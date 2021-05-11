Захарова остро отреагировала на трагедию в Казани

Официальный представитель МИД Мария Захарова призналась, что у нее «сердце разрывается» в связи с трагедией в казанской школе. Она сообщила, что мероприятие в Баку с участием министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова началось с минуты молчания.

Захарова написала в Facebook: «Казань. Сердце разрывается. Пресс-конференция министров иностранных дел России и Азербайджана в Баку началась с минуты молчания».

Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном и и. о. главы МИД Арой Айвазяном. Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку выразил соболезнования российскому коллеге в связи с трагедией в Казани.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан.

Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.