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «попросили представить отчет по России», в свете которого Брюссель «посмотрит на отношения» с Москвой. Глава Еврокомиссии утверждает, что Москва якобы «бросает вызов ценностям и интересам Евросоюза путем саботажа, дезинформации и кибератак».
Кроме того, фон дер Ляйен заявила, что по итогам первого дня саммита «было единогласное осуждение угона самолета» в Белоруссии. Инцидент с посадкой борта Ryanair в Минске она назвала «атакой на демократию, свободу выражения и суверенитет Европы». По ее словам, требуется «сильная ответная реакция». В связи с этим «будут введены санкции не только против физических лиц, но и против бизнеса и экономических компаний, которые финансируют режим», передает ТАСС.
«Евросоюз заморозил программу инвестиционной помощи в 3 млрд евро. Эта программа будет разморожена после демократизации Белоруссии», – заявила она, не уточняя, что именно Брюссель под этим подразумевает.
Глава Евросовета Шарль Мишель обещал, что ЕС, несмотря на все санкции и решение о фактическом сворачивании авиасообщения, будет «продолжать поддерживать гражданское общество Белоруссии».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Он осудил инцидент с Ryanair. «Это угроза для безопасности гражданской авиации… Мы не приемлем попыток сыграть в русскую рулетку с жизнью ни в чем неповинных граждан. То, что произошло, неприемлемо, наша реакция соответствует серьёзности произошедшего», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
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Минск опубликовал переговоры пилота Ryanair с диспетчером
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Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в воскресенье в аэропорту Минска. В ней нет угроз в адрес экипажа.
На сайте департамента опубликован текст на английском языке, который назван «выписка из магнитофонной записи фразеологии радиообмена экипаж – диспетчер за 23 мая 2021 года, рейс RYR1TZ РДЦ Запад».
«У нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, она может быть активирована над Вильнюсом», – говорит диспетчер и рекомендует экипажу по причинам безопасности приземлиться в аэропорту Минска.
Пилот уточняет, откуда получена информация о бомбе, на что диспетчер поясняет, что служба безопасности аэропорта получила соответствующее электронное письмо. Он говорит, что оно было отправлено в несколько аэропортов. Пилот уточняет конкретный аэропорт, который получил предупреждение об опасности, диспетчер отвечает, что Минск.
Затем пилот уточняет, кто дал рекомендацию направить самолет в Минск – авиакомпания, аэропорт вылета или аэропорт прибытия. «Это наша рекомендация», – говорит диспетчер.
«Наши намерения – перенаправить в аэропорт Минска», – в итоге говорит пилот, передает РИА «Новости».
Таким образом в расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
В понедельник директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский также заявлял, что согласно расшифровке переговоров между белорусскими диспетчерами и пилотами самолета Ryanair, давления на экипаж при принятии решения об экстренной посадке со стороны Минска не было.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Мэр Риги поручил снять флаги Международной федерации хоккея
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Мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Президент ИИХФ призывает (нас) восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае ИИХФ просит снять (их) флаги. Каждый должен выбрать свою сторону – жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги ИИХФ», – написал Стакис в Twitter.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Напомним, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Софья Сапега призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии
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Опубликовано видео, на котором арестованная в Минске россиянка Софья Сапега призналась, что она является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков телеграм-канала.
На видео София Сапега говорит, что является гражданкой России, постоянно проживает в Литве, летела в одном самолете с задержанным основателем белорусского оппозиционного канала NEXTA Романом Протасевичем. Кроме того, она призналась, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», в котором публикуются личные данные белорусских силовиков, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Авиаэксперт оценил последствия закрытия сообщения между Украиной и Белоруссией
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После прекращения авиасообщения между Киевом и Минском, новой связующей точкой между Россией и Украиной могут стать Турция, Египет, Греция, Армения или Грузия, а также, возможно, возрастет популярность на виды наземных перевозок, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске, украинские власти заявили, что с 26 мая страна полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, белорусским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
«Получается, что теперь из Киева в Минск и обратно уже никак нельзя будет по воздуху добраться. Будут делать по старинке: граждане Украины доезжали на машине до столицы Белоруссии, а дальше улетали в нужном направлении. Причем не только в сторону Москвы, но и в другие места. Собственно, если сейчас и другие страны с Минском начнут прекращать авиасообщение, то вообще никак по воздуху нельзя будет долететь. Возможно, увеличится пассажиропоток из Белоруссии через Москву», – полагает Гусаров.
Он отмечает, что поскольку в мире все еще из-за пандемии многие страны закрыты, очень сложно предсказать, какой именно путь наберет популярность. Кроме того, пока не ясно, поддадутся ли на давление Евросоюза Турция, Греция и Египет, которые потенциально могут стать связующими точками между Москвой и Киевом, а также Минском и Киевом.
«Может, это будут поездки через Ереван или Тбилиси, такое тоже возможно. Думаю, здесь кто как подсуетится, кто как сможет организовать и перенаправить пассажирские потоки», – рассуждает собеседник. Тем не менее он напоминает, что помимо авиасообщения, существуют наземные перевозки на автомобилях и поездах, которые на фоне данной ситуации могут также существенно набрать популярность.
«Причем в данной ситуации проигрывают все: Украина блокирует возможность своим гражданам перемещаться в Россию, а белорусская «Белавиа» теряет Украину как транзитную территорию, через которую можно было лететь из Минска на юг (в Турцию, Египет). Теперь это можно будет сделать только с облетом, если южные страны все-таки будут принимать эту авиакомпанию. Это ведет к удорожанию, потере преимущества (низкой цены)», – говорит эксперт.
Данная ситуация также может негативно отразиться и на России, поскольку как только Польша закроет белорусско-польскую границу (а страна так, скорее всего, и поступит, по мнению эксперта), то российской стороне придется облетать через Прибалтику, что понесет еще ряд дополнительных расходов.
«Но у европейских компаний даже будет больше расходов при полетах, поскольку они, помимо полетов в Россию, еще и летят транзитом через нее. По крайней мере, до пандемии у них больше было полетов. В общем, основные потери будут по транзитным полетам, без посадки в Минске», – заключил Гусаров.
Ранее вынужденная посадка в Минске самолета Ryanair, который следовал по маршруту Афины – Вильнюс, и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. Во время саммита в ЕС призвали европейские авиакомпании не летать над Белоруссией. Кроме того, рассматривается возможность запрета белорусским авиакомпаниям летать над территорией Евросоюза.
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В Латвии предложили взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею
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Депутат сейма Латвии Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Белоруссии по хоккею, чтобы обменять ее на политзаключенных в республике.
«У меня есть предложение: Латвия задерживает всю сборную Белоруссии по хоккею и обменивает на всех политических заключенных белорусского террористического режима», – написал Бикше в Facebook.
По мнению депутата, ответ на задержание в Минске Романа Протасевича «должен быть громким и чувствительным». Депутат назвал власти Белоруссии «террористическим режимом», а инцидент с самолетом Ryanair – ударом в лицо Евросоюзу.
«Для тех, кто надеется на изменения в Белоруссии, идет четкий посыл: мы будем вас везде преследовать, а ваши сторонники на Западе не смогут вас защитить! Это сигнал для тех, кто еще рассматривает или борется за свои права и возможность жить в свободной стране – Белоруссии», – написал Бикше.
Депутат подчеркнул, что можно менять флаги, замораживать финансовые средства сторонникам режима Александра Лукашенко, однако «это не изменит ход событий».
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Захарова рассказала о ситуации с задержанной спутницей Протасевича
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Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД России.
По ее словам, белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии». «По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении», – отметила Захарова.
Также дипломат подтвердила, что в первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями девушки и информировал их о предпринимаемых посольством действиях.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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В Госдуме осудили решение властей Риги снять флаг Международной федерации хоккея
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«Латвия решила сама себя перехитрить в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Игорь Лебедев, комментируя решение латышских властей снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Риге после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
«Снятие флага Белоруссии – это целиком и полностью политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом. Ситуация с Минском обострилась, и латыши первыми стремятся показать свою лояльность Евросоюзу», – убежден вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«Решение снять флаги Международной федерации хоккея вообще не укладывается в голове, – поделился собеседник. – Это выходит за рамки разума и логики. Думаю, латышские власти сами себя перехитрили в желании как можно больше выслужиться перед своими хозяевами».
Депутат также отметил, что «для атаки лично на президента федерации Рене Фазеля Латвия не подходит, так как она слишком несерьезный и недостойный кандидат для совершения такого рода действий».
«Атаку может совершить хоккейная супердержава из числа ведущих пяти-шести команд мирового уровня. А кто вспомнил бы о Латвии на хоккее, если бы чемпионат мира не проходил в Риге?» – риторически заключил собеседник.
Напомним, мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице после требований президента организации Рене Фазеля восстановить государственный флаг Белоруссии.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. Он попросил убрать флаги чемпионата мира и ИИХФ с тех позиций, где в Риге поменяли флаги Белоруссии.
Вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов.
Флаг России также решили заменить. Как объяснили власти города, было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.
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Захарова назвала истерикой реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске
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Реакция западных стран на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Дипломат напомнила, что в последние годы было несколько примеров принудительной посадки самолетов разных стран по инициативе стран Запада, в том числе по политическим причинам, передает ТАСС.
«Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему – мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке», – сказала она.
Говоря о возможных санкциях Евросоюза против Москвы на фоне инцидента с Ryanair в Минске, Захарова сказала, что Россия не ждет европейских санкций, но в Евросоюзе они появляются сами по себе, вне зависимости от событий, передает РИА «Новости».
«Нужно вспомнить опять же то, что мы говорили регулярно: мы санкций не ждем... Этих санкций не стоит ни ждать, ни предугадывать, ни анализировать их появление. Они появляются сами по себе, вне зависимости от событий. Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем», «ожидание», «ожидать» здесь вообще употреблять не надо», – сказала Захарова.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Украина остановила авиасообщение с Белоруссией
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Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С 00.00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь», – написал он в Telegram.
Шмыгаль добавил, что кабмин Украины расценил инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске как нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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Канцлер Австрии отказался обсуждать «российский след» в минском деле
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Канцлер Австрии Себастьян Курц считает ненужным спекулировать на тему возможного следа России в инциденте с бортом Ryanair в Минске. Отношения России и Евросоюза и без того сложные, заявил Курц.
«Честно говоря, я не хочу сейчас об этом спекулировать. Я думаю, что важно тщательно расследовать этот инцидент. На наш взгляд, очевидно, кто несет ответственность. На это сейчас требуется соответствующая реакция. Отношения России и Евросоюза и без того сложные», – передает ТАСС ответ Курца на вопрос, нужно ли приобщать Россию к теме принудительной посадки самолета в Минске.
По словам Курца, посадка пассажирского лайнера в Минске и задержание Романа Протасевича неприемлемы. «Австрия ожидает четкий и однозначный европейский ответ», – подчеркнул Курц.
Австрийский канцлер уверен, что в этом случае мало накладывать санкции на отдельных белорусских лиц, которые несут ответственность за произошедшее, надо также принять меры в отношении авиасообщения и экономики Белоруссии. «Важно, чтобы пострадало не гражданское население, а ответственные за это лица», – отметил он.
По словам Курца, Европейскому союзу необходимо в дальнейшем определить четкие линии в отношениях с Россией. «Мы обсудим отношения с Россией. Это будет стратегическая дискуссия, где для нас важен в дальнейшем выбор двустороннего подхода. Мы убеждены, что в отношении России необходимо иметь четкие линии в вопросах о правах человека и международного права, и одновременно с этим всегда важно делать ставку на диалог. Хорошее взаимодействие на нашем континенте может быть только с Россией, а не против нее», – сказал Курц.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала.
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «бросает вызов ценностям» ЕС, а Белоруссия «атакует» суверенитет Европы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.
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Киев увидел выгоду в прекращении авиасообщения с Минском
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Решение Украины прекратить авиасообщение с Белоруссией принято с целью обезопасить своих граждан, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Прежде всего в этой ситуации мы заботимся, безусловно, о защите наших граждан и о том, чтобы власть Беларуси одумалась, остановилась в своем произволе и начала уважать права человека и международные правила», – цитирует «Интерфакс-Украина» Кулебу.
По его словам, это решение достаточно выгодно для Украины с экономической точки зрения, поскольку авиакомпании ЕС и других государств мира, которые раньше пролетали над Белоруссией и платили в ее бюджет соответствующие средства, теперь будут пролетать над Украиной, и она, соответственно, будет получать транзитные средства.
Глава украинского МИД отметил, что власти Белоруссии пересекли «очередную красную линию» по отношению к своим гражданам и гражданам других стран, а также пренебрегли международным правом. «Безусловно, такие действия не могут оставаться без ответов, потому что если сейчас спустить это с рук, то завтра Александр Лукашенко пойдет дальше и сделает еще что-то более наглое и жестокое. Поэтому ответ должен быть очень принципиальным», – заявил Кулеба.
Также глава МИД отметил, что Украина быстро проанализировала эту ситуацию, и президент поручил правительству срочно принять все решения, необходимые для закрытия полетов между Украиной и Белоруссией.
«Почему принято это решение? Оно на первый взгляд может показаться политическим, и оно является таковым, но оно также является безопасным. Потому что действия белорусской власти являются непредсказуемыми, и мы не можем заблаговременно оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси. Потому мы должны заботиться о безопасности украинских граждан, мы не знаем, что там спецслужбы белорусского КГБ себе придумали против кого из наших соотечественников, и мы должны их защищать», – объяснил Кулеба.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией, а ее авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве республики.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
Отец спутницы Протасевича заявил о неясной ситуации
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С задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой на данный момент ни адвокат, ни консул не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны, сообщил отец девушки Сергей Дудич, отметив, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации.
«Ничего не известно. Ни адвокат, ни консул к ней не попали. Адвокат только выяснил, что, скорее всего, ее «передадут» в главное следственное управление Следственного комитета (Белоруссии – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал отец задержанной, добавив, что находится в контакте с российским посольством по данной ситуации, передает РИА «Новости».
Он отметил, что по-прежнему не известен ни статус россиянки, ни то, что ей инкриминируется. Дудич напомнил, что в среду истекают 72 часа с момента задержания его дочери, по истечении которых она должна быть освобождена или к ней должна быть избрана мера пресечения.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему может грозить до 15 лет заключения.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Россиянку Софью Сапегу оставили под стражей в Белоруссии на два месяца
Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена в СИЗО КГБ, ее содержание под стражей продлено на два месяца, сообщил отец девушки Сергей Дудич.
«Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца», – цитирует ТАСС Дудича.
Накануне сообщалось, что консул России встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, российские дипломаты надеются на то, что в скором времени смогут получить консульский доступ к задержанной. Между тем во вторник отец задержанной сообщил, что на данный момент ни адвокат, ни консул с ней не встречались, причины ее задержания по-прежнему не ясны. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ожидает, что в ближайшее время власти Белоруссии предоставят консульский доступ к задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге.
Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан. Также задержали его девушку, россиянку Софью Сапегу.
Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
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Саммит ЕС решил расширить экономические санкции против Минска
Главы государств и правительств стран ЕС решили расширить санкции против Белоруссии и включить в черный список новых лиц и организации, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы потребовали от Белоруссии немедленно освободить обоих задержанных [активиста Романа Протасевича и Софии Сапеги]. Мы считаем, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) должна срочно расследовать инцидент [с вынужденной посадкой самолета Ryanair]», – сказала Меркель по итогам саммита ЕС, передает ТАСС.
«И мы попросили глав МИД [стран ЕС] включить в санкционный список новых лиц и организации и принять решение о новых целенаправленных экономических санкциях», – сообщила она, отметив, что в черном списке уже находятся «многие белорусские политики и президент [Александр] Лукашенко».
Как отметила канцлер ФРГ, ЕС считает, что при посадке самолета в Минске были нарушены международные правила.
Она также подчеркнула, что над решением ЕС о запрете полетов самолетов Белоруссии работают со вторника. По ее словам, упор – на скоординированном европейском подходе.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
Полеты над Белоруссией ранее остановили немецкая Lufthansa, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландская KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании, французская Air France и финская Finnair.
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